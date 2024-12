"Cuatrecasas ha hecho una gran apuesta por la especialización con su plan estratégico"

Sevilla/Cuatrecasas es uno de los principales despachos de servicios jurídicos que opera en Sevilla, desde que integraron el prestigioso despacho Olivencia Ballester. José Moya Yoldi (Sevilla, 1978), socio director de la oficina de Sevilla, aborda en esta entrevista los cambios que están afrontando como consecuencia de su nuevo plan estratégico.

Pregunta.–¿Cómo ha visto el desempeño de la economía andaluza en el año 2024 que estamos terminando?

Respuesta.–Nuestra visión es muy positiva. Creemos que las empresas andaluzas están aprovechando el crecimiento específico que está teniendo la región en los últimos años. 2024 ha vuelto a ser un reflejo de esa senda de crecimiento. Y nuestra percepción es que, efectivamente, las cosas van bien. No sólo los indicadores son favorables, sino que las empresas están haciendo inversiones, al menos en nuestro negociado, que son los servicios jurídicos. Eso denota que la economía va bien. Además, los indicadores de empleo, de exportaciones, de inversiones, que efectivamente siguen al alza, son también indicadores de inversión en servicios jurídicos.

P.–Digamos que se aterrizan esos indicadores macro a un indicador micro, como puede ser la contratación de servicios jurídicos.

R.–Eso es, desde nuestro ámbito, porque no soy especialista en macroeconomía, pero lo que percibo como empresa de servicios jurídicos en Andalucía a empresas de primer nivel es que, efectivamente, las empresas viven un buen momento y que los indicadores macroeconómicos son reflejo de la situación positiva de la economía andaluza.

P.–¿Va más allá de los sectores que siempre se nombran, como el turismo?

R.–Los sectores emergentes siguen siendo los mismos que teníamos hace cinco años, particularmente biotecnología y energías renovables. Y luego también los sectores tradicionales, turismo y agroindustria, continúan siendo los motores de la economía andaluza.

P.– ¿Las perspectivas para 2025 son también igual de positivas?

R.–Yo creo que sí.

P.–¿Hay alguna amenaza que les preocupe?

R.–No detecto ninguna amenaza ahora mismo. Aunque la situación macroeconómica internacional sea delicada, creo que la economía andaluza ha aprendido a vivir con esos factores de riesgo y se ha adaptado bastante bien. Ya llevan un tiempo encima de la mesa de los consejos de administración. No percibo que haya nada que vaya a cambiar la tendencia. Además, el Gobierno viene anunciando ya la renovación de algunas medidas del famoso escudo social y va a seguir sobreendeudando al Estado enormemente. El endeudamiento público va a seguir siendo muy elevado y eso no va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar? Pues tengo la sensación de que, como Alemania, Francia e Italia están igual o peor que nosotros, la Unión Europea no va a pedirle a España que reduzca el extraordinario endeudamiento público que tenemos. Porque eso sí creo que es una preocupación.

P.–Pero en algún momento habrá que pagar la fiesta, ¿no?

R.–Sí. En algún momento Europa nos pedirá un ajuste relevante en esa materia. Creo que la economía está muy incentivada y que eso justifica en buena medida el buen estado general de la economía, el consumo y la inflación. Y cuando esos incentivos se acaben, por una decisión política nacional o por política comunitaria, veremos qué pasa. Pero no lo veo en el corto plazo, no en 2025. Creo que va a ser un año muy parecido en términos generales a 2024

P.– ¿Y cómo se está preparando el despacho para adaptarse a ese contexto?

R.–El despacho, más que por una cuestión coyuntural de contexto de mercado, ha elaborado un nuevo plan estratégico para el periodo 2024-2026 muy innovador sobre la base de tres pilares fundamentales. El talento de impacto, colocar a nuestros clientes en el centro de la organización y la innovación técnica y tecnológica. La acción más relevante del plan es que hemos cambiado toda nuestra estructura organizativa en España y hemos pasado de organizarnos territorialmente a organizarnos como unidades de especialidad jurídica. Lo que implica que todos nuestros profesionales están ahora inscritos a unidades de especialización jurídica independientemente de cuál sea su localización, esté en Sevilla, esté en Barcelona o esté en Vigo.

P.–¿Qué ventaja tiene organizarse de ese modo?

R.–Comprender mucho mejor al mercado a través de esa especialización, y también a nuestros clientes para ser capaces de darles soluciones específicas a sus concretas necesidades y, por tanto, no tan generales. Buscamos también ser capaces de, de esa manera, proporcionar desarrollo profesional a los mejores abogados de este país y eso lo que nos va a implicar es mucha inversión en personas y en tecnología. Porque son, al final, los pilares de toda empresa de servicios jurídicos, como la nuestra.

P.–¿Todas esas especialidades se prestan en todas las oficinas?

