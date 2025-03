Hacienda descarta revisar los precios de los contratos públicos aunque haya aumento de costes

Madrid/La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha descartado este miércoles permitir la actualización de los precios de contratos públicos aunque se haya producido un aumento de los costes por motivos salariales o por las materias primas.

En la sesión de control al Gobierno la portavoz económica del PNV en el Congreso, Idoia Sagastizabal, ha preguntado a Montero si tiene intención de permitir esa actualización. La diputada vasca ha explicado que en los últimos años se está produciendo un aumento de coses por la subida del SMI o del IPC que está impactando en los contratos que la Administración Pública saca a licitación.

"Son costes sobrevenidos que las empresas no han podido prever en el momento de presentarse a las ofertas y que, por tanto, los adjudicatarios no van a poder asumir", ha dicho Sagastizabal. Sin embargo, la Ley de Contratos Públicos no permite a la Administración actualizar los precios originales, lo que ha generado licitaciones desiertas o la resolución anticipada de contratos de mutuo acuerdo "para evitar males mayores".

María Jesús Montero ha respondido a Sagastizabal que las empresas acuden a esos concursos "sabiendo de antemano" que estos se van a desarrollar durante un tiempo y que puede haber una fluctuación en relación con el coste que pueden tener esos servicios, tanto en materia de personal como de materias primas.

Por este motivo, la ministra ha dicho que el Gobierno no comparte que se produzca una indexación de los contratos públicos porque podría provocar una "espiral inflacionista" y generar también "efectos de segunda vuelta". En este sentido, Montero ha remarcado que la mejora de las condiciones de vida tiene que ser una política "asumida por todos los sectores", tanto públicos como privados.

Admite que la revisión de Muface ha sido "excesivamente alta"

En un segundo turno, Idoia Sagastizabal ha lamentado la respuesta de Montero, pues la actualización de precios la piden tanto sindicatos como patronales. También ha alertado de que en Euskadi hay al menos 2.900 contratos afectados por este problema, y ha espetado al Gobierno que no entiende su argumento cuando ha tenido que subir un 40% las primas que ofrece a las aseguradoras para cubrir el servicio que ofrece Muface.

Montero ha explicado a Sagastizabal que en el caso de Muface directamente se había acabado el contrato y había que volver a licitarlo, por lo que había que volver a hacer una oferta a las aseguradoras, que para la ministra han supuesto un incremento "excesivamente alto".

Asimismo, la ministra ha señalado que sí existen mecanismos para revisar los precios en determinados casos excepcionales, como en contratos de suministro de equipamientos para las administraciones públicas, suministro de energía o contratos de más de cinco años.