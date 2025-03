Dámaso Quintana, presidente de Cunext, premio emprendedor del año de EY al Crecimiento

Córdoba/Dámaso Quintana, presidente de Cunext, la mayor empresa de Córdoba, referente en la transformación de cobre y aluminio, ha sido en esta edición el ganador del premio emprendedor del año de EY en la categoría de Crecimiento. Quintana accedió a la final nacional como vencedor de la zona de Andalucía y Extremadura.

Cunext, heredero de la Sociedad Española de Construcciones Electromecánicas (SECEM) fundada en 1917, se ha consolidado como líder en la fabricación de materiales eficientes para la transmisión de energía, datos y señales. Con sede en Córdoba y presencia en España, Italia y Estados Unidos, el grupo se enfoca en la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo de productos de alto valor añadido.

Desde su consolidación en 2014 como Corporación Cunext Industries S.L., el Grupo Cunext ha experimentado un notable crecimiento, integrando diversas sociedades dedicadas al cobre y aluminio, así como a otros sectores estratégicos como el automotriz, las energías renovables, el transporte ferroviario, las telecomunicaciones y la construcción. En una nota, EY señala que, en un entorno global desafiante, han demostrado resiliencia y adaptabilidad, destacando por su uso de materiales reciclados y la promoción de tecnologías limpias.

El grupo también se ha diversificado en sectores como el eléctrico, la logística y la madera, con empresas destacadas como Arteche, Haizea Wind Group, Next Logistic XXI, Esnova, Noega, Grupo Gamiz y Larrañaga. Su compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo profesional refuerza su posición como referente en la industria global de metales.

El ganador absoluto de los premios emprendedor del año de EY ha sido Jorge Costa, CEO del grupo aragonés Costa, del sector agroalimentario. Costa, recibió el galardón en Madrid, de mano del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y de Federico Linares, presidente de EY en España.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha calificado de “excelentes” los proyectos galardonados y ha puesto en valor la internacionalización de las empresas, aprovechando que Grupo Costa, ganador del Premio Emprendedor del Año, exporta el 65% de su producción y está presente en más de 100 países. “Todos los galardonados compartís ese espíritu que os aventura a conquistar nuevos mercados. Entendéis que la internacionalización es mucho más que un recurso en tiempos de crisis; es un vector fundamental de la competitividad empresarial y, como tal, debe ocupar un lugar central en las estrategias de negocio. Porque las empresas internacionalizadas son más resilientes, generan más empleo y de mejor calidad y, por tanto, son más prósperas”, ha dicho el ministro Carlos Cuerpo. “Sois la mejor representación de la diversidad y la potencia de nuestro tejido productivo y de su alineamiento con las variables competitivas clave en un entorno tan complejo como el actual”, ha destacado.

Por su parte, Federico Linares, presidente de EY, dirigió unas palabras a los asistentes: “Llevamos 28 años del Premio Emprendedor de EY en España, y hay tres frases que en estos años he aprendido de grandes empresarios que han recibido este galardón. Todas tienen que ver con la importancia del Legado. El legado no muere, si vive en el talento que debemos cuidar; El legado no se espera, se construye; El legado no se improvisa, se moldea”. En este sentido, ha añadido que “los emprendedores son un colectivo con un molde especial y compartido porque nunca se rinden ante las adversidades, siempre creen en sus sueños e impulsan todos los días el crecimiento y la prosperidad de nuestra sociedad".

En esta edición, Jorge Costa, además de ganador absoluto, también se ha alzado con el Premio a la Diversificación. El premio a la Sostenibilidad ha sido para Elisabet Alier, presidenta del Consejo de Alier. Mercedes Perea, directora general de APD, ha recibido el premio a la Innovación. Gerardo Cañellas, CEO de Perfume's Club y Engel, se ha llevado el premio a la Trayectoria de Empresa Familiar. Javier Roquero, cofundador de Salto y CEO 2000-2024 de Salto Systems, ha ganado el premio a la Internacionalización. Ángel Félix Medina, presidente de SPAR Gran Canaria se ha alzado con el premio al Emprendedor Social. La familia Grimalt Monfort, al frente de ALE-HOP, se ha hecho con el premio a la Gestión del Talento. Y, por último, Enrique García Chillón, presidente y CEO de Grupo Profand, ha obtenido el premio a la Trayectoria Empresarial.