Las imágenes de los invitados a la presentación de El Conciso

La puesta de largo de El Conciso, el nuevo periódico económico con enfoque andaluz integrado en el Grupo Joly, ha marcado un hito en el panorama mediático regional. Con esta incorporación, el grupo editorial suma once cabeceras, consolidando su presencia en las ocho provincias de Andalucía.

La presentación oficial tuvo lugar en Sevilla y congregó a una amplia representación del ámbito empresarial, social y político de la comunidad. El acto despertó expectación por el lanzamiento de un medio que aspira a convertirse en referencia de la información económica desde una óptica netamente andaluza.