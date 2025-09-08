Elsa Tortonda: "El amor es un viaje que no tiene billete de vuelta"
La cantante extremeña Elsa Tortonda continúa consolidando su carrera tras proclamarse ganadora de La Voz 2023, en el equipo de Luis Fonsi. Desde entonces, su proyección artística no ha dejado de crecer. El pasado 8 de agosto lanzó su nuevo single, Largo viaje, en colaboración con el artista Manuel Muñoz. Un trabajo que refuerza su apuesta por un estilo propio y que marca un nuevo paso en su trayectoria musical.
Pregunta.Hace dos años, tras ganar La Voz, reconocía que todo le venía "un poco grande". ¿Cómo ha cambiado esa sensación con el tiempo?
Respuesta.Sigo pensando lo mismo, pero en el buen sentido porque creo que la música abarca muchas cosas. Lo bueno es que ahora conozco todos los aspectos que implicaban querer dedicarse a la música. Entonces lo veía como una posibilidad y un sueño, pero realmente no sabía qué conllevaba. A día de hoy, lo he puesto un poco más en práctica y sigo pensando que la música es algo muy grande y complejo. Estoy aprendiendo y la perspectiva es muy diferente a la de hace dos años.
P.Después de aquella victoria, ¿qué fue lo más complicado de asimilar, tanto a nivel personal como en lo profesional?
R.Descubrir de que iba a la industria de la música, porque hasta que no entras dentro y conoces cómo funciona, te das cuenta de que no todo es tan idílico como lo vemos, ni de repente cumples tus metas en dos años. Lleva muchísimo más trabajo y hay que ser mucho más constante. Eso es lo que me sorprendió un poco más cuando salí de ahí.
P.Si tuviera que elegir, ¿qué momento destacaría como el más especial de su carrera musical hasta ahora?
R.Pues... no te sabría decir, pero tengo muchos momentos especiales. Por ejemplo, cuando veo a mis abuelos y a mi familia disfrutando de lo que hago y viviendo conmigo los conciertos. Creo que no hay nada más bonito que eso. Pero también que la gente sienta las canciones y las haga suyas. Haber compartido composiciones y escenario con otros artistas. Al final, la música regala momentos especiales constantemente.
P.Y al contrario, ¿cuál diría que ha sido el reto más desafiante que le ha tocado afrontar?
R.Un momento de inflexión tuvo lugar hace un año. Entonces trabajaba con una discográfica y pasé a afrontar todo sola. Fue complicado, pero también positivo. Muchas de las vivencias negativas las dejé atrás para empezar a construir mi nueva etapa sola. Fue una de cal y otra de arena. Fue complicado, pero también bonito porque, por fin, empecé a hacer lo que yo quería y a disfrutar.
P.¿Hay algún género musical que todavía no haya explorado y que le gustaría abordar?
R.La suerte que tengo ahora mismo es que no tengo a nadie detrás que me diga lo que tengo que hacer. Yo misma voy descubriendo los géneros, las canciones, las formas de componer, de escribir y cómo quiero expresarme. Entonces, sí que es verdad que hay muchas cosas que me faltan todavía por descubrir, pero tengo la suerte de que puedo hacerlo y de que estoy en ese proceso, en descubrirme y en ir conociendo los diferentes géneros.
P.¿Cómo describiría la evolución de su estilo y su manera de hacer música desde 2023 hasta hoy?
R.Escribir mis canciones me cuesta un montón, porque soy tímida. Me resulta muy difícil expresarme, porque me da pudor desnudarme y abrirme a la gente. Todavía estoy trabajando en ello y, poquito a poco, voy pasando más barreras.
P.Hace poco lanzó su último sencillo, Largo viaje, junto al cantante Manuel Muñoz. ¿Cómo surgió esa colaboración?
R.Escribí la canción con un amigo de Málaga, de hecho la compuse estando de exámenes. Antes de grabar el videoclip, llevaba un par de días con el nombre de Manuel Muñoz en la cabeza, porque soy su fan y lo admiro un montón. Le escribí un mensaje y aceptó esta loca propuesta. Decidió unirse al proyecto y el tema cobró el sentido que le faltaba.
P.¿Qué significa esta canción y qué mensaje le gustaría transmitir con ella?
R.Explico mi visión del amor. Para mí es un viaje y si eres el correcto, tiene billete de ida, pero no de vuelta. Es un periplo largo, porque en el camino vamos a encontrar un sinfín dificultades. Me apetecía un montón abordar este tema, porque justo en verano aparecen muchos amores pasajeros.
P.A nivel artístico, ¿qué aprendizaje le deja la experiencia de trabajar con Manuel Muñoz?
R.Me llevo que la música es muy bonita y te ofrece la suerte de conocer a personas que te ayudan a crecer. Es muy complicado empezar y que alguien quiera sumarse a tus proyectos.
P.Mirando hacia delante, ¿hay algún artista con el que le gustaría compartir estudio o escenario?
R.Siempre he sido fan de Alejandro Sanz, eso sería un sueño inalcanzable, pero hay muchísimos... como Abraham Mateo.
P.Y para terminar, ¿Largo viaje es un adelanto de un proyecto mayor, quizá su primer disco?
R.Podría serlo, pero no es el caso. De momento voy paso a paso, lanzando pequeñas canciones. Estoy conociéndome y esta composición es lo que siento ahora, pero no quiere decir que sea lo que sienta mañana. Voy descubriendo poco a poco a dónde quiero llegar.
