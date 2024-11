Las patronales bancarias rechazan el impuesto al sector y señalan que afectará al crecimiento económico de España

Madrid/La Asociación Española de Banca (AEB) y la patronal CECA han rechazado el impuesto a la banca que el Gobierno y sus socios parlamentarios pretenden hacer permanente, ya que han señalado que afectará al crecimiento económico de España.

En concreto, el director de asesoría fiscal de CECA, Juan de Villota, y la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, han criticado este martes en dos vídeos remitidos a Europa Press dicho impuesto, y han destacado el perjuicio que supone para el sector la "situación de incertidumbre" al respecto.

La presidenta de la AEB ha definido el impuesto a la banca como un "ataque al crecimiento económico y al progreso social de España, ya que resta 50.000 millones de euros de financiación a familias y empresas", por lo que ha reclamado procesos normativos ordenados y transparentes que den confianza a los ciudadanos, a los inversores y al mercado.

En este sentido, Kindelán ha recordado que el impuesto al sector bancario tendrá "consecuencias negativas porque implica la fragmentación del mercado español, con la diferente aplicación por comunidades autónomas", al tiempo que supone el "señalamiento al sector bancario, esencial para el progreso económico y social".

Sin suficiente seguridad jurídica

"Tenemos que saber que esto es mucho más que un impuesto a la banca, esto es un ataque al crecimiento económico y por tanto al progreso social de nuestro país", ha manifestado la máxima representante de la AEB, quien ha cifrado en 50.000 millones el impacto que tendrá el tributo en menor crédito a familias y empresas.

En esta línea, Kindelán se ha preguntado retóricamente quién va a invertir en España "si no se tiene la necesaria seguridad jurídica ni se conocen las consecuencias de las normas que cambian en una tarde varias veces".

"Lo que sí sabemos es que van a tener consecuencias todas estas decisiones", ha criticado la presidenta de la patronal bancaria AEB, para luego añadir que, en un contexto de "enorme incertidumbre geopolítica, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y el Banco de España lo que están pidiendo es confianza, seguridad, fortaleza".

"Este impuesto lo que trae es menos capacidad de competir, pero ya no a nuestro sector bancario, a nuestra economía en su conjunto. Este impuesto lo que trae es fragmentación, porque en cada comunidad autónoma se trasladará el impuesto de una manera o de otra. Y este impuesto lo que trae es un señalamiento a un sector que lo que hace es trabajar en su día a día para ayudar y para empujar e impulsar el progreso de las familias y de las empresas de este país", ha zanjado Kindelán.

Evolución de los tipos de interés

De su lado, el director de asesoría fiscal de CECA ha puesto el foco sobre la situación vivida en los últimos días en relación con la aprobación del paquete fiscal, que está generando "una gran incertidumbre, lo que no es deseable". "No es deseable para los mercados, ni para los inversores, ni para los propios agentes económicos", ha declarado Villota, quien también ha subrayado que, "en definitiva, no es deseable para España".

En este sentido, Villota ha recordado que desde el sector llevan "años advirtiendo de los efectos perniciosos que esto puede tener, ya que afectará a la capacidad de financiación y al crecimiento de España como nación". En esta línea, el experto en asesoría fiscal ha alegado que la evolución a la baja de los tipos de interés "no justifica en modo alguno la continuidad del gravamen".

"La banca viene contribuyendo de manera sustancial al sostenimiento de los gastos públicos, y lo seguirá haciendo, pero debe hacerlo en unas condiciones de equidad, de igualdad y homologable a la de otros sectores de actividad y a la de otros competidores a nivel europeo", ha subrayado Villota.