Desembucha con fluidez a la primera pregunta y bromea con su condición de argentino –aunque tiene sangre lombarda y siciliana– le impide ser breve. Marcelo Gullo Omodeo (1963), politólogo e historiador, sale en defensa de España en Nada por lo que pedir perdón (Espasa) por la liberación, no conquista, de América. Arremete sin piedad contra Inglaterra, Holanda, Francia o EEUU, que usaron su poder colonial para esquilmar pueblos por todo el planeta. Fan incondicional de Isabel la Católica.

–La conclusión de Nada por lo que pedir perdón es que un colonizador como yo no le debe disculpas a un colonizado como usted...

–No, España no fue un imperio colonial, sino una excepción en la historia, al contrario que Inglaterra, Holanda, Portugal. Han olvidado a Isabel la Católica, que dijo que esos territorios no serían colonias, sino reinos, y que esas personas no serían colonizadas, sino súbditos. Pese a los abusos, que los hubo, España nunca consideró América como un botín.

–¡Un brindis por Isabel!

–Ella dejó un testamento político: no serán colonias, sino reinos. ¿España liberó o conquistó? En Mesoamérica había un imperialismo antropófago, el azteca; siempre hubo, pero nunca fue política de Estado. Dominaba a otro pueblo, el 90% de la población, para comérselo. En una consulta entre Cortés y Moctezuma, el primero habría ganado con el 99% de los votos. Si uno se pone del lado de los débiles, cosa que nunca hace la izquierda acá, diría que está en contra de los aztecas y que España liberó América de la antropofagia, del canibalismo de los pijaos, del machismo de los guaraníes.

–¿No responde a intereses espurios juzgar el pasado con los ojos de hoy?

–Claro. Es lo que hace el progresismo en España, donde pseudoprofesores con los cuarteles generales en Barcelona escriben un panfleto y la BBC corre a hacerles una entrevista para divulgarlo. Difaman a España porque la odian, mienten a propósito.

–Por los palos a Inglaterra o a Francia por ir de hermanitas de la caridad, descartamos que lo hagan lord o le den la Legión de Honor.

–Ni lo quiero ni lo aceptaría. Recuerdo que los ingleses ocupan territorio argentino y parte de España.

–No se corta con los holandeses ni con los yanquis.

–La única conquista mala es la española... Nadie critica a Holanda en Indonesia: se quedó hasta después de la II Guerra Mundial, no fundó un colegio ni una universidad, no fundió su sangre, sólo robó. "El mejor indio es el indio muerto", dijeron los estadounidenses. Y los mataron. Vi a Evo Morales cuando presidía Bolivia y le dije: "Si España no hubiese llegado a América, usted no estaría acá porque lo hubiesen matado o le habría pasado como en EEUU a los indios navajos y estaría borracho y empobrecido en una reserva. Está porque llegó España a América y no Inglaterra". Morales, Castillo y Petro, creyéndose antiimperialistas, son la mano de obra más barata que jamás tuvo el imperialismo anglosajón.

"Los presidentes mexicanos, muy machotes, exigen el perdón al Rey y se arrodillan con Biden y Trump"

–Si España hubiera sido protestante, ¿seríamos los mejores del mundo?

–Un autor de acá dice que España tendría que haberse hecho protestante. No hubiera habido leyenda negra y a España le hubiese ido mejor, pero peor a los indios.

–¿Bartolomé de las Casas fue un embustero?

–Lo dice Fray Toribio de Benavente, que sí se remangó la sotana, se mezcló con los indios, los defendió, aprendió la lengua e hizo hospitales y escuelas. El señorito Bartolomé de las Casas tenía un sueldo más alto del que se podía cobrar en España, nunca conoció un indio ni aprendió su lengua y fue un difamador serial. Fray Toribio dice en una carta al emperador: "Es un hombre disfrazado de sacerdote, un mercenario".

–¿Quién dijo que España era la "ramera del Papa"?

–Inglaterra quería robarle América a España. Cuando se hicieron anglicanos tenían que crear el sentimiento de que España era horrible y la fe verdadera era la de ellos. La tildaron de "ramera del Papa" y "prostituta del demonio" para crear esa conciencia en el pueblo.

–Refiere un discurso de Jorge Bergoglio en 1975. "La obra de España en América, más que una empresa, fue una misión". Lo mismo reconcilia usted a los españolistas conservadores con Su Santidad.

–Transcribo el discurso donde dice que la obra de España fue una misión, no vino a saquear ni a matar, sino a traer su cultura y su fe. Fue el 27 de mayo de 1975, un momento muy difícil, había casi una guerra civil en Argentina y había que tener mucho coraje para decirlo.

–Pero siendo Papa sí ha ido pidiendo perdón por todo.

–La pregunta es para él. ¿Por qué cambio?

–¿Sabe qué porcentaje de los monumentos patrimoniales de Hispanoamérica se construyeron desde la independencia? El 0%.

–El caso típico es México. Su inútil élite pierde el 60% de su territorio a manos de EEUU, 2.700.000 metros cuadrados, y ninguno de sus presidentes, muy machotes con España, que está lejos y es débil, le dice a EEUU y a Biden que les pida perdón por robarles Texas –región petrolera–, Arizona, Nuevo México, California –estado muy rico por el oro en 1848–... Se lo exige al Rey de España, pero con Biden se arrodilla y le besa los pies. Como hizo con Trump.

–Más que sentimiento de culpa, ¿no ve en España complejo de inferioridad?

–Ambas. Estudié en Suiza y Francia, hice seminarios en Italia y en Inglaterra y nunca vi un pueblo del mundo que se crea la historia que los enemigos cuentan de él y que continuamente se da azotes en la espalda.

–¿España ha olvidado a América? Con Felipe González hubo más conexión.

–Un histórico del PSOE me dijo: "Lo peor que le puede pasar a España es que este hombre gobierne el país".

–Pedro Sánchez.

–Exacto. Este socialismo no tiene nada que ver con el de Felipe González, que se interesaba por España, quería a España. Este socialismo, el actual, odia España.

–Va con guasa. Boric, Petro, Castillo, los Kirchner... ¿Cuándo aprenderá Sudamérica a votar?

–La pregunta es para un psiquiatra político...

–Se opone al pensamiento de izquierdas y también al liberalismo. Esto lo deja muy mal colocado en el tablero ideológico actual.

–Me deja entre dos fuegos porque en todos me critican. No hago ideología, voy de la realidad a la teoría.

–¿A Messi, su paisano, habría que ponerle estatuas en Rosario o en Barcelona?

–Somos rosarinos y de Newell's, equipo de origen inglés y con los colores de Inglaterra y Alemania... ¿Dónde hay que hacerle estatuas a Messi? Acá y allá.