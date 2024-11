Enfermera Saturada: "El código postal influye en la salud"

Detrás de Enfermera Saturada está el enfermero Héctor Castiñeira (Lugo, 1982), quien con buen humor ha venido dibujando al sector sanitario español, con hechos verídicos y anécdotas que reflejan el sistema. Los títulos alteraban otros nombres famosos del cine y la literatura, en ese juego donde Héctor se lo pasa en grande: La vida es suero, El guardián entre el ibuprofeno, La sonda del viento o El paciente siempre llama dos veces. Su nueva obra, la duodécima, publicada por Plaza & Janés es ¿Quién se ha llevado mi energía? diferente a sus anteriores recopilatorios y donde se adentra en los buenos hábitos y en la calidad de vida para orientar a sus lectores.

Pregunta.-Pacientes. Esa palabra está más vigente que nunca.

Respuesta.-El sistema está poniendo a prueba a los pacientes. Hay que reducir las listas de espera.

P.-¿Y cómo sería su fórmula?

R.-Más inversión en personal y en equipamiento, en salas. De poco sirve tener más quirófanos sin personal y viceversa. Hay que cuidar al personal para que se quede en nuestro país.

P.-Estamos resignados a que nuestros sanitarios se marchen.

R.-Y no es cuestión de ampliar las plazas en las facultades si después no hay dinero para retenerlos. Todos invertimos en esa formación universitaria para tener los mejores enfermeros y médicos. Pero se marchan a otros países porque aquí no les damos las condiciones de estabilidad, de salarios. Todos queremos tener un proyecto de vida pero el sistema sanitario no se lo permite en seguridad y sueldo. Se marchan a Noruega, Alemania, Reino Unido. EEUU se ha sumado a la tendencia de 'robar' nuestro personal sanitario. Yo no sé si me voy a ir a escribir mis libros a otro país...

P.-¿Por qué no ofrecemos estabilidad?

R.-Porque no tenemos un sistema sanitario sino 17 sanidades públicas, cada uno con sus características, y eso desmotiva y ralentiza. Un paciente de Navarra se va de vacaciones a Málaga y no se tiene a mano su historial. Más descorazonador si es entre provincias limítrofes. Dentro de un mismo país somos desconocidos en otros lugares. Es absurdo que cada comunidad autónomo tenga un calendario de vacunación diferente. O peor aún, que en la prueba del talón de los bebés dependiendo de qué comunidad se analizan más o menos enfermedades. Entre las comunidades autónomas se 'roban' los médicos.

P.-¿Y qué pasa con la falta de médicos de familia?

P.-No es un problema tan grave en las ciudades como que faltan médicos que quieran atender zonas rurales y hacer continuos desplazamientos. Y en las grandes ciudades y en zonas turísticas los médicos tienen el problema de hallar viviendo. No puede ser que se dediquen siete minutos a cada paciente o que haya que pedir cita con tanta antelación lo que provoca a su vez un colapso en urgencias, donde las patologías graves conviven con dolencias comunes.

P.-¿No hay vocación por ser médico de proximidad?

R.-Es una falta de vocación más por condiciones laborales. En la elección del MIR las que desaparecen antes son las especialidades donde no hay guardias. Se buscan condiciones laborales mejores. El problema de las guardias es trabajar 24 horas seguidas. Lo demuestra la ciencia: una persona que lleva 24 horas despierta su agilidad mental en ese momento es de positivo en alcoholemia. A un camionero se le regula su trabajo, por supuesto, pero permitimos a sanitarios que están 24 horas despiertos. Yo he estado como enfermero de ambulancia en esas condiciones y al cabo de tantas horas pierdes capacidad de trabajo y de decisión en una urgencia.

P.-¿Cuáles son las especialidades que abultan más las listas de espera?

