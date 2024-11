Los pueblos de Sevilla se asoman a la revolución digital con una conectividad superior a la de Londres o Berlín

Los pueblos de la provincia de Sevilla tienen mejor conectividad que las ciudades de Londres o Berlín. Esto ha sido posible gracias a un gran esfuerzo inversor de empresas como Telefónica, que ha llevado a que el 95,8% de la población esté cubierta por una red de fibra óptica de alta velocidad. En el medio rural europeo, solo el 48%, de media, tiene acceso a estos servicios. "Duplicamos la media europea, la situación es realmente impresionante; y hay poblaciones que están por encima de Sevilla capital, que tiene el 99,3%; Cazalla de la Sierra tiene el 99,8%, el Palmar el 99,5%, Tocina y Castilleja de Guzmán el 99,7%. Esto hace que, en este aspecto, nadie se quede atrás y supone una revolución enorme", señala Joaquín Segovia, director de Telefónica en el Sur de España.

Segovia participó este miércoles en los Desayunos de Redacción de Grupo Joly, con el título Digitalización y sostenibilidad en la provincia de Sevilla. Durante el evento mantuvo un diálogo con el presidente de la Diputación sevillana, Javier Fernández, moderado por el director de Diario de Sevilla David Fernández.

Fernández indicó que "la digitalización se ha incorporado de pleno derecho a las necesidades que debe tener un territorio para poder competir en igualdad de condiciones que servicios públicos como el agua, el transporte o la gestión de los residuos". Y agradeció a Telefónica su esfuerzo inversor, que ha ido más allá de la mera búsqueda de la rentabilidad: "A las empresas tenemos que pedirles responsabilidad social, para que lleguen a aquellos lugares que a lo mejor no son tan rentables. La rentabilidad hay que buscarla en la globalidad y siempre entendiendo que si no crecemos juntos es difícil lograr equilibrio. Se ha hecho un buen trabajo y donde ha habido que complementar con dinero público se ha hecho".

El objetivo, crear riqueza y empleo

La pregunta es: toda esta conectividad, ¿para qué? Tanto Segovia como Fernández lo tienen claro: para crear riqueza y empleo. "Antes, en la revolución industrial, los pueblos tenían más difícil acceder a las fábricas por el transporte; ahora la materia prima es el talento. Si tienes habilidades digitales y capacidad puedes implantar un modelo de negocio desde Cazalla, y si a eso unes calidad de vida y servicios... La oportunidad es enorme", afirmó Joaquín Segovia.

El director de Telefónica en el Sur de España indicó que para lograr el objetivo es necesario formar a jóvenes y no tan jóvenes en nuevas habilidades digitales, para aprovechar las nuevas oportunidades de empleo que ofrece el mundo digital. "En Sevilla, según el mapa de empleo de la Fundación Telefónica, hay 1.081 ofertas de puestos tecnológicos sin cubrir, por eso es tan importante el reciclaje profesional", dijo. Y añadió que la provincia debe estar también enfocada a atraer talento de fuera, ya que "en el mundo hay más de 35 millones de nómadas digitales que buscan calidad de vida, seguridad, buen clima, ocio y conectividad. No se me ocurre mejor lugar que la provincia de Sevilla. Eso tenemos que contarlo, y también hay que retener el talento. Cuando alguien tenga una idea, una iniciativa, que lo pueda hacer en su pueblo".

También aludió a la necesidad de "acompañar" a las empresas existentes, especialmente las pequeñas, para que sean más digitales. "La Unión Europea se ha marcado como objetivo que en 2030 el 90% de las pymes tengan un nivel básico de intensidad digital. España está por encima de la media europea (64,5% frente al 57,7%) pero lejos de ese 90%. Tenemos que hacer que estén cerca".

El presidente de la Diputación aseguró que esa enorme conectividad ya ha contribuido a frenar la despoblación en la provincia. "Hoy en día no hay ni un solo municipio con riesgo desaparecer. Hablas con el alcalde de El madroño, el pueblo más pequeño con 280 habitantes, y no tiene ninguna preocupación por cerrar sus puertas porque la gente vive bien. Para que eso ocurra tiene que haber habido inversión pública y compromiso de entidades privadas. Si en un municipio no tienes red 5G o conectividad con fibra, te vas, lo terminas abandonando".

