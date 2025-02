“El objetivo del Congreso es liderar el cambio de la industria en Europa”

Huelva/El II Congreso Nacional de Hidrógeno Verde va más allá de un simple encuentro empresarial. Con un marcado carácter industrial y de negocios, el objetivo de este evento es posicionar a la industria nacional como la gran alternativa energética para los países del centro y el norte de Europa, que siguen dependiendo en gran medida del gas natural ruso. Francisco Montalbán asegura que el apoyo de la administración será fundamental para conseguir este objetivo.

Ha apuntado antes que el gran reto de la industria es transportar el hidrógeno de manera eficiente.

Pienso que hay que transportar ese hidrógeno convertido en una materia secundaria o final con mayor valor añadido. De manera que el transporte de ese producto final, tenga menos impacto en el coste, porque transportar hidrógeno en estado gaseoso tiene un coste muy elevado, bien porque lo tengamos que presurizar o bien porque lo tengamos que llevar en una tubería que, además, va a ser de muy difícil construcción, muy cara y con unos plazos de tiempo muy largos, cuando la necesidad del hidrógeno en el norte de Europa, que es un mercado, ya es urgente. Por lo tanto, deberíamos plantearnos el transporte de hidrógeno en forma de amoníaco, por ejemplo, hacia el norte de Europa, lo cual ya sería factible, porque ya existe la manera de transportar amoníaco. Ya desde Huelva podría salir amoníaco en barcos, ya Huelva produce amoníaco en sus fábricas de Fertiberia. Con lo cual, no habría nada nuevo que hacer. Pero sí que de alguna manera habrá que plantearse otras alternativas de transporte y, sobre todo, inversión extranjera y española para transformar el hidrógeno verde en otros productos terminados de mayor valor añadido. Porque si producir un kilo de hidrógeno puede estar en total en cinco o seis euros de coste hoy por hoy, el transporte de ese kilo de hidrógeno puede suponer más de dos o tres euros el kilo si lo transportamos por tubería y de forma gaseosa, con lo cual es bastante caro.

Con todos estos condicionantes, ¿qué espera de esta segunda edición del congreso?

Habrá cosas muy interesantes. Precisamente vamos a hablar de una tubería específica para el transporte de hidrógeno, aprovechando la tubería ya existente de gas natural. Podríamos pasar esa tubería internamente por dentro y llevar gas natural e hidrógeno de manera simultánea, pero separada. Encontraremos nuevas tecnologías de electrolisis y hablaremos de ellas con mayor eficiencia. Y luego hablaremos mucho de productos terminados. Moeve hablará de combustibles marítimos derivados del hidrógeno verde, algo que le va a dar un gran auge a su negocio y va a descarbonizar mucha actividad marina que tiene que realizarse de aquí a nada. Y hablaremos también de empresas como Avalon Renovables, que tiene proyectos interesantísimos de recuperación, de fabricación de hidrógeno y derivados químicos del hidrógeno, así como SAF, a partir del alperujo. Con lo cual, podremos ver cómo el campo se va a industrializar a partir de materias primas que no tienen un valor importante, que son casi residuales y que vamos a poder fabricar aportando además puestos de trabajo de calidad. Por supuesto, vamos a tener mucha internacionalización. Viene un panel europeo donde hablaremos de normativa y nos plantearemos si la burocracia europea ayuda o no y nos hace competitivos o no ante los mercados, y también nos fijaremos en Latinoamérica, como gran potencial de negocio y de expansión de la industria y de las empresas españolas hacia allí. Evidentemente, tenemos muchas otras mesas en movilidad y, sobre todo, también presentaremos el Intervalles, que es una asociación de todos los valles de hidrógeno y clústeres de hidrógeno de España. El objetivo es consolidar un congreso que sea un punto de encuentro del sector del hidrógeno y sus derivados químicos. Y desde Huelva, liderar a nivel nacional y europeo este salto industrial que es descarbonizar la industria y la actividad humana.

Huelva es la que acapara el mayor número de proyectos y la que puede servir de motor de esta industria en Europa, pero también es necesario el apoyo de las administraciones.

Sí, el Ayuntamiento de Huelva está impulsando y está apoyando enormemente y facilitando la inversión a cualquiera que llegue con inversiones en hidrógeno verde y sus derivados. Y luego la Junta de Andalucía, con la unidad aceleradora de proyectos y con las condiciones favorables que están poniendo en marcha, todo lo que es invertir en este sector lo está apoyando. Yo creo que Andalucía, y sobre todo Huelva, va a ser el motor que mueva ese fluido que va a ser el hidrógeno hacia el norte de Europa. Realmente, los obstáculos más importantes los vamos a tener en Holanda, Alemania o Bélgica, zonas donde necesitan mucha más energía, donde dependen mucho del gas natural de Rusia, que no hay y que va a tardar en llegar. Ahora podemos ser la gran alternativa que, si se consolida, nos dará una visibilidad futura enorme a nivel tecnológico y a nivel económico, con un desarrollo económico y social impresionante para toda nuestra región.