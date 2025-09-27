En la variedad está el gusto, y nos gusta saber cuál es cada una

La Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE) ha puesto en marcha una campaña de información y concienciación dirigida a profesionales del sector hortofrutícola, distribuidores y consumidores, con el objetivo de destacar la importancia del correcto etiquetado y uso de las marcas, variedades y tipos de frutas y hortalizas.

Bajo el lema ‘Si ofreces siempre lo mejor, se tiene que saber’, la iniciativa busca fomentar una comunicación clara, precisa y veraz en el punto de venta. El material divulgativo de la campaña explica cómo distinguir entre una variedad y una marca, detalla las obligaciones legales de etiquetado y alerta sobre las infracciones más comunes, desde el uso indebido de marcas registradas y variedades hasta la confusión entre variedad y marca, así como asociar una variedad a un tipo.

“Nuestro objetivo es sencillo pero fundamental: que el consumidor sepa exactamente qué está comprando y con qué garantías. Una buena información en el punto de venta beneficia a todos: productores, distribuidores y compradores”, explica Antonio Villarroel, director general de ANOVE.

La campaña se presentará oficialmente en Fruit Attraction con una rueda de prensa que tendrá lugar el día 2 de octubre a las 10,30h en el Fruit Next del pabellón 5. En este acto se dará a conocer el vídeo y el folleto explicativo que se difundirán durante toda la feria en los más de 25 stands de la feria de empresas y centros públicos miembros de ANOVE que participan en la feria con el objetivo de alcanzar a un amplio público profesional y mediático.

Tras su lanzamiento en Fruit Attraction, la campaña continuará su recorrido en los principales Mercas de España –como por ejemplo Madrid, Zaragoza y Barcelona–, donde se llevarán a cabo acciones de proximidad con comerciantes y operadores para trasladar el mensaje de forma práctica y conseguir trasladarlo hasta el consumidor.

ANOVE refuerza así su compromiso con la calidad, la transparencia y la competitividad del sector, promoviendo un uso responsable de las variedades y marcas comerciales y del etiquetado de frutas y hortalizas, en línea con la normativa nacional y europea.

Sobre ANOVE

La Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE) agrupa a las empresas y centros públicos dedicados a la investigación, desarrollo y comercialización de nuevas variedades vegetales. Su misión es fomentar la innovación en el sector y contribuir a una mayor oferta de productos vegetales adaptados a las necesidades y gustos de los consumidores