Gustavo Fuentes: "Ya no hace falta salir de Andalucía para crecer en el sector audiovisual"

Pregunta.La empresa que dirige, ADM, ha cumplido 25 años, ¿cómo ha evolucionado el sector audiovisual en este tiempo?

Respuesta.Ha evolucionado mucho, es influyente y está creciendo. Siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando yo tenía 18 años, le dije a mi padre que quería estudiar Audiovisuales y él me dijo que mejor hiciera Economía o Derecho. Estudié Economía, pero siempre tuve esa espina clavada. Yo tengo dos niñas pequeñas, y si ahora me dicen que quieren estudiar Audiovisuales, les diré que perfecto. Es un sector que está no ya en evolución, sino en explosión. Y Andalucía es pionera en muchos sentidos.

P.No me diga...

R. Por ejemplo, hay empresas que hacen desde Sevilla los juegos de fitness para las gafas de Meta y Apple. No me creerá, pero es que lo hacen. Somos unos grandes desconocidos y somos punteros en innovación, talento y muchas otras cosas. Uno de los detalles que marca esa evolución es que ya, desde hace tiempo, no necesitamos irnos a Madrid para crecer profesionalmente en este sector. Antes te decían si quieres crecer vete a Madrid. Ahora no.

P.Pero usted se tuvo que ir...

R.Así es, lo dice un inmigrante que se ha pegado 15 años fuera de su tierra. Y no me arrepiento, hay que salir, aprender conocer otras culturas y otros idiomas. Pero ahora hay las mismas oportunidades en Andalucía que en otros lugares. Ahora mismo puedes trabajar aquí en lo que quieras, como quieras, desde Sevilla para una empresa estadounidense. Es lo que llamamos nómadas digitales. Yo aparte de ADM estoy dentro del cluster LAND y veo eso, que hay un montón de oportunidades.

P.ADM es pionero en el uso de la Inteligencia Artificial. ¿cómo la aplican ustedes?

R.Como empresa audiovisual, cuando llegó la Inteligencia Artificial, lo estudiamos muy profundamente antes de empezar. Decidimos que íbamos a hacer IA generativa narrativa. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que le damos vida a las fotos para poder utilizarlo en producciones audiovisuales, como documentales. ¿Con eso qué ganamos? Podemos llegar a sitios o podemos enseñar cosas que antes no podríamos, como por ejemplo un galeón pirata o la época de la Inquisición española. En ficción nos costaría un dineral, pero para un documental sí lo podemos hacer.

P.Yo que vengo de un periódico tradicional, no dejo de mirar la IA con recelo, pues temo que un robot termine escribiendo mejor que yo...

R.Nosotros también la veíamos con reparos, sí... Pero al final, en vez de prescindir de gente, he contratado a gente. Y formado a personas en tecnología puntera. De tener a una persona en el departamento de IA hemos pasado a tener cinco. Y ahora ya no llamamos I+D+i, sino I+D+IA. Eso sí, creo que es una herramienta que tiene que tener una legislación. Siempre pongo la comparativa con los drones. Hace ocho años, cualquiera cogía un dron y lo volaba donde quisiera. Hasta que se legisló y ahora todo el mundo sabe cuándo tiene que pedir permiso para utilizarlos. Con la IA es lo mismo. Yo le pedí a mi gente que fuéramos estrictos con la propiedad intelectual de las personas. Por eso sólo lo utilizamos para darle movimiento a imágenes antiguas, para poder hacer mucho más interesantes los procesos de visualización de un documental.

P.En el otro extremo están formatos tradicionales, como Andalucía Directo, que no es más que el periodismo más antiguo que se despacha, un redactor y un cámara en un lugar determinado contando una noticia, ¿hay algún secreto para este programa tan exitoso?

R.Lo acaba de decir usted, el secreto de Andalucía Directo es la cercanía. Y algo muy importante. Tenemos una cámara en cada provincia siempre, pase lo que pase. No somos como otras cadenas nacionales que sólo van cuando hay un suceso. Contamos Andalucía desde dentro, pero siempre hay una cámara en el sitio. Tenemos diez equipos, dos en Sevilla y dos en Málaga, y luego uno en cada una de las provincias restantes. Por tanto, sé lo que comen los jiennenses, y además me encanta saberlo. Sé cuando una costurera de Almería ha hecho algo especial... Hemos entrado en casa de los andaluces, Modesto Barragán es uno de los presentadores más icónicos de Andalucía. Pero el secreto son los kilómetros que hacen los equipos. Yo venía de llevar la gestión de los informativos de Mediaset y ya sabía lo que me iba a encontrar. Son equipos que se esfuerzan todos los días en buscar la noticia que los andaluces quieren conocer. Es un programa blanco, con cero política, sólo hablamos de Andalucía para los andaluces, y desde su provincia. Es importante saberlo, la cercanía vende.

P.Están muy de modas los true crime, y ustedes se suman al carro ahora con producciones como Crimen y ley, ¿cómo es trabajar un formato así?

R.Decidimos que tenían que ser blancos... Con ello quiero decir que se han de respetar los derechos de la familia, que todo el mundo esté de acuerdo, no queremos ser amarillos, queremos contar las historias como un servicio público. En Crimen y ley, que veremos en enero en Canal Sur, lo hacemