Restalia impulsa su crecimiento y gana terreno en Cádiz con nuevas aperturas

Restalia continúa consolidando su red comercial y ha cerrado el tercer trimestre del año con once nuevas aperturas en el mercado español bajo sus marcas 100 Montaditos, La Sureña y The Good Burger (TGB). La compañía ha sumado presencia en municipios estratégicos como Cádiz, La Línea de la Concepción, Madrid, Toledo y Alicante, reafirmando su capacidad para crecer tanto en grandes ciudades como en localidades de menor tamaño.

Este ritmo de implantación responde a una estrategia basada en formatos versátiles y ubicaciones diversas, lo que permite a la compañía adaptarse a distintas dinámicas de consumo y mantener un equilibrio territorial sólido.

A este avance dentro de España se suma el refuerzo de su plan internacional. Portugal se mantiene como un mercado clave para Restalia, donde 100 Montaditos sigue ganando relevancia con dos nuevas aperturas que consolidan el posicionamiento de la enseña en el país luso.

Estas operaciones se enmarcan en la hoja de ruta de crecimiento diseñada por la compañía, que contempla alcanzar 70 nuevas unidades a lo largo de 2025, dentro de su plan estratégico 2025-2030 orientado a fortalecer su liderazgo en restauración organizada tanto a nivel nacional como fuera de nuestras fronteras. Entre las incorporaciones más recientes destaca la reapertura de La Sureña en el centro comercial La Vaguada (Madrid), reintroduciendo la marca en una ubicación emblemática de la capital.

Un trimestre marcado por la fortaleza de la demanda

El periodo estival ha vuelto a ser un motor para Restalia, que ha mantenido un comportamiento positivo incluso en un contexto en el que el sector de la restauración comercial muestra síntomas de moderación en nuevas licencias. La flexibilidad de su modelo y propuestas accesibles han contribuido a sostener el impulso del negocio durante los meses de verano.

Entre los elementos más destacados de esta temporada figura la jarra helada de cerveza de 100 Montaditos, convertida ya en un habitual del verano y en un producto que refuerza el vínculo emocional con el cliente.

Pese a la ralentización general en el ritmo de aperturas dentro del sector, Restalia asegura estar capacitada para afrontar una nueva fase expansiva y seguir actuando como referente en restauración organizada.

Confianza del franquiciado y cercanía con el cliente

“El avance refleja la confianza de nuestros franquiciados y la buena acogida de los consumidores, que nos impulsa a seguir trabajando para acercar nuestras propuestas a más ciudades y localidades”, señala María Noguera, directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de Restalia. La directiva celebra además el dinamismo de aperturas conseguido en el último año, un logro que atribuye a la colaboración con los socios del grupo y la fidelidad del público, actores fundamentales en su evolución.