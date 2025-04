La planta de recuperación de hidrocarburos de Exolum en Los Barrios sufre retrasos por cambios en la tramitación ambiental

Los Barrios/El proyecto de Exolum para construir en Los Barrios una planta de recuperación de hidrocarburos de buques, cuya apertura estaba prevista para los primeros meses de 2025, ha sufrido retrasos por la solicitud de una modificación en los permisos ambientales, que impiden completar los trámites administrativos.

Exolum recibió en 2022 la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para el proyecto de depuración de restos marítimos (marpol), denominado Garbium, lo que permitía a la compañía comenzar la gestión y los contratos con Endesa, propietaria de los terrenos en que se asientará la planta, en la antigua central térmica de Los Barrios. Sin embargo, la empresa solicitó una modificación de la resolución de la AAI otorgada por la Junta de Andalucía, por lo que aguarda la respuesta definitiva. Una vez obtenida, podrá concluir los trámites administrativos, que pasan por ultimar las autorizaciones necesarias, para los que necesita el visto bueno ambiental.

Hasta que no se culmine la obtención de permisos, Exolum no podrá comenzar la construcción de la planta, lo cual está dilatando los plazos iniciales, que apuntaban a principios de 2025 como fecha de apertura. Consultados por este periódico, la compañía española no marca una fecha concreta para abrir sus puertas. "La realización de proyectos de infraestructuras como este siempre suponen un proceso largo que, además, implica a distintas administraciones", señala Exolum.

El Ayuntamiento de Los Barrios, por su parte, estima que a lo largo del presente año podría estar en funcionamiento la instalación, al no requerir un extenso proceso de edificación, ya que las infraestructuras necesarias consiste eminentemente en tanques y conducciones, lo que agiliza su levantamiento.

Diagrama del proyecto de Exolum en Los Barrios / R. E.

El proyecto Garbium

Garbium, la sociedad constituida por Exolum y la Naviera Murueta para la gestión del proyecto al que da nombre, proyecta la construcción de una planta de recepción y tratamiento de residuos de tipo marpol I, generados por los buques que trasiegan continuamente por el área del Estrecho de Gibraltar. El término hace referencia a los residuos de origen marítimo cuyo tratamiento (depuración) es obligatorio conforme al Convenio Internacional para la Prevención de la Polución en los Mares (Marpol), en vigor desde los años 70.

La construcción, en una parcela de 21.500 m2, consiste en el levantamiento de tanques de entrada que recibirán los residuos, consistentes en un 90% de agua y 10% de restos de hidrocarburo, además de otros depósitos de decantación y almacenamiento del producto final, y una depuradora. La recepción se producirá por vía terrestre o marítima, en la terminal de la antigua central térmica de Los Barrios. Las instalaciones prevén tratar, según apunta Exolum en su web, 547.000 toneladas anuales y que permitirá ofrecer "fuel recuperado de mayor calidad", al realizarse la depuración mediante centrifugado. La inversión prevista es de 30 millones de euros y esperan crear más de 50 puestos de trabajo durante la fase de operación y hasta 150 durante la fase de construcción.

Exolum ya cuenta en el Campo de Gibraltar con más instalaciones de almacenamiento de carburantes y otros fluidos, ubicadas en el Puerto de Algeciras y el polígono Guadarranque (San Roque).