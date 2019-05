Reflexión en el día después

Tras la euforia de unos y la decepción de otros, este lunes comenzaron a llegar las primeras reacciones y valoraciones a los resultados electorales del domingo. Algunos candidatos hicieron uso de las redes sociales para dar a conocer su opinión sobre lo sucedidos y otros optaron por los tradicionales comunicados.

PSOE

La alcaldesa Mamen Sánchez no realizó ningún acto público este lunes, aunque se mostró dispuesta a dialogar próximamente con el resto de fuerzas políticas. Hay que recordar que el PSOE con 10 concejales necesitará el apoyo de otras formaciones para gobernar. “Creo que hoy es pronto todavía para empezar a hablar pero siempre estamos dispuestos al diálogo y a la negociación. No puedo decir más que nos iremos sentando con los grupos municipales”, ha dicho en declaraciones a la Cadena Ser de Jerez.

Partido Popular

El líder del PP, Antonio Saldaña, dio conocer a través de Facebook su parecer tras quedarse el PP con 9 concejales frente a las 11 de 2015: “Jerez está en tus manos: fin de la etapa. Hoy es un día para descansar después de una larga carrera. Creo humildemente que hemos hecho un buen trabajo y tenemos la firme convicción de contar con el mejor equipo y el mejor proyecto para Jerez. Pero como muchas veces hemos dicho, Jerez está en manos de los jerezanos y ellos han tenido la última palabra. Nos ha faltado poco para llegar los primeros a la meta”.

“Lo hice ayer pero lo vuelvo a hacer hoy, felicito al PSOE por la victoria y a todo nuestro equipo por el magnífico resultado en unas circunstancias difíciles. Habéis demostrado que los populares jerezanos estamos fuertes y somos la única alternativa real de gobierno”, ha recalcado Saldaña. El edil ha insistido en que ha realizado “un trabajo de verdad, de corazón, con vocación y por derecho. Mirando a los ojos y apretando la mano. Gracias a Jerez por su cariño. Me tendrán donde ellos quieran que esté. Jerez está en tus manos”.

Ganemos Jerez

La agrupación de electores Ganemos Jerez, por su parte, expresaron este lunes su agradecimiento a las personas “que han depositado su confianza en nosotras en las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo, a todas las personas que nos han acompañado en estos años y a las que han participado en una campaña más que ilusionante”.

“Como no puede ser de otra forma, felicitamos al Partido Socialista por el respaldo obtenido en Jerez. La ciudadanía les ha dado un amplio respaldo, deseamos que eso se convierta en una mejora igualmente amplia en la vida de los jerezanos”, aseguraron desde Ganemos.

Aun así, en cuanto a los resultados, reconocieron que no eran los esperados tras lograr un sólo edil frente a los cinco que lograron cuando acudieron a las elecciones de 2015 con Podemos. “Honestamente creemos que no se corresponden con el trabajo que hemos realizado durante la legislatura. Por ello, nos pondremos manos a la obra para analizar con serenidad y en detalle las causas que, posteriormente, compartiremos con la ciudadanía”, ha adelantado la agrupación de electores.

En este sentido, ha avanzado que cree que “en parte, el Partido Socialista ha capitalizado parte del esfuerzo y los logros de Ganemos Jerez durante estos cuatro años, gracias a una oposición siempre constructiva de la cual nos sentimos tremendamente orgullosas”. “Entre todas hemos logrado de nuevo que la derecha y la ultraderecha no puedan gobernar en Jerez, aunque lamentamos profundamente la abstención histórica, síntoma de la pasividad y desafección política”.

De cara al futuro, la agrupación que lidera Kika González ha dejado claro que “continuaremos trabajando intensamente porque esta ciudad tenga un Ayuntamiento que ponga en el centro a las personas. De la misma manera, seguiremos desde la acción política y en la calle tratando de construir un espacio político participativo, pegado al terreno, en el que la gente esté y participe con ilusión”.

Ciudadanos Jerez

Desde Ciudadanos Jerez, su líder Carlos Pérez valoró de forma “muy positiva” los resultados del domingo. “Hemos conseguido duplicar el número de concejales y hemos aumentando casi un 50% el número de personas que confían en Cs Jerez”, dijo. En este sentido, realizó varias lecturas de los resultados del domingo. En primer lugar, aseguró que “hacemos historia cada vez que se abren las urnas, es un partido que crece y logra lo imposible, recuperar la confianza de los ciudadanos en la clase política”. Igualmente agradeció el apoyo de militantes y simpatizantes de Cs Jerez así como el respaldo de los jerezanos. “Con estos resultados, prometerles muchísimo trabajo y muchísima altura de miras por los tiempos que vienen, con el compromiso de mejorar la vida de Jerez”.

Adelante Jerez

Por su parte, en la madrugada del lunes el candidato de Adelante Jerez, Raúl Ruiz-Berdejo, hizo también su propia valoración: “Triste. Muy triste. Es cierto que, al menos, hemos frenado el paso a la derecha. Pero no puedo dejar de reconocer que el resultado no colma nuestras expectativas. Confiábamos en sacar, como mínimo, cuatro concejales. Pero no lo conseguimos”. “Sinceramente, me entristece comprobar cómo tanto esfuerzo no ha tenido recompensa. Del mismo modo, me encuentro tranquilo. Sé que di todo lo que tenía e hice las cosas lo mejor que podía o sabía”, ha destacado.

"Me entregué en la tarea de aportar para mejorar esta ciudad y la vida de su gente. Y no recibí el respaldo que esperaba. Agradezco el esfuerzo de la buena gente de IU, Podemos, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista, que merecían mejor respuesta que la que nos dieron las urnas. Ahora necesito reflexionar y analizar las cosas con calma. Mañana será otro día”.