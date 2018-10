La empresa familiar afea a Sánchez el cortoplacismo para mantenerse en el poder

Por ello, Riberas señaló en su discurso: “Es necesario tomar medidas , implementar reformas y precisamos avanzar sin dilación”, antes de reconocer que “la coyuntura política” de España “no es fácil”, pero cree que no es razón suficiente para no invocar al “espíritu de consenso” que permitió redactar la Constitución, ahora que se van cumplir 40 años de ese hito, para “tomar decisiones importantes para el futuro de nuestro país”.

Lo hizo Riberas en su discurso de clausura del XXI Congreso de la Empresa Familiar , en el que alertó: “Nuestra economía se encuentra hoy en peor estado que el que tenía en 2008, por ejemplo, a nivel de endeudamiento público o desempleo , para afrontar una futura recesión. Ese posible cambio de ciclo que llegará antes o después no puede pillar a España sin los deberes hechos. No podemos permitirnos que se sigan adoptando medidas de corto plazo con la finalidad principal de garantizar la gobernabilidad”. El presidente del IEF, en nombre de la gran empresa familair española, considera que gobernar sólo por mantenerse en el poder sin abordar los desafíos de largo plazo no es aceptable.

Malestar con el presidente por la fiscalidad de la gran empresa

Pedro Sánchez reiteró en su participación en el XXI Congreso de la Empresa Familiar que “no es justo” que las empresas pequeñas paguen un 25% de Impuesto de Sociedades cuando “las grandes corporaciones pagan por debajo del 10%.

Esta referencia, pese a ser conocida, generó malestar entre los grandes empresarios qie integran el Instituto de Empresa Familiar.

El presidente del colectivo, Francisco J. Riberas, no ocultó este malestar y solicitó ante los periodistas que se expliquen de dónde se sacan esos datos, “para poder rebatirlos, porque no conozco ninguna empresa familiar que no tribute por el tipo de sociedades que le corresponde”. Sí aclaró, que las empresas que son multinacionales, están obligadas a pagar esa tributación en cada país en donde operan, y que en España hay que tributar por el negocio nacional y no por el global de la compañía aunque esté radicada en nuestro país.