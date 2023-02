Guitarricadelafuente: “Las canciones de hoy no serán coherentes en el futuro”

Álvaro Lafuente (Benicasim, 1997) saltó al estrellato gracias a las redes sociales. Versionaba canciones con su particular estilo, utilizando el micrófono de un videojuego y su inseparable guitarra acústica.

Sus raíces están en Las Cuevas de Cañart, el pueblecito del Maestrazgo turolense de su abuela de apenas 70 habitantes. Su melancolía encuentra en el folclore su razón de ser y lo conjuga con nuevos sonidos en los que hay una gran influencia de América Latina.

Fruto de esta mezcla nació el año pasado La Cantera, su primer álbum. Además, puso voz al in memoriam de la última Gala de los Goya con su versión de Qué bonito, de la cantante Rosario Flores.

–En 2022 publicó su primer álbum, 'La Cantera', que tardó cuatro años en componer y producir. ¿Cómo fue el proceso de creación de su trabajo?

–Tardé cuatro años desde el primer momento en que empecé a hacerlo hasta hoy. Comencé a trabajarlo a finales de 2019, entonces vivía en Madrid y conocí a Raül Refree. Justo cuando habíamos producido los temas llegó la pandemia y la grabación de las canciones se paró. Cuando se abrió el confinamiento me mudé a Barcelona para volcarme completamente en el disco. El proceso de composición y producción duró más de dos años.

–Ha trabajado con Raül Refree, productor de discos tan sonados como 'Los ángeles' de Rosalía, o 'Granada' de Silvia Pérez Cruz. ¿Qué tal la experiencia?

–Cuando empezamos a producir mis temas, yo venía de hacerlo de una forma muy autodidacta. Como mis canciones estaban hechas con guitarra y voz básicamente, las tenía interiorizadas de una manera muy concreta. El trabajar por primera vez con un productor tan particular fue muy chocante pero, al mismo tiempo, muy revelador. Me ayudó a tener más puntos de vista. Tardamos tanto en sacar el disco, porque los temas tenían muchas pruebas y mucho trabajo de experimentación. Lo que he aprendido en el proceso es a tratar las canciones de forma artesanal. Partir de elementos sonoros muy acústicos o tradicionales y que, a través de la producción, se transformen en algo contemporáneo manteniendo su esencia.

–No le gusta encasillarse en ningún estilo, pero el flamenco está bastante marcado en su música.

–El flamenco es un arte que me inspira muchísimo y es un punto de referencia. Es una música que siempre me ha gustado y ha llamado mi atención, pero no quiero que se me relacione con el flamenco porque no lo soy. Algo muy identificativo de los artistas actuales es la posibilidad de escuchar músicas de todo el mundo. Esto provoca una enorme variedad y la posibilidad de crear mezclas nuevas. Para mí y para muchos artistas españoles que no son andaluces, el flamenco y las músicas tradicionales son inspiradoras. He tratado que estén muy presentes en La Cantera.

–Precisamente, estamos viviendo una regresión hacia estilos musicales más tradicionales y se les está dando un giro con nuevos sonidos más contemporáneos. ¿Qué le diría a los puristas de determinados géneros?

–Cada uno tiene su opinión, pero de la experimentación nacen cosas nuevas y todo evoluciona. Sería incoherente que algo permanezca estático toda la vida. Un arte tiene que ir con el lenguaje que entiende la sociedad. La mezcla se ha convertido en lo cotidiano. Sin probar y sin innovar no hay cambio. Si todo permanece estático no hay ninguna emoción.

–Combina la tradición en el sonido con letras canallas.

–Me gustaba mucho la idea haciendo el disco, y su nombre lo demuestra, de hacer referencia a las generaciones venideras. En las letras del álbum hay mucha inspiración en la tradición, pero pensando en esta cantera y en esta juventud que vive el presente para escribir el folk del futuro. Una canción pop actual dentro de 80 años puede convertirse en una tradicional si pasa de generación en generación. Las canciones de hoy no serán coherentes en el futuro, porque hablarán de un contexto totalmente diferente. Me gustaba mucho esta idea de unir el pasado con el futuro.

–Aprendió a tocar la guitarra con 'Youtube'. ¿No es una escuela un poco 'millennial'?

–Totalmente. Al final es lo que tenía al alcance y lo considero una suerte con sus pros y sus contras.

–El álbum hace ciertas referencias a América Latina. ¿Qué le ha inspirado?

–Cuando estaba componiendo las canciones, había algunas que estaban escritas incluso antes de pensar en hacer un disco. La cantera está inspirada en Las Cuevas de Cañart, el pueblo de mi abuela. En este municipio empecé a tocar y a escuchar la música que me gusta actualmente. Las canciones clásicas de cantautores hispanoamericanos me marcaron mucho y hay un viaje geográfico en el álbum. Me llamaba mucho la atención el intercambio cultural entre España y Latinoamérica, los cantes de vuelta y la relación entre una jota aragonesa y una ranchera, por ejemplo. Para mí tenía sentido en el lugar imaginario que es Cuevas a nivel musical.

–¿Cómo fue la experiencia de que cuenten con usted para realizar un homenaje a Sabina o cantar con Raphael?

–Es increíble formar parte de proyectos de leyendas de la música en España. Para el disco de Sabina pude elegir la canción que quería versionar (Cerrado por derribo) y que era una de mis favoritas. Además, me plantearon hacerlo con El Niño de Elche, al que admiro muchísimo. Fue muy natural.

–¿Cómo vivió la invitación para cantar en los Goya?

–Fue bastante sorpresa, porque justo ese día tenía concierto en Sevilla en el Cartuja Center. Cuando me dijeron lo de los Goya no sabía que se celebraban en Sevilla y pude arreglarlo para llegar a tiempo a la Gala. Me hizo mucha ilusión, porque ha sido un año súper bueno para el cine español y he colaborado en la banda sonora de Un año, una noche de Isaki Lacuesta que ganó el galardón al Mejor guion adaptado.