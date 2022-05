-Después de retratar la crisis, retrata la pandemia. ¿Qué ha hecho más daño a los griegos?

-El desastre de la crisis financiera se completó con la pandemia. La crisis financiera junto con las duras restricciones impuestas por la Unión Europea a Grecia supuso un duro golpe para el pueblo griego y se prolongó durante ocho años: de 2010 a 2018. Los griegos empezaron a tomar aire en 2019 pero dos años después llegó la pandemia con sus confinamientos y nuevas restricciones, que llevó, además de la crisis sanitaria, a una nueva crisis financiera y a la desesperación de la gente.

-En España decían que el virus nos haría mejores. ¿Coincide conmigo en que es difícil que un simple virus mejore una sociedad tan egoista como esta?

-El mismo discurso se podía escuchar también en Grecia. Esto es solo falso optimismo, basado en “pensar en positivo”, pero no tiene nada que ver con la realidad y los problemas económicos y sociales. Es cierto que un pequeño número de empresas y empresas financieras obtuvieron enormes ganancias durante la pandemia, pero el declive de las clases medias es un gran golpe para el sistema de la democracia liberal y, francamente, estoy muy preocupado por las consecuencias.

-Guerras, pandemias, crisis económicas, auge de la ultraderecha, los totalitarismos, los nacionalismos… ¿No le parece que el siglo XXI se parece demasiado a su hermano mayor?

-“Todo lo que comienza bellamente, termina con dolor”, dice una antigua canción griega. Es un hermoso sueño pensar que un nuevo siglo cambiará el mundo. Sin embargo, el cambio se produce luchando por un futuro mejor, no retrocediendo hacia el fantasma del siglo anterior. Ahora vuelven los tiempos de dolor, como dice la canción. Todo lo que ha creado el siglo XX vuelve para quedarse con nosotros.

-¿Ha superado Grecia la crisis económica?

-No, porque, como dije, después de la crisis financiera vino la pandemia y ahora los griegos se enfrentan a un gran aumento en los precios y en el costo de la vida cotidiana debido a la guerra en Ucrania. Mi generación fue la última que tuvo una experiencia del viejo proletariado. Esa gente que trabajaba por cacahuetes y apenas podía escribir su nombre. Ahora está emergiendo un nuevo proletariado con título universitario y, a menudo, hasta con un master.

-Vemos que Adrianí no sólo maneja mejor las cosas de la vida que Jaritos, sino también las herramientas informáticas.

-Adrianí es la típica ama de casa de los años sesenta en Grecia. Creció en condiciones muy precarias y desarrolló un talento, como todas las amas de casa griegas de su generación, para encontrar casi siempre una solución que no costara un dinero que ella no tenía. Por el contrario, Jaritos es el típico servidor público. Es muy válido en su trabajo, pero en todo lo demás es un ignorante y siempre depende de Adrianí.

-¿Cómo ha cambiado Jaritos desde sus primeras obras hasta ‘Cuarentena’?

-No ha cambiado mucho en el trabajo, más bien en su vida privada. Ahora es más tierno y comprensivo con su familia y se ha sometido a la autoridad de Adrianí en casa. Cuando escribo esto, siempre me pregunto si se trata de una verdadera evolución en su carácter o si se debe a que ahora lo conozco mejor que al comienzo de nuestra relación. Lo mismo sucede con los amigos. Durante la relación uno descubre aspectos que no conocía, o no había notado antes.

-La novela negra italiana y griega son más políticas, más sociales que la española. ¿A qué lo achaca?

-Creo que esto tiene que ver más con las generaciones. La generación de Andrea Camilleri y mi generación estuvieron políticamente muy comprometidas. Este compromiso político encontró su curso también en nuestras novelas. Muchas de las novelas de Manuel Vázquez Montalbán también tienen un trasfondo político. Las generaciones más jóvenes de hoy no están tan interesadas en la política. Prefieren otras historias y otros temas. Sin embargo, es cierto que todavía hay escritores en Italia que escriben novela negra política, aunque no forman parte de las generaciones más jóvenes.

