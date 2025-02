El hidrógeno verde planta cara a los bulos: ni aumenta el efecto invernadero ni es un 'chiringuito' para subvenciones

"El hidrógeno verde potencia el efecto invernadero", "necesita mucha agua para su producción", "no es viable económicamente" o "es un chiringuito para las empresas" que están aportando por él. Estas son algunas de las afirmaciones que a estas alturas todavía hay quien se hace en torno a este vector energético, bulos con los que se generan dudas sobre su idoneidad o su capacidad como elemento clave en la descarbonización europea. Sobre ellos ha hablado este miércoles el gerente del Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2), Miguel Ángel Fernández, en el marco del II Congreso Nacional de Hidrógeno Verde que hasta mañana se celebra en Huelva.

El ámbito del hidrógeno tampoco "escapa a los bulos o fake news, no somos una excepción y sufrimos falsas noticias, informaciones interesadas, estamos totalmente expuestos y consideramos algo a tener en cuenta el manejar incluye información vedaz y ponerla al alcance de la sociedad", ha dicho, indicando que "hay que tener en cuenta que una mala información interesada puede influir en decisiones empresariales, en toma de decisiones políticas y en la sociedad y puede generar un rechazo hacia nuevos proyectos que, siendo perfectamente sostenibles y renovables, pueden verse frenados, incluso cancelados, por la oposición de una sociedad malinformada".

Uno de esos bulos o mitos que se traslada, ha apuntado, es que "el hidrógeno va a potenciar el efecto invernadero, pero la realidad es que los organismos internacionales en sus catálogos de gases de efecto invernadero no lo incluyen", podría tener un efecto indirecto que consiste en que "el hidrógeno de interacciona con los grupos hidroxilo, con los HO, y retarda el efecto que estos grupos tienen en el ataque o en la degradación del metano". Hay que tener en cuenta que "si precisamente estamos implantando tecnologías de hidrógeno y utilizándolo para utilizar menos metano", es "mucho más el beneficio de la reducción de ese metano que hipotéticamente se va liberando que el efecto que tiene el hidrógeno en retardar en su degradación", ha apuntado.

Viabilidad económica

Otro mito a punta a su presunta inviabilidad como negocio: "el hidrógeno verde no es viable económicamente", ha explicado Miguel Ángel Fernández, para después añadir que "de momento tenemos que tener claro que estamos trabajando con él prácticamente como el agua embotellada, no tenemos todavía un volumen para tener la potestad de hablar de cuentas grandes". También se debe tener en cuenta que "cuando hablamos de hidrógeno verde vamos de la mano de energías renovables". Es innegable que "la tendencia de estas es de una reducción de costes bestial", ha remarcado. En este punto, se ha referido a que "es más barato que la alternativa que tenemos que es el hidrógeno actual, el que emite CO2, que cada vez va a ser más caro, porque los derechos de emisión no van a bajar. Por ello, a la hora de hablar de si es viable económicamente o no, tenemos que tener una proyección y tener en cuenta estos factores que seguramente van a hacer muy favorable la viabilidad del hidrógeno verde".

15 m3 de agua por tonelada

El gerente del Centro Nacional del Hidrógeno ha rechazado también otras afirmaciones como que el hidrógeno verde "no es seguro o no es eficiente" y se ha referido a otro de los bulos "más famosos", el del agua: "Nos vamos a quedar sin agua porque la vamos a utilizar para hacer hidrógeno". En este punto, ha señalado que una tonelada de hidrógeno requiere 15.000 litros de agua, una cantidad "que suena mucho, pero si digo 15 m3 ya no nos parece tanto"; si se extrapola a 10 millones de toneladas de hidrógeno, que es lo previsto que es la hoja de ruta de Europa, "hablamos de 150 millones de metros cúbicos, que también parece mucho, pero si lo pasamos a hectómetros, 150, posiblemente no nos parezca tanto". 150 hectómetros cúbicos, "es decir, el 0,5 % del agua que teníamos a principios de enero de este año en España y con ella podríamos cubrir el total de la demanda de Europa", ha incidido.

Por último, también ha abordado la frase de "eso del hidrógeno es un chiringuito" rebatiendo esa información con datos del censo de la Asociación Española de Hidrógeno que analiza 361 proyectos: "La realidad es que de los 36.000 millones que se invierten en estos proyectos sólo 2.600 millones son de origen público. ¿Qué alguien me diga qué otra tecnología o que otro sector, es capaz de multiplicar la inversión pública y convertirla a inversión privada en estos niveles?", ha concluido