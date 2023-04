Onda Jerez no podrá seguir emitiendo la campaña institucional 'Jerez funciona, con Europa'

La Junta Electoral de Zona también ha ordenado que se deje de emitir en la radiotelevisión municipal Onda Jerez la campaña institucional ‘Jerez funciona, con Europa’, sumándose así a los requerimientos realizados por otros anuncios municipales en las marquesinas de los autobuses urbanos así como de las banderolas que cuelgan en distintas farolas repartidas de la ciudad. En la resolución, fechada este miércoles, es fruto de una nueva denuncia del Partido Popular. Ahora bien, la decisión no es firme y puede ser recurrida ante la Junta Electoral Provincial.

Al igual que en pronunciamientos anteriores, la Junta Electoral de Zona ha determinado que la campaña ‘Jerez funciona, Jerez ilusiona’, en la que se dan a conocer distintas actuaciones realizadas por el gobierno municipal y que han sido financiadas con fondos europeos, incumplen la Ley Electoral, una norma que impide que en periodo electoral se celebre “cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos o utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares s a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones”.

Según se recoge en la resolución, en los anunciados emitidos en la emisora pública, “mientras una voz alude a la rehabilitación patrimonial de la ciudad, se refleja, junto a diversas imágenes de lo que parecen logros del gobierno municipal (el Museo de Lola Flores, la flota de autobuses municipales, instalaciones deportivas y ciertos edificios públicos rehabilitados), el lema ‘Jerez funciona’, junto al emblema del Ayuntamiento, lo que entendemos vulnera claramente lo establecido en el precepto anterior [la prohibición de realizar actos de promoción institucional durante el periodo electoral]”.

La Junta Electoral de Zona ha rechazado el argumento esgrimido por el gobierno municipal para salvar la campaña donde señalaba que esta se destinaba a informar de actuaciones realizadas con fondos europeos (el lema iba acompañado de “en Europa”). Sin embargo, para este órgano, esta campaña puede “claramente inducir a error y ser entendida como acto tendente a la captación de votos”.

Por este motivo, la Junta Electoral requiere a la alcaldesa, Mamen Sánchez, a que ordene en un plazo de 24 horas a la retirada de la campaña, aunque cabe la posibilidad de recurrir ante la Junta Electoral Provincial. Eso sí, no se ordena la apertura de un expediente sancionador ya que, aunque no es el primer requerimiento sobre esta campaña en otros soportes, la denuncia se presentó cuando los otros procedimientos aún no eran firmes.