-¿Qué le parece el boom de la novela negra en Europa?

-Creo que la razón es que en Europa la novela policíaca ha reemplazado a la novela social. Este es un recorrido hacia el pasado, es decir, las novelas del siglo XIX. Muchas de estas novelas tomaron como punto de partida una historia policíaca o criminal para hablar de la realidad social de su época. Solo por mencionar algunos ejemplos: Los Miserables, Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov y también novelas de Balzac y Zola. Muchos escritores policiales europeos contemporáneos también están utilizando la historia criminal como vehículo para hablar sobre la realidad social de nuestro tiempo.

-¿No cree que Adrianí sería una excelente dirigente política?

-Si se lo dijera, se enfadaría conmigo. Me temo que es demasiado directa para ser política. Además, las promesas y expectativas ilusorias no son parte de su carácter. Ella diría la verdad desnuda a los votantes. A la gente no le gusta escuchar la verdad desnuda. Prefieren el cuento de un futuro mejor.

-¿Cómo se está viviendo en Grecia la guerra de Ucrania y que el conflicto pueda extenderse hacia el Sur?

-La gran mayoría de los griegos apoya a los ucranianos, pero la vida no es fácil para ellos. Los griegos han estado viviendo durante un período de catorce años en condiciones desesperadas. Comenzó con la crisis financiera y los memorandos de la UE, seguido de la pandemia y los confinamientos. Ahora se enfrentan a un enorme aumento en el costo de la vida cotidiana. Piensan que la posibilidad de que la guerra se extienda al sur de Europa es muy remota. Desde la crisis financiera en adelante siguen escuchando cada día un nuevo y peor escenario, por lo que se acostumbraron y no le prestan mucha atención.

-¿La mejor salida a los conflictos es simplemente el reconocimiento del otro, como parece usted defender en el relato 'La taberna de Kaliriosis'?

-Bueno, sin duda ayuda a averiguar lo que nos acerca y los aspectos comunes de nuestra vida cotidiana. Las mujeres son más capaces de hacer esto que los hombres. Solo mira a Adrianí.

-¿Cuánto le debe usted a su nacimiento e infancia en Turquía? El último relato sobre sus vacaciones en Halki es precioso.

-Le debo mucho a Estambul como ciudad, pero no a Turquía como país. Crecí en una ciudad multiétnica y multicultural y esto fue un regalo. Todavía tengo lazos emocionales muy estrechos y recuerdos vívidos del Estambul de mi juventud. Mi apego a los idiomas viene de mi vida en Estambul. No hablaba solo griego, turco y alemán, sino incluso ladino, porque tenía muchos amigos judíos.

-Ha estado recientemente por España, ¿cómo la ha encontrado?

-Cada visita a España es un momento de felicidad y alegría para mí. La última visita fue aún mejor porque tuve que esperar casi tres años para un nuevo viaje a España y me alegró saber que nada había cambiado. Todavía estábamos enamorados, mis lectores españoles y yo. Así que no me preguntes cómo encontré España. Disfruté de mi estancia, como siempre, y estuve muy feliz.

-¿Hay receta para que los países mediterráneos salgan alguna vez de la crisis que los amenaza?

-Creo que los países mediterráneos subestiman su cultura mediterránea común y sus lazos comunes, que los acercan. Deberían empezar a cooperar más estrechamente y apoyarse mutuamente de manera más eficiente. Esta es la única manera de aumentar su impacto en Europa. De lo contrario, seguirán siendo los parientes pobres y serán tratados como tales principalmente por los países de Europa Central. En mi opinión, esta es la única forma no solo de evitar una crisis futura, sino también de aumentar su influencia en Europa.

-¿En qué está trabajando ahora?

-Estoy escribiendo una nueva novela, que es bastante diferente de mis últimas novelas. También estoy presentando un nuevo personaje, que espero que gustará a los lectores.