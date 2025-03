Persán compra Mibelle al grupo suizo Migros y crea un gigante con 3.400 empleados en la industria del cuidado del hogar e higiene personal

Sevilla/El grupo Persán da un paso decisivo en su crecimiento por medio de una adquisición La multinacional sevillana, que es líder europeo en los sectores del cuidado del hogar y cuidado personal, anunció este lunes que ha compardo al grupo suizo Migros la compañía Mibelle Group, especializada en cuidado personal y cosmética, cuidado del hogar, nutrición, así como el desarrollo de ingredientes activos.

La operación supone que la empresa que preside Concha Yoldi García se hace cargo de todos los empleados e instalaciones de Mibelle Group en Suiza, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos y Australia. La operación convierte a Persán en uno de los mayores actores mundiales en la fabricación y comercialización de productos de marcas del distribuidor para el cuidado personal y del hogar, un gigante en su sector de más de 3.000 empleados. La compraventa no incluye la filial surcoreana de Mibelle Group, Gowoonsesang Cosmetics Co, Ltd, que ha sido adquirida por L'Oréal, una operación que ya se comunicó en diciembre de 2024.

Persán no ha dudado en califica como "un hito histórico en la expansión internacional" la adquisición de Mibelle Group. En términos de empleo, la multinacional sevillana aumentará su plantilla en un 70%. Hasta ahora, la compañía propiedad de la familia Moya Yoldi contaba con más de 2.000 empleados y tres plantas en Sevilla (España), Wróblowice (Polonia) y Saint-Vulbas (Francia). Con los 1.400 trabajadores de Mibelle Group, Persán sumará más de 3.400 empleados y su facturación se elevará por encima de los mil millones de euros.

En un comunicado conjunto de Persán y Migros, ambas empresas informaron de que han acordado no revelar las condiciones de la venta, incluido el precio de la adquisición.

Al comunicar la adquisición, Persán ha explicacdo que la decisión de Migros de traspasar Mibelle Group se debe a su apuesta por concentrarse en su actividad principal con los supermercados, que está enfocdo en el negocio local en Suiza. "En Persán, Migros ha encontrado un aliado para que Mibelle Group continúe en la senda de crecimiento internacional que ha experimentado estos últimos años", señala la nota conjunta.

Mibelle Group es conocida por su carácter innovador y su afán por estar a la vanguardia de la sostenibilidad y la tecnología. Además, Persán y Mibelle comparten valores que favorecen su integración. También refleja la cultura adquirida al haber formado parte de una compañía con más de cien años de historia como es Migros. Estos atributos están alineados con la filosofía de Persán de avanzar con sólidos partenariados y el desarrollo de la tecnología y las personas. Del mismo modo las dos empresas se complementan en términos de experiencia, capacidad y mercados.

El CEO de Persán, Antonio Somé, afirmó al valorar la compra: “Estamos muy contentos por anunciar este acuerdo con Migros que ayudará a Persán a fortalecer su presencia internacional". "La adquisición de Mibelle Group nos permitirá acceder a nuevas categorías tecnológicamente avanzadas y a seguir desarrollando productos innovadores y de calidad para todos nuestros clientes", agregó Somé, quien enfatizó también que Mibelle Group comparte valores y visión estratégica con Persán por lo que no duda de que esta operación será beneficiosa para todas las partes. "En esta nueva etapa mantendremos las señas de identidad que nos han llevado hasta aquí: la apuesta por las personas, la innovación, la tecnología y la sostenibilidad. Estamos deseando explorar las oportunidades que trae consigo este histórico paso”, reafirmó el directivo.

Por su parte, el responsable de Migros Industrie, Matthias Wunderlin, también expresó en que en su grupo están “muy felices de haber encontrado un nuevo propietario extremadamente competente y competitivo para Mibelle Group". "La empresa ha crecido con éxito más allá del mercado suizo y del enfoque que Migros ha definido para su futuro", dijo Wunderlin, que aclaró que, "como parte de Persán, Mibelle tendrá un propietario que permitirá al grupo proseguir su estrategia de crecimiento y expansión internacional con mayor éxito en el futuro”.

También valoró la operación el CEO de Mibelle Group, Peter Müller: “Estamos convencidos de que, con Persán como nuevo propietario, reforzaremos aún más nuestras relaciones con los clientes, que podrán beneficiarse de competencias y capacidades adicionales que nos permitirán ofrecerles soluciones aún más innovadoras y una gama de productos aún más completa”.

Migros mantendrá sus marcas propias

El acuerdo entre ambos grupos también prevé que Migros mantenga en su actividad como cadena de supermercados su estrategia de marcas propias producidas por Mibelle Group.

Aí populares marcas propias de Migros, como Handy, I am o Zoé seguirán estando disponibles en los establecimientos de Migros, gracias a que en la operación se han establecido acuerdos de suministro a largo plazo entre Migros y Mibelle Group, ya en manos de Persán, para los segmentos de cuidado del hogar, cuidado personal y nutrición.

El acuerdo garantiza por tanto que Mibelle Group se mantendrá como un importante proveedor de Migros en los próximos años como parte del grupo andaluz Persán.