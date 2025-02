Enagás abastecerá BioGNL a barcos y camiones cisterna desde Huelva

Huelva/Enagás va a poner en marcha un servicio pionero de abastecimiento de BioGNL en sus plantas de regasificación en Huelva y Barcelona, lo que permitirá realizar cargas de este combustible ‘verde’ directamente en barcos y camiones cisterna. La compañía gasística, que con esta iniciativa “sigue avanzando en su propósito de contribuir a los objetivos europeos de descarbonización”, pondrá en funcionamiento el nuevo servicio a partir del mes de marzo, por lo que será uno de los primeros de Europa en utilizar la infraestructura interconectada para que el biometano inyectado en la red gasista se reconozca como BioGNL, un biocombustible líquido que se obtiene mediante el procesamiento de residuos orgánicos domésticos e industriales, y se abastezca desde estas plantas de regasificación.

La terminal de Huelva podrá ofrecer este servicio "gracias a que cumple con los criterios medioambientales, sociales y de trazabilidad", establecidos por la International Sustainability and Carbon Certification de la Unión Europea (ISCC EU) y la Comisión Europea. Este hito se suma a más de 10 años de trabajo de Enagás, durante los que ha coordinado proyectos para la descarbonización del transporte marítimo como Core LNGas Hive y LNGas Hive 2, y ha invertido en infraestructura de pequeña escala (small scale) en todas sus terminales, para adaptarlas al mercado. Además, la compañía ha participado activamente en el desarrollo de procedimientos y normativas específicos para sistema de repostaje a barcos (bunkering), que ha registrado un crecimiento exponencial en los últimos años en España, multiplicando por nueve su actividad desde 2022 hasta los 3,8 TWh suministrados en 2024. De este total, 3,1 TWh se cargaron en buques de pequeño tamaño (Ship to Ship, STS) y los 0,7 TWh restantes mediante cisternas (Truck to Ship TTS), lo que supone un incremento de 2,4 veces respecto a las cantidades cargadas en 2023. Precisamente, la terminal de Huelva, junto con la de Barcelona, han realizado la práctica totalidad del suministro de bunkering de GNL en toda España en 2024 y ya han superado —desde el inicio de este tipo de operaciones— las 300 recargas a buques small scale en estas dos plantas. En concreto, en 2013 Enagás y el Puerto de Huelva alcanzaron un acuerdo para sentar las bases de análisis técnico y económico de servicios con gases renovables, la identificación de nuevas infraestructuras y de interconexión, y el desarrollo de misiones comerciales y contactos con agentes del sector, así como el estudio al acceso a posibles fondos de financiación. Los objetivos concretos marcados por este acuerdo eran potenciar la incorporación de gases renovables en el desarrollo de la cadena logística integrada y avanzar precisamente en el desarrollo del bioGNL ademas de la del hidrógeno verde vinculado a la futura Red Troncal Española de Hidrógeno.

El nuevo servicio de bioGNL contribuirá a “consolidar este crecimiento”, explica la empresa, “reafirmando el compromiso de Enagás con la sostenibilidad y la innovación y contribuyendo a un futuro más limpio y eficiente”.