“Los niños tienen ahora más herramientas y eso se nota”

–¿Son más difíciles los niños de hoy que los de antes?

–Bueno, quizás tengan más herramientas de las que tenían antes, pero sigue siendo un público claro, crudo y sin filtros y eso a mí me encanta. Es difícil estar a su altura porque te demandan mucha información y te obligan a estar constantemente alerta. Date cuenta que reciben información por todos lados. Por eso hay que hacerles llegar el mensaje con sus propios medios.

–¿Y se consume lo infantil?

–Claro que sí, lo que pasa es que en los últimos tiempos, el producto infantil ha ido desapareciendo, sobre todo en unos espacios donde antes tenían un gran protagonismo como la televisión o la radio. En cambio, han ido creciendo otros medios a la carta, como las tablets donde los niños pueden acceder a un universo amplio con las apps, por ejemplo.

–Pero sí es cierto que personajes similares a ‘Los payasos de la tele’ o Teresa Rabal ya no existen o como dice usted, ‘ya no interesan’...

–Ese tipo de fenómenos ya no tienen el mismo foco, pero no quiere decir que no los haya porque hay gente como ‘Cantajuegos’ o ‘Pica Pica’ que están ahí y tienen muchos seguidores, pero claro no tienen el mismo boom que antaño.

–¿Y por qué pasa eso?

–Bueno, a mi entender creo que la sociedad ha cambiado también y si antes sólo había una opción, hoy en día los papás y las mamás pueden decidir y decir, esto me interesa o esto no. Ahora podemos decidir qué libro coger de la estantería mientras que antes nos empachábamos de una misma cosa. Es algo parecido a lo de las plataformas digitales, que a veces no sabes qué ver de tanto que ofrecen.

–Ha hablado antes de algunos fenómenos infantiles, ¿con qué se queda usted?

–A mí me encantaron siempre ‘Enrique y Ana’, Teresa Rabal o ‘Parchís’, a los que, sin ser de mi generación, me acercaron mis padres. Pero sobre todo ‘Los payasos de la Tele’, la familia Aragón, de hecho, a lo largo de estos 18 años de carrera que llevo, he podido trabajar con Rody Aragón y sigue manteniendo todo ese talante. Trataban a los niños como si fuesen adultos, algo que últimamente se obvia, y a mí personalmente no me gusta. Entiendo que un niño carece de experiencia, pero de ahí a tratarles como si no supiesen el lenguaje que estás hablando, hay una diferencia. Hay productos infantiles que menosprecian al pequeño, simplemente por el lenguaje que utilizan.

–¿La música debe ser complementaria al trabajo con los niños?

–Para mí sí. Creo que la música es una vía maravillosa para transmitirles emociones. De hecho, en estos últimos años he apostado incluso por una línea propia con mis propias canciones que están gustando mucho.

–¿Y los cuentos, siguen interesando a los niños?

–Claro que sí, es algo que no pasa de moda. Es más, ahora mismo estoy con una serie de canciones que empecé durante el confinamiento y que están relacionadas con los cuentos. He hecho el de ‘Caperucita Roja’ y ‘El patito feo’ y ahora, antes de que los peques se vayan de vacaciones presentaré ‘Ratón Pérez’.

–Su último proyecto lo hace apoyándose en la marioneta Renée. Háblenos más de ella...

–Bueno, reconozco que mi propia inseguridad me ha hecho contar con Renée, porque en realidad siempre he estado acompañado, tanto en teatro como en la música con Conecta Kids. Para mí Renée es también un instrumento para contar cosas e insisto en transmitirles a ellos que es una marioneta pero que me sirve de gran ayuda.

–¿Qué le da más miedo cuando se sube a un escenario para preparar un musical o una obra de teatro infantil?

–Lo peor que me puede ocurrir es escuchar un murmullo o que los niños andan de un lado para otros aburridos, es síntoma de que algo falla. O puede ser también que los medios técnicos que tú utilizas, te están fallando. Es entonces cuando tienes que darle una vuelta a tu propuesta.

–Ha hablado antes de sacar la canción ‘Ratón Pérez’ antes de las vacaciones, pero ¿hay algún proyecto más de futuro?

–Ahora mismo estoy entusiasmado con un proyecto televisivo que va a empezar, coincidiendo con la vuelta al cole en septiembre. Es la primera vez que voy a hacer algo de esta envergadura a nivel nacional, con mi música y haciendo labores de guión y producción, y la verdad es que tanto yo como mi productora estamos muy ilusionados. Llevamos muchos años luchando por un formato de televisión con Ariel y Renée al frente y parece que todo va por buen camino. Es un programa de Medio Ambiente en el que queremos transmitir a los pequeños que no lo estamos haciendo bien. Mi sueño es que mi trabajo con los pequeños sirviese de herramienta y esta es una oportunidad, entre otras cosas porque ahora voy a llegar a más personas y estoy muy ilusionado.