El Gobierno rectifica e incluye en las nuevas ayudas de la UE dos proyectos de Iberdrola en Huelva

Huelva/Nunca es tarde, o al menos no cuando se trata de rectificar a tiempo, y el Gobierno de España lo ha hecho con una decisión que levantó su –relativa- polémica hace unos meses, cuando dejó fuera de las subvenciones IPCEI (Proyecto Importante de Interés Común Europeo) el gran proyecto de hidrógeno verde que Iberdrola pretende poner en marcha en Palos de la Frontera (Huelva) alegando, frente a la sorpresa de la Junta de Andalucía y el revuelo posterior, que la decisión se debía únicamente a “criterios objetivos de disponibilidad presupuestaria en el momento actual" y a la premisa de incluir el máximo posible de proyectos o de fases completas para cubrir el fondo autorizado por la Comisión Europea, a pesar de que la iniciativa había sido seleccionada previamente por la UE dentro del IPCEI Hy2Use como Proyecto de Interés Europeo. Algo debe haber cambiado, así que, puestos a enmendarlo, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, acaba de incluir no uno, sino los dos proyectos de Iberdrola en la provincia de Huelva entre los expedientes admitidos del programa ‘Incentivos para Proyectos de Producción y Consumo de Hidrógeno Renovable (clústeres o valles)’ que, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea (los Next Generation), sumará un total de 1.200 millones de euros en ayudas.

En concreto, el nuevo programa financiará el proyecto denominado Clúster Onubense del Hidrógeno Renovable (su acrónimo, 'Colón'), que desarrolla junto a Fertiberia en Palos de la Frontera. La planta, que en una primera fase contará con un electrolizado de 200 MW, tendrá una capacidad de producción de 23.000 toneladas de hidrógeno al año, supondrá la creación de más de 1.000 puestos de trabajo y una inversión de 450 millones de euros. La iniciativa, impulsada por la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía, es el eje central del Cluster Puerta de Europa, que permitirá concentrar en la zona industrial de Huelva “el mayor polo de España de producción, transformación y consumo de hidrógeno verde”, según explicó la propia empresa.

Asociada a este proyecto, Iberdrola construirá con Fertiberia la primera planta de amoniaco verde de Europa, que permitirá exportar la energía renovable en forma de derivados verdes a través del Corredor Marítimo de Hidrógeno Verde establecido entre España y Países Bajos. Para comercializar este amoniaco y distribuirlo a los clientes finales, Iberdrola España tiene ya firmados acuerdos con Trammo (mayor comercializador mundial de amoniaco) y ACE Terminal, en el Puerto de Rotterdam, donde se construirá una terminal para la recepción, almacenamiento y distribución de amoniaco verde. Durante la segunda fase, cuya ejecución no tiene aún fecha prevista, se instalará un electrolizador de 370 MW con una capacidad de producción 39.100 tH2/año y una inversión de más de 500 millones de euros.

Adicionalmente a la planta de hidrógeno, y para asegurar el abastecimiento de la central, la iniciativa incluida en la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta contempla el desarrollo por Iberdrola Renovables de 1.000 MW de plantas fotovoltaicas en la provincia de Huelva. Actualmente ya dispone de una planta fotovoltaica en la provincia, de 420 MW, con autorización administrativa. Este desarrollo renovable supondrá una inversión adicional de 700 millones de euros.

Nueva iniciativa con Hyren

El segundo de los proyectos que subvencionará el Gobierno a través de la UE es el que desarrollará con Hyren en Almonte, denominado RocíoH2. La instalación, que pondrá en marcha con la sociedad creada por Matrix Renewables y Rolwind Renovables, contempla la puesta en marcha de una planta de hidrógeno verde dotada de un electrolizador de 350 MW. Precisamente, Hyren ultima la puesta en marcha de las tres plantas fotovoltaicas (Rocío 1, 2 y 3) que ha proyectado también en Almonte, una vez que dispone ya de todas las autorizaciones de la Delegación Territorial de Industria, Energía y Minas de la Junta. Las instalaciones solares contarán con una capacidad conjunta de 119,7 MW.

La lista de los proyectos admitidos para la creación de grandes valles o clústeres de hidrógeno renovable que ha publicado el Ministerio está formada por un total de 16 iniciativas, entre las que también se encuentran el ‘Proyecto Onuba’, dentro del Valle Andaluz de Hidrógeno Verde que desarrolla Moeve también en Huelva, y la iniciativa Challenge 2.0 (H2 Los Barrios) que pondrá en marcha EDP en la localidad gaditana.