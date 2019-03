El PP llamará a su puerta

El secretario nacional de Política Local del PP, Antonio González Terol, ha estado este miércoles en Jerez donde ha presentado la nueva campaña del partido a nivel nacional centrada en el “puerta a puerta”. El dirigente nacional ha asegurado que, como alcalde de Boadilla del Monte, “sé perfectamente que, todos los que estamos en política local, si hay algo que sabemos hacer es aproximarnos a nuestros vecinos, hablar con ellos y conocer sus problemas y sus sugerencias”. Igualmente, ha hecho hincapié en la necesidad de “hacer caso también de sus críticas para poder acertar lo más posible no sólo en los programas sino en los proyectos de Gobierno que a lo largo de una legislatura se ponen en marcha en cada uno de los 8.124 ayuntamientos de España”.

González Terol ha afirmado, en alusión a Antonio Saldaña, que el “próximo alcalde de Jerez llamará en una tercera planta, llamará a pie de calle directamente a los vecinos, que nadie se sorprenda”. “El PP va a llamar a su puerta para ofrecerle soluciones a sus problemas y sobre todo para contarles ese mensaje que bien representa la ciudad de Jerez: leal hacia la unidad de España, defensora de los principios y valores del partido, como por ejemplo la defensa de la familia o de la vida y de otras cosas tan importantes y plenamente identificadas con el PP”, ha destacado.

El secretario nacional de Política Local del PP ha asegurado que el candidato a la Alcaldía de Jerez, Antonio Saldaña, “encarna perfectamente esos principios, esos valores y por eso entendemos desde el PP que había que dar ese pistoletazo de salida a esta campaña puerta a puerta a nivel nacional en Jerez”. Una campaña que, según ha avanzado, “se va a reproducir en todas las provincias, en todos los grandes ayuntamientos de España para recuperar la ilusión entre los vecinos que en algún momento han decidido elegir otras formaciones políticas que, como es el caso de Jerez, no tienen ni siquiera candidatos en una ciudad tan importante, que está entre las 25 más importantes de España”.

González Terol ha manifestado que Saldaña ha tomado nota este año de muchas iniciativas entre los vecinos y ahora “lo vamos a hacer en esta campaña puerta a puerta. No sólo vamos a ir a los comercios, que por supuesto; no sólo vamos a poner meses informativas en la calle que también; no solamente vamos a recorrer las calles, como vamos a hacer a lo largo de esta mañana en Jerez y en alguna otra zona de la provincia, sino que también vamos a llamar directamente a las puertas”.

Por último, el dirigente nacional auguró que Saldaña pondrá en marcha muchos proyectos en la ciudad y, por ello, “lo estamos viendo desde Madrid con buenos ojos porque está haciendo un grandísimo trabajo él y su equipo, igual que el alcalde de Estella, y por tanto, observamos ese trabajo muy positivo del PP de Jerez y damos aquí el pistoletazo de salida al puerta a puerta”.

Por todo ello, puso en valor que el PP “es el único que puede presumir de tener un candidato de centro-derecha, identificable con nombre y apellidos, y que es la garantía de que los principios, valores, proyectos y programas que está defendiendo Pablo Casado a nivel nacional se van a poner también en marcha en Jerez, cuando Antonio Saldaña sea alcalde el próximo 26 de mayo”.

Denuncia

González Terol también se refirió esta mañana en Jerez a la denuncia días atrás del candidato el PP, Antonio Saldaña, que aseguró que Twitter había suspendido la cuenta del PP de Jerez (@PopularesJerez) a causa del “PSOE y la izquierda radical”. “Estamos bastantes acostumbrados a los escraches, nos los hacían físicamente en Madrid y ahora los escraches son tecnológicos”, lamentó, añadiendo que “nosotros seguiremos saliendo a la calle, seguiremos estando en redes sociales y yendo puerta a puerta diciéndole a los vecinos que nosotros garantizamos la libertad de expresión, porque lo contrario ocurre en Venezuela, en Cuba y en otras dictaduras que son apoyados por otros signos políticos como Podemos”, zanjó.