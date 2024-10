El sector de la Piel de Ubrique firma un preacuerdo de convenio y desconvoca los paros

Cádiz/El sector de la Piel de Ubrique tiene nuevo convenio. Al menos, un preacuerdo que llega tras las 19 horas de negociación que los sindicatos y la patronal han protagonizado durante dos jornadas en el servicio de mediación laboral de la Junta de Andalucía (Sercla). Si la semana pasada el acercamiento entre las partes evitó la huelga prevista para el 23 de octubre, la reunión de este lunes ha evitado los paros de una hora fijados para hoy y el próximo jueves.

"UGT valora muy positivamente este convenio", destaca el secretario provincial de UGT-FICA (Federación de Industria, Construcción y Agro), Antonio Montoro, que confirma que patronal y representación sindical han firmado el preacuerdo tras la segunda reunión en las dependencias del Sercla para cerrar los últimos flecos de la negociación. Ahora deberán exponer el compromiso a todos los delegados sindicales, además de darlo a conocer a los trabajadores, antes de la firma del propio convenio. "Esperemos que la redacción no encuentre escollos, y se pueda firmar en breve", añade.

Quedaban pendientes para el segundo encuentro del Serca medidas como la recalificación y el ascenso de categoría, la ayuda a estudios y la lactancia acumulada. "De la lactancia acumulada nos tenemos que ceñir a lo que dice actualmente la ley, cosa que ahora mismo no se está cumpliendo", comenta el líder sindical tras no conseguir mejorar esta cuestión para el convenio. Tampoco han logrado incluir la ayuda escolar. Por el contrario, han avanzado en una cuestión clave como el sistema de promoción. En las categorías más bajas, de ayudante a peón, se subirá de manera automática en cinco años. "Para las siguientes, de peón a oficial de tercera y siguientes, se creará una mesa, con expertos, por las dudas que nos surgen con los distintos oficios", explica Montoro, que lo destaca como un logro dado que la patronal "no quería hablar de los ascensos".

Desde UGT se muestran satisfechos, aunque no hayan alcanzado todos sus objetivos, puesto que el convenio recogerá una reivindicación histórica como la parada del bocadillo como tiempo efectivo (15 minutos computados como tiempo de trabajo), aunque, eso sí, la cuestión queda supedida a la aprobación de la reducción de la jornada laboral, que obligará a las partes a volver a negociar este punto. La representación sindical y la patronal han acordado, además, rebajar las horas anuales de trabajo a 1.784 horas, que se traduce en dos jornadas laborales menos. A ese se suma la subida salarial del IPC más 1,2% para este año, mientras que para los tres siguientes será de IPC más 1,1%.