La transformación digital de los pueblos

No solo se trata de crear empleo y riqueza sin más, sino de que los ayuntamientos, los municipios, usen el potencial digital para mejorar la vida de los ciudadanos de los pueblos. Javier Fernández señaló que en los últimos 20 años, tras superar resistencias y muros, la Diputación "se ha digitalizado completamente con un nivel de tecnificación tremendo, y también lo hemos hecho en nuestra relación con los municipios". Puso como ejemplo el Opaef, el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal, que gestiona todos los tributos y multas de los pueblos de Sevilla y que "funciona como un reloj". "Le hemos quitado un problemón a los municipios; casi todos están adheridos al sistema, el único que está fuera es Mairena del Aljarafe y ya me ha dicho el alcalde que voy a conseguir al final que todos estén en él".

Joaquín Segovia alabó el papel de la Diputación, para a través de Inpro, la entidad de servicios informáticos del organismo, proveer de servicios digitales y de ciberseguridad a los ayuntamientos. "Al final, un Ayuntamiento de menos 20.000 habitantes, sin una red como esa, no tendría recursos propios para poder ofrecer a los ciudadanos de sus poblaciones los mismos servicios que una gran ciudad. A nivel nacional está muy reconocido el trabajo y el nivel de excelencia que ofrece la red de Inpro".

Javier Fernández hizo hincapié en que, pese a estos avances, todavía en el ámbito local conviven lo analógico con lo digital. "Vamos instando poco a poco a los ciudadanos a que lo hagan todo por vía electrónica, pero todavía se puede ir con un papel para que te pongan el sello. La gente mayor, cuando tiene que dar un parte, va aún al conserje y le dice que en su calle no hay luz. Hay una convivencia intergeneracional en este sentido".

Por otro lado, son los ayuntamientos, afirma Fernández, los que deben definir qué servicios tecnológicos necesitan, ya que son los alcaldes los que mejor conocen su pueblo. La Diputación ofrece una hoja de servicios y los municipios eligen. La última oferta estuvo dotada con cuatro millones de euros, con un 60% lineal para todos los municipios y un 40% con discriminación positiva para los más pequeños.

La sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático

El presidente de la Diputación aludió a la importancia de que los ayuntamientos aprovechen la incorporación de la tecnología para la lucha contra el cambio climático, es decir, para reducir las emisiones contaminantes. "Le decimos a los alcaldes que hay que seguir poniendo bancos, mejorar las aceras, las papeleras, pero eso se tiene que dar por sobreentendido. Son cosas de de alcaldes de los 80. Hay que dar un paso más e incorporar flotas de vehículos eléctricos, semáforos inteligentes, luces led, pantallas táctiles, aplicaciones móviles para el turismo, etc. Una vez garantizada la cohesión social, territorial y digital los alcaldes deben dar un paso más hacia la modernidad sin perder las raíces".

Joaquín Segovia asegura que "la transición verde y la digital son gemelas porque una impulsa a la otra". Ya la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU de 2015 estableció que la tecnología era una palanca para lograr reducir el consumo energético, y, por tanto, para contribuir al objetivo de mitigar el cambio climático. Telefónica, en este sentido, "ha sido la primera empresa europea que ha migrado del cobre a la fibra óptica y ello le ha llevado a elevar un 85% la eficiencia energética, un porcentaje que aumenta a un 90% en el caso del 5G respecto al 4G", señaló Segovia.

Mencionó por ejemplo, la colaboración de Telefónica con Emasesa para, a través de sensores, controlar exactamente "por dónde pasa el agua, si hay fugas, cuál es el consumo". Con todos los datos, obtenidos y a través de algoritmos, se saca información que aporte valor. Joaquín Segovia aludió a más posibilidades, como sensores en parkings que posibilitarían ahorros notables en emisiones de CO2, ya que el 30% de lo que producen los coches se producen al intentar aparcar. O iluminación con sensores que permite bajar o subir la intensidad en función de las necesidades.

Las posibilidades para España y la provincia de Sevilla en particular son inmensas, y se trata de aprovecharlas.