R.– No todas las especialidades jurídicas se prestan en todas las oficinas. No es posible porque son muchos grupos o subgrupos de especialización jurídica. Hay doce grupos de especialización jurídica y, de esos doce grupos de especialización jurídica, salen cuarenta grupos de subespecialización. Pero en Sevilla sí tenemos una diversidad de especialidades muy importante y sí que abarcamos un número muy relevante de esas especialidades.

P.–¿Y Sevilla lidera alguna de ellas?

R.–Sevilla lidera, por ejemplo, la especialización en acciones colectivas, litigación de daños y consumo. Rafael Monsalve es el líder de esa práctica a nivel nacional. Y luego hay otros profesionales que tenemos un papel muy relevante en otros grupos de especialidad.

P.–Me iba a hablar de tecnología...

R.–Sí, le decía que esta organización implica mucha inversión en digitalización. El despacho viene desde hace un par de años haciendo una apuesta muy relevante por la inteligencia artificial. Hemos hecho un análisis muy importante de los mejores proveedores en nuestro mundo y hemos apostado por Harvey, probablemente el más importante del mundo. Tenemos muy integrada ya la inteligencia artificial en nuestro día a día y la aprovechamos para el mejor beneficio de nuestros clientes, para ser mucho más eficientes y para además alcanzar mucho más conocimiento del que podemos alcanzar sin ella. Sin embargo, somos conscientes de que hay aspectos que la inteligencia artificial no va a suplir y por eso formamos a nuestros profesionales en aquellas competencias que no serán sustituidas nunca por la inteligencia artificial. Empatía, liderazgo y todas estas habilidades en las que obviamente tenemos que enfocar ahora mucho más la formación de nuestros profesionales junto con la especialización técnica que es nuestro foco de negocio actualmente. Dentro de esa apuesta por el talento hemos creado el primer premio Manuel Olivencia a la Excelencia Universitaria, con el que queremos no solo rendir tributo a nuestro maestro sino también premiar a uno de los mejores estudiantes de derecho de España con el impulso de nuestra oficina de Sevilla. Vamos a dotar al premio de 60.000 euros

P.–¿Está enfocado a egresados?

R.–Sí, está enfocado a recién egresados que quieran estudiar un doctorado o un curso de posgrado en España o en el extranjero. Valoraremos tanto el expediente académico como el proyecto académico que tenga y que vayamos a financiar con el premio.

P.–¿Será compatible con el premio al Buen Gobierno Corporativo que ya tiene Cuatrecasas?

R.–Exacto, sí, porque tiene un foco diferente al del Premio Manuel Olivencia al Gobierno Corporativo que también tenemos que con el que tratamos de premiar a una empresa cotizada que merezca cada año un reconocimiento por sus buenas prácticas en gobierno corporativo. Son ámbitos muy diferentes, destinatarios muy diferentes y, por tanto, dos formas también diferentes de recordar dos grandes facetas de nuestro maestro. Un especialista en gobierno corporativo y un catedrático de Derecho Mercantil como pocos ha habido en Europa, en su especialidad.

P.–Entiendo que eso va a servir para identificar talento también.

R.–Claro, eso nos servirá también para identificar talento. Pero no es el vector del premio, no es un mecanismo para captar talento para el despacho. Forma parte de la acción social del despacho y no lo haremos porque el premiado termine con nosotros.

P.–El despacho que usted dirige aquí en Sevilla está muy especializado en M&A, ¿por qué en Andalucía hay pocas fusiones y adquisiciones, teniendo un problema de tamaño, al igual que toda España, de la empresa muy relevante?

R.–No creo que tengamos en Andalucía actualmente una circunstancia desde el punto de vista transaccional inferior a otras regiones de España. Venimos de un par de años en los que el mercado transaccional no ha estado en sus mejores momentos. Posiblemente sí el de energía, pero ahora particularmente no es buen momento para las transacciones en el sector de energía, no está viviendo buen momento por la enorme oferta de proyectos en desarrollo que existe. Creo que lo que ha ocurrido en el mercado nacional en los últimos años está directamente relacionado con las peores cuentas de resultados de las compañías y los altos tipos de interés, y ésa no es una problemática específica de Andalucía. Es verdad que Andalucía tiene un tejido de empresa familiar muy relevante, algo más que otras regiones, y que al empresario familiar en muchas ocasiones le cuesta dar el salto a plantearse una transacción corporativa. Y puede que por ahí nuestra ratio de operaciones sea algo más débil, pero no creo que sea especialmente respecto a otras regiones. Y además soy optimista en el corto plazo, este último trimestre nos está ofreciendo nuevas oportunidades. 2025 va a ser un año mejor para el mercado transaccional general y para el Andaluz en particular, veo algo más de movimiento en este último cuatrimestre si quieres que lo ha habido en el resto del año o lo que hubo en el 2023.