R.-En traumatología es donde están las listas más largas en todas las comunidades. Y la cirugía vascular, también. En traumatología un paciente se deteriora no sólo por esperar una prótesis durante meses sino que son personas que con los meses se ven afectadas por los dolores, la movilidad. Dejan de caminar, aumentan mucho de peso. Se van generando problemas.

P.-Cuando además se tiene una economía familiar vulnerable, como cada vez sucede con más frecuencia. Todo empeora más rápido...

R.-Asi es. Es verdad que el código postal influye en la salud. El dinero no da la felicidad, pero da mucha estabilidad. Las familias con los recursos económicos más limitados sufren con más incidencia las patologías que aparecen en su hogar. Con más poder adquisitivo un paciente puede sufragar más cuidados, más atención y recuperarse antes.

P.-¿Quién se ha llevado mi energía? es un tratado de prevención.

R.-Es un tratado para aprender a prevenir, mejorar la salud de la gente. Cambiar los hábitos da pereza, pero siempre merece la pena en favor de nuestra sal

P.-A ver. Unos consejos básicos.

R.-Un planteamiento básico es separar la cena del momento de irnos a la cama unas tres horas, de otra forma tenemos un sueño de peor calidad. Hay que colocar luces cálidas en el dormitorio para generar niveles adecuados de melatonina. El móvil y el ordenador, lejos. Las pantallas cortan el cerebro la secreción de melatonina, nos hacen creer que estamos en una actividad diurna. Y el cuidado debe incluir ejercicio físico: al menos caminar 30 minutos a paso ligero.

P.-En estos tiempos nos cansamos mucho ¿es por bajo nivel físico?

R.-Hay diez tipos de cansancio y no todos se arreglan tirándose en el sofá. Está el cansancio físico que puede ser por estar cargando cajas, ahí sí que hay que atender al reposo. Pero en el cansancio mental, donde tu cabeza te va a estallar lo mejor es despajarla paseando, cansando los músculos. Si reduces las horas de sueño también te sientes cansado, pero el sueño no sólo tiene función de descanso, tiene efectos añadidos. El sueño es regulador de ánimo, limpiador de malos recuerdos, fija los conocimientos. En la noche el cuerpo se repara, se recupera de la fiebre, el cuerpo lucha mejor contra las infecciones. Entre dormir 6 horas o dormir 8, se multiplica por cuatro las posibilidades de engordar, se reduce la sensación de saciedad. Con peor sueño, la alerta de saciedad es más lenta.

P.-¿Es buena idea compensar pocas horas de sueño con café?

R.-Si a un cuerpo cansado le metes café, se produce un efecto rebote. El último café del día debería ser sobre las tres de la tarde, para que no afecte al sueño. Para prepararse a dormir es clave cenar pronto, charlar con alguien sin pelear, iluminación adecuada, dejar la pantalla. Si por la noche te pones a hacer ejercicio igualmente te va a costar dormir porque el cuerpo cree que es de día y ha cortado la secreción de serotonina.

P.-Hay que escapar siempre de las personas tóxicas, eso sí que son malos 'influencers'.

R.-El cerebro funciona por imitación. Si te rodeas de mala gente tu cerebro se ve seguido por el entorno. Rodeándote de personas positivas vas a tener mejor salud. El nivel de cortisol, sufriendo estrés a diario, corre riesgo el sistema inmunitario para contraer otras enfermedades. Hay alimentos que contribuyen a tener niveles altos de dopamina y serotonina.

P.-¿Alguna medida para tener sanitarios más sanos?

R.-Es un problema de todo el sector sanitario: falta motivación dentro de la organización laboral y el sistema de contratación por bolsa no sirve para trabajar mejor. No estimula porque no favorece la especialización, el mérito. Si no te sientes implicado dentro de una organización, no vas a mejorar. Hay que bajar la temporalidad de los trabajadores, que es del 40%. El Consejo General de Enfermería cifra que 6 de cada 10 enfermeros han pensado dejar su trabajo en algún momento y 9 de cada 10 enfermeros han tenido problemas psicológicos.