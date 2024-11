El presidente de Cunext recibe el Premio Emprendedor del Año de EY en Andalucía

Dámaso Quintana, presidente de Cunext, la mayor empresa de Córdoba y líder en la transformación de cobre y aluminio, ha sido proclamado ganador de manera unánime del Premio Emprendedor del Año 2024 de EY por Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla en su XXVIII edición, en un acto celebrado en la noche de este jueves en Sevilla.

A la gala, asistieron numerosos representantes del mundo empresarial e institucional local. Entre ellos, Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta; Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta; y Manuel Alés, teniente alcalde delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla; junto a Alberto García Valera, socio director de EY en Andalucía y Extremadura.

Tras recoger el galardón, Dámaso Quintana agradeció a EY la concesión de este premio. Según sus palabras, “este reconocimiento refleja nuestro compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en la fabricación de materiales eficientes. Desde nuestros inicios hemos trabajado para liderar sectores críticos y este premio nos impulsa a seguir avanzando con la misma pasión y dedicación”.

Por su parte, Alberto García Valera, destacó que “este año, con nuestro nuevo eslogan Shape the Future with Confidence, queremos destacar y premiar a los emprendedores que forjan el futuro. Reconocemos a los visionarios empresariales que, con talento, pasión y determinación, transforman ideas en realidades. Estos emprendedores no solo enfrentan y superan desafíos, sino que también dejan una huella indeleble en sus industrias y comunidades”.

Dámaso Quintana, como representante de Cunext, competirá, junto al resto de ganadores de las distintas zonas geográficas de España en las que se divide el Premio, en la final nacional que se celebrará en marzo de 2025 en Madrid.