Mamen Sánchez desgrana las propuestas para "seguir potenciando la zona rural"

La candidata socialista a la reelección como alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha desgranado este martes las propuestas del programa electoral para las elecciones del 28 de mayo vinculadas a la zona rural de Jerez. “Nuestra prioridad es acercar todos los servicios a nuestras jerezanas y jerezanos de la zona rural. Queremos que su vida sea más cómoda, más fácil, con más bienestar y calidad de vida y para ello hemos contemplado medidas para implantar nuevos servicios de proximidad gracias a un acuerdo con correos para realizar trámites administrativos puerta a puerta, refuerzo del transporte público, así como nuevos equipamientos públicos, bibliotecas móviles, salas de estudio”.

“A lo largo de estos ocho años hemos demostrado nuestro compromiso con los habitantes de las 15 barriadas rurales, 7 ELA y la pedanía de Cuartillos, y vamos a seguir apostando por la zona rural porque tenemos que avanzar todos juntos, logrando un avance equilibrado entre la zona urbana y la zona rural. Para ello desarrollaremos en la zona rural todos los programas que se lleven a cabo en Jerez para mayores, jóvenes y mujeres. Actividades para el envejecimiento activo, el carnet jerez joven, talleres y actividades específicas para mujeres. Implantaremos el nuevo servicio de proximidad con Correos para atender trámitesadministrativos, compra de billetes Renfe, ingresos y reintegros directamente desde su domicilio, con un servicio puerta a puerta. Mediaremos para la instalación de cajeros automáticos en Estella y Cuartillo. En los lugares de difícil comunicación se estudiará y aplicará el transporte a demanda puerta a puerta para nuestros mayores de la zona rural”, ha explicado Mamen Sánchez.

La candidata socialista ha destacado que con un gobierno socialista “queda garantizada la financiación municipal con su abono puntual a las ELA. Nosotros hemos cumplido y hemos pagado lo que les correspondía. Esto es vital porque garantizando la autonomía financiera de las ELA, se les da la posibilidad de actuar y de hacer mejoras. Gracias a la capacidad de gestión de nuestro gobierno a lo largo de doslegislaturas, los alcaldes de las ELA han podido y pueden realizar inversiones, mejoras y seguir creciendo, gracias a los pagos que el Ayuntamiento de Jerez hace de las transferencias que corresponden a lasELA. Cada año, el Ayuntamiento de Jerez transfiere en torno a 5 millones de euros para su gestión diaria, además de las ayudas para los servicios sociales, la recogida de residuos o el desarrollo de nuevas infraestructuras que vamos desarrollando en la zona rural”.

Mamen Sánchez ha recordado que “en estos 8 años, hemos conseguido mejorar la vida de los más de 17.000 jerezanas y jerezanos que viven en las ELA de Guadalcacín, La Barca, Nueva Jarilla, Estella del Marqués, Torrecera, El Torno y San Isidro del Guadalete. Se ha vivido una etapa muy diferente a la que se vivió durante el gobierno de Pelayo. Pelayo y el PP no pagaban estas transferencias a las ELA, castigando así a los vecinos que vivían en ellas. Algunas no podían hacer frente a los gastos corrientes. Nosotros no solo hemos garantizado el cobro de hasta el último euro a nuestras ELA pagando puntualmente cada mes, sino que además está devolviendo a sus vecinas y vecinos los 6.467.000 euros que Pelayo les dejo a deber”.