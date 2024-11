Moeve y su parque de San Roque, reconocidos en los premios de la European Refining Technology Conference

San Roque/Moeve (antes Cepsa) ha sido distinguida por partida doble en el evento European Refining Technology Conference-Ask the experts (ERTC), en el cual Antonio Joyanes, director de parques energéticos de la compañía ha recibido el premio al mejor ejecutivo del año (Downstream Executive of the year), mientras que el Parque Energético San Roque (Cádiz) ha sido reconocido como la mejor instalación de su sector por su proyecto de digitalización e inteligencia artificial.

Joyanes, que intervino en el panel sobre biocombustibles y combustibles renovables, comentó las principales líneas estratégicas de Moeve con relación a los combustibles biológicos y sintéticos, con un foco especial en la creación del primer corredor de hidrógeno verde que conectará el sur con el norte de Europa. “Toda una prueba de valentía apoyada sobre los valores y la ventaja que supone construir estas nuevas soluciones energéticas y sus mercados alrededor de ecosistemas industriales altamente competitivos, basados en la excelencia operativa y la mejora continua”, destacó tras recoger su distinción.

Por su parte, Celia Ruiz, encargada de desarrollo digital, ofreció una ponencia sobre inteligencia artificial en las mezclas de gasoil, explicando el valor aportado, la transformación en las formas de trabajo y el uso de herramientas de analítica avanzada en la toma de decisiones. También tuvieron la oportunidad de hablar sobre otros avances digitales de Moeve en sus parques energéticos Juan Salanzar, Operational Excellence; Óscar Martín, Gestión Integral y Mejora Continua, y Patricia Extremera, Project Manager IT Solutions, que en su presentación expusieron la aplicación de movilidad GMA (Gestión Móvil de Activos), desarrollada con el equipo de Sistemas de Información, hablando sobre la herramienta y la nueva forma de trabajar, mucho más ágil e informada, que ha traído su uso. Finalmente, Rafael Moreno, responsable de Excelencia Técnica, presentó una ponencia sobre el uso de un reactor de hydrocracking en los parques energéticos.

El evento de ERTC está considerado como el mayor acontecimiento europeo del sector energético. En esta ocasión, la jornada se ha celebrado en Lisboa (Portugal) centrada en cómo las soluciones tecnológicas pueden ayudar a la industria para un futuro resiliente y sostenible.

Los parques energéticos de Moeve, según informa la compañía, están inmersos en una transformación enmarcada en su estrategia Positive Motion 2030 que tendrá como resultado su descarbonización, así como la de sus clientes a través de sus productos, basándose en el hidrógeno verde y los efuels, biocombustibles de segunda generación y uso de fuentes de energía renovables. La antigua Cepsa se ha marcado como objetivo la reducción de sus emisiones en 2030 en un 50% con respecto a 2019, mientras que la meta en la reducción de la intensidad de carbono de los productos vendidos se ha establecido entre el 15 y el 20% para el mismo periodo. En ambos casos se ha determinado el alcance de cero emisiones netas antes de 2050.

El Plan de Digitalización del Parque Energético San Roque, de la mano de sus áreas de desarrollo digital, digital corporativo y sistemas de información, desplegado este año, ha implantado técnicas para una mayor eficiencia y seguridad en las operaciones, como la conectividad 5G, el internet industrial de las cosas (IIoT) y la inteligencia artificial. Este despliegue permite una estandarización, evolución y democratización del puesto de todos los profesionales que trabajan en el área de Operaciones de Moeve, optimizando la experiencia de usuario, simplificando los entornos y maximizando la operativa diaria.

Como parte del Plan de Digitalización, Moeve también entregó dispositivos tecnológicos preparados para utilizarse en el interior de instalaciones industriales (ATEX), permiten utilizar aplicaciones de la industria 4.0, como la inteligencia artificial (IA) o la realidad aumentada (AR), además de que Moeve está desarrollando apps industriales específicas para su área de actividad, para mejorar el rendimiento y aprovechar todo el potencial de la red privada 5G que la compañía ha desplegado en sus centros.