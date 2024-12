“El 'impuestazo' nos preocupa, pero la inversión de Trina Solar en Huelva sigue adelante”

Huelva/El impuestazo energético que trata de mantener vivo al Gobierno central trae de cabeza a todo el sector, que tira de calculadora para cuadrar los números de unas inversiones millonarias que tienen a Andalucía, y especialmente a la provincia de Huelva, como epicentro de la nueva revolución industrial del hidrógeno verde.

Las principales compañías del mundo han puesto sus ojos en la provincia onubense para desarrollar numerosos proyectos relacionados con este vector energético. Una de las personas que mejor conoce el interés de compañías de todo el mundo por instalarse en Huelva es Adrián Torres, CEO de Arbro, que pivota en el centro de varios de estos proyectos como socio estratégico para su desarrollo e implantación. El primero de los que ya está en marcha es el que lleva a cabo de la mano del gigante chino Trina Solar, una planta de 160 megavatios que se ubicará en el Parque Huelva Empresarial y que prevé un plan de desarrollo en varias fases que abarcará también el ámbito social.

¿En qué momento se encuentra el proyecto de Trina Solar en Huelva?

El proyecto sigue avanzando en su fase más administrativa. Ya hemos formalizado la reserva del suelo y hemos resuelto unos pequeños problemas a la hora de hacer la compra de ese suelo. Se ha llevado a cabo también la constitución de la garantía que exige Red Eléctrica para hacer la solicitud de demanda de los 160 megavatios y, posteriormente, hemos realizado ya la solicitud formal a Red Eléctrica para esos 160 megavatios.

Precisamente hace unos meses se refería al suministro eléctrico como el gran talón de Aquiles de Huelva para el desarrollo de estos proyectos. ¿Quedaría esa cuestión resuelta tras el anuncio de las nuevas infraestructuras por parte de Red Eléctrica Española?

Creo que ese talón de Aquiles es el mismo que cualquier proyecto de hidrógeno verde de Huelva, La necesidad de una energía verde asegurada, porque la energía que puedes hacer vía autoconsumo, un proyecto de eólico, un proyecto fotovoltaico, te da un número determinado de horas. Un fotovoltaico en Huelva te puede dar unas 2.500 horas, y un eólico te puede complementar hasta 4.000 horas. Claro, cuando necesitas 8.600 horas, que es el total del año, tener solamente la mitad de tu producción eléctrica asegurada y la otra que dependa de la red eléctrica hace complicado que sean viables económicamente estos proyectos. Si se construyen estas infraestructuras, como se ha anunciado, y se cierra ese cinturón eléctrico, cambiaría mucho el panorama. Haría que se puedan desarrollar muchos proyectos en Huelva.

¿Quiere decir entonces que el proyecto de Trina Solar también se apunta al autoconsumo de energía?

Tener garantizada al menos una parte de autoconsumo y no depender tanto de las fluctuaciones del mercado eléctrico es muy importante. Ahora mismo estamos cerrando un acuerdo con un productor local, que está desarrollando un proyecto muy grande también en Huelva y que todavía es confidencial, para llevar a cabo una planta de generación fotovoltaica e incluso también de generación eólica para abastecer a este proyecto de hidrógeno verde de Trina Solar. De esta manera podríamos tener un autoconsumo en el proyecto y asegurarnos una producción determinada de electricidad para hacer esta producción. La situación a día de hoy es que estamos trabajando. Estas noticias que hay del impuesto del Gobierno lógicamente alarman, pero por ahora nosotros seguimos el camino que habíamos marcado y que expusimos en junio en Huelva para el desarrollo de este proyecto.

Es decir que pase lo que pase, la inversión está garantizada y la intención de esta alianza con Trina Solar es que siga adelante.

Hay que recordar que el proyecto de Trina Solar tiene dos componentes: una parte que es el producto hidrógeno verde, que es la producción de hidrógeno verde para un uso determinado; y un segundo componente de inversión, un segundo objetivo, que es directamente el que sea un buen escaparate de los electrolizadores que Trina Solar está desarrollando y fabricando. Como tiene el doble componente, a día de hoy este proyecto sigue adelante. Cuando llegue el momento de hacer la visión real, ya no solamente de la parte de tramitación de desarrollos, entiendo que no cambiará y seguiremos adelante. En ese momento, si el impuesto es el que dicen que es, o lo han aumentado, o cambian las cosas, pues hay que ver las circunstancias del juego en ese momento determinado, pero por ahora el objetivo sigue adelante.

¿Se ha planteado en una fase posterior la posibilidad de que esos electrolizadores se fabriquen en Huelva?

Sí, ese es el segundo proyecto que tiene en mente ahora mismo Trina Solar, la instalación de una fábrica de ensamblaje de electrolizadores, y no solo en la parte de I+D. De hecho, la idea es tener un acuerdo con la Universidad de Huelva para establecer sinergias. La idea es la instalación de una fábrica de ensamblaje donde se puedan montar los electrolizadores que sean luego necesarios en Europa. Trina Solar es una compañía multinacional que está en la mayor parte de todos los países del mundo. Al final han visto Huelva como un gran foco para exportar sus productos a toda Europa.

¿Está siendo fácil atraer inversiones de este tipo a Huelva en la situación actual?

No es sencillo. Todo el mundo habla de hidrógeno, todo el mundo piensa que va a ser el futuro. Pero luego cuando hay que hacer inversiones en hidrógeno no hay tanta gente que realmente esté invirtiendo en hidrógeno. Hay muchos proyectos de marketing, hay muchos proyectos de búsqueda de subvenciones, y productos reales no hay tantos. Los cambios normativos o estos impuestos nuevos tampoco ayudan, son palos en la rueda. Pero sí tengo que decir que hay mucho apetito en este tipo de inversiones. Parece que ya no hay tanto interés en el sector fotovoltaico en España, y el desarrollo de los proyectos eólicos no es tan fácil, por lo que la inversión en hidrógeno está llamando a la puerta. Hay muchos fondos de inversión que nos están contactando. Ahora, trasladar esa idea de quiero invertir a una realidad de quiero invertir, es otra cosa. Ya ahí no hay tantos.

Entonces lo complicado es bajar estos proyectos a la tierra…

Sí, pero claro que hay inversores. Muchos fondos de Europa, los fondos alemanes, los fondos franceses, sí que quieren invertir en España, y también fondos americanos. A día de hoy hay mucha inversión del norte de Europa y de Estados Unidos que quiere venir aquí. La inversión y el sector del hidrógeno se están fijando en España, y en particular en Huelva.

¿Tiene Huelva capacidad para convertirse en la locomotora de la descarbonización de la industria en el sur de Europa?

Huelva tiene espacio. Huelva tiene, entre comillas, agua, aunque debe resolver algunos problemas también. Por lo que yo he podido conocer, está en el buen camino de la resolución de ese tema, y si la cuestión de la electricidad se resuelve con este cinturón eléctrico, pues sí que puede serlo, desde luego. Tiene todos los componentes, y dos muy importantes: un puerto muy grande que está acostumbrado a este tipo de industria y mucha industria que necesita hidrógeno. Al final, aproximadamente el 30% del hidrógeno que se consume en España se consume en Huelva. Ya no es solamente que el hidrógeno que se produzca sea para exportarlo, es que también se consume aquí. Sí, sin duda puede ser esa locomotora. De todos los espacios que hay en España, desde luego a mí me parece que Huelva es muy atractivo para este tipo de proyectos.