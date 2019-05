El patio del antiguo Convento de San Agustín acogió la presentación de la lista del PP con la que concurrirá a las elecciones municipales del próximo día 26. Tal y como se supo semanas atrás, tras Antonio Saldaña irá como número dos uno de los fichajes del PP para estas elecciones, Rosario Marín, seguida de Almudena Martínez del Junco (tres), Ignacio Martínez (cuatro), Antonio Montero (seis) y Jaime Espinar (siete).

El alcaldable hizo un discurso donde, apelando al orgullo de ser jerezano, se mostró confiado en las posibilidades de su equipo en la próxima cita electoral. Al respecto, dijo: “Van a formar parte del próximo gobierno de Jerez”. “El equipo del PP podría ser el equipo de Jerez; representa a toda la sociedad jerezana… todos tienen un factor en común, tienen amor a Jerez”, agregó. Lo resumió en una frase tras presumir de conocer la ciudad de estar al día de las necesidades de colectivos y de barrios: “Somos más de Jerez que la berza, el perro bodeguero y la bulería”.

Por su parte, Rosario Marín, que fue presentada como “fichaje estrella” de la candidatura, dijo que da el paso a la política porque pasa a formar parte “de un proyecto ilusionante que quiere cambiar la ciudad”. Marín, que actualmente está al frente de la sede jerezana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, figura en la lista como independiente.

La presentación de la candidatura se inició con una intervención de la presidenta local del PP y ex alcaldesa, María José García-Pelayo, que forma parte de la candidatura (es la número 14, el puesto que marca la mayoría absoluta en la corporación jerezana). García-Pelayo explicó que el emplazamiento elegido no era baladí puesto que este edificio “simboliza lo que el PP y Antonio Saldaña quieren hacer por esta ciudad”. Estas instalaciones albergan actualmente un edificio de oficinas y un vivero de empresas gestionado por la Zona Franca de Cádiz, un proyecto que fue ejecutado en 2014, cuando el PP gobernaba tanto en el Ayuntamiento como en el consorcio franco.

La también diputada en el Congreso dijo seguir sintiéndose “alcaldesa de Jerez, porque gané las elecciones, hasta que Antonio [Saldaña] sea alcalde”. “Jerez necesita una persona de confianza, de fiar, y esa persona es Antonio Saldaña”, agregó.

El candidato también estuvo respaldado por el presidente provincial del PP y viceconsejero de Presidencia, Antonio Sanz. “Jerez necesita un alcalde de verdad, que resuelve sus problemas, no los crea; que escucha a la gente y no mira para otro lado; que está a la altura institucional y no se pelea con todo el mundo; y defiende a la ciudad por encima de todo, incluso por encima de tu partido”, dijo. Sanz también se refirió a los resultados de las elecciones generales incidiendo en la necesidad de que el voto conservador vuelva a concentrarse en torno al PP. “Si se fragmenta el centro derecha, gana el PSOE”, sentenció Sanz.

En el acto también hubo un turno para que intervinieran representantes de tres entidades locales —Antonio Mariscal, del Clúster Destino Jerez; Sebastián Peña, de la federación de vecinos Solidaridad, y María José López, de la Asociación de Mujeres Mastectomizadas— y se presentó de manera oficial el nuevo lema de campaña de los populares (‘Jerez en tus manos’, que sustituye al de ‘Jerez Cappital’), la sintonía de la camapaña (con tonos flamencos) y el vídeo elaborado que ya circula desde hace días por redes sociales —en él, familiares y amigos del candidato hacen una semblanza tanto profesional como personal del candidato—.

Además de la lista popular al Ayuntamiento jerezano, se presentaron los candidatos de esta formación a las siete presidencias de las juntas vecinales de los ayuntamientos pedáneos. Repiten como alcaldables los dos presidentes de juntas vecinales que tiene la formación como son Alejandro López (La Barca) y Ricardo Sánchez (Estella), además del fichaje de África Barriga (El Torno). En el resto de núcleos concurren Cristobalina Borrego (Guadalcacín), Elena Berengeno (Nueva Jarilla), Sandra Rodríguez (Torrecera) y Cristina Jerez (San Isidro).