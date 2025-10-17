Carme Chaparro: "La gente ya no hace preguntas, solo quiere tener la razón"

Carme Chaparro nació en Salamanca en 1973 y se crio en Barcelona. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona a mediados de los 90 comenzó a desarrollar su vocación en medios barceloneses hasta que en 1997 se incorporó a la redacción en Cataluña de Informativos Telecinco, su casa. En 2001 pasó a la redacción central para la conducción de los informativos de las distintas franjas. En Mediaset España ha presentado noticias en Telecicno y en Cuatro y tuvo que dejar hace unos meses la labor a primera hora por una dolencia. Como escritora en 2017 su novela No soy un monstruo fue galardonada con el Premio Primavera. Tras el ensayo Calladita estás más guapa ha proseguido con la ficción. Delito (2023), Castigo (2024) anteceden a Venganza, publicada por Espasa. Está casada y es madre de dos niñas.

-En su caso preguntarle por su salud no es solo una cortesía.

-Estoy medio descansando con la promoción. Me siento feliz, presentar Venganza me da la vida. Estando convaleciente entras en bucle. De hecho me paso parte del día en la cama.

-¿Qué le sucede, exactamente?

-No es síndrome Ménière, como se dijo. Es algo más serio. Yo soy muy positiva y los médicos están muy atentos. La doctora ya me explicó que sobre mis dolores ya saben el barrio pero ahora van a por la habitación. No es el oído y me gustaría que no hubiera especulaciones. No he tenido problemas en contar qué me pasa, pero ahora corresponde tener prudencia y después contarlo bien y poder ayudar a otros, dar visibilidad. Estoy deseando volver a la tele.

Carme Chaparro con el libro 'Venganza' / Espasa

-Ha pisado demasiados hospitales.

-Y tengo claro que los médicos, y el sector sanitario en general, está infrapagado. Las guardias de 24 horas son peligrosas. Tenemos excelentísimos profesionales en España, no sabemos la suerte que tenemos.

-Su novela, Venganza, habla de los medios.

-Un compañero fotógrafo me decía qué alegría que cuentes la precariedad que sufrimos. En los medios para que tres personas brillen hay 200 personas detrás que están remando. En esta ficción Carlos Manso es el creador de un emporio mediático, nadie le tose en España. Aparece colgado con un albornoz en el anuncio de Schweppes en Gran Vía. Al parecer ha tenido un ataque al corazón y estalla una guerra por la sucesión.

-Trabajar en una redacción televisiva es hacer mucho tal vez para unos segundos.

-Ya me dijo un presentador que la tele "es una trituradora de personas". Hay profesionales que tenemos visibilidad y precisamente tenemos que ser conscientes de nuestra posición no la decidimos nosotros, sino otros. Por detrás de quienes presentan está toda la gente que sufre para que, por ejemplo, un vídeo llegue a tiempo, que se confirme una exclusiva, que un reportero esté, no sé, en Murcia y aparezca a su hora con el testimonio deseado. La gente ve la tele para entretenerse, algo que te limpie y tenemos que estar ahí.

-En su ficción todo parece aún más extremo.

-Desentrañando las muertes sabemos lo que ocurre. Esta novela es ficción pero quiero que el lector reflexione y diga espérate, en qué burbuja estoy, buscando que se nos dé la razón. Hice un máster en IA y los programas, según las fotos que vemos, analizan 700 características para atraparnos y que veamos más vídeos, más fotos. Las redes te dan la razón y así se gesta la polarización. La gente ya no hace preguntas quiere tener la razón. No escuchamos al otro y eso es peligroso. Con Venganza quiero que se vea que estamos en un abismo.

-La IA está cambiando el mundo.

-Y lo hará en dos años. La IA es ya nuestro psicólogo, el médico. Cuánto tiempo pasará hasta que el ser humano deje de pensar... nos quedan 20 años, Quería Introducir esa preocupación, ser incómoda. Los periodistas son los que saben hacer las mejores preguntas. El fotógrafo es quien sabe enfocar desde el mejor ángulo Estamos dejando de hacernos preguntas y es lo que quiero contar, entre el thriller y personajes que ya conocían mis lectores, esperando que los descubran otros. Es una saga, es encontrarse en la novela con amigos ya conocidos.

-¿Hay mucho del forense Santi Munárriz en usted?

-Santi es un superdotado y creo que hay más de mí en Berta.

-¿Cómo surgió lo de escribir novelas? ¿Sentía esa necesidad?

-Al principio, con No soy un monstruo, fue porque se me ocurrió hacer una historia de una que habíamos visto en un informativo. Trabajaba en fin de semana, mi hija pequeña iba a la guardería, así que empecé a escribir el final. Escribí un principio y me propuse a ver si podía llegar al otro lado del relato. Para mí es terapéutico escribir. La ficción me ha permitido hablar de cosas sin gritar. Yo escribo rápido, de niña seguí el método Taquimecarapid, ja, ja. No planifico las novelas, me van surgiendo. Me he ahorrado muchas sesiones de psicoanálisis.

-¿Qué valora de los compañeros?

-A mí me gusta felicitar a los compañeros cuando lo hacen bien. Me gusta aprender de todos ellos. Llevo 28 años de profesión maravillosos.

-¿Su peor noticia?

-El 11-S, el 11-M, pero también en 2020 ver los coches fúnebres pasar por delante de mi casa camino a la pista de hielo de Majadahonda.

-¿Y la mejor?

-De lo más bonito, siempre, es contar un avance científico en materia de salud. Me gustan las noticias de salud. Tratar de explicar la ciencia tiene que ver con una vida mejor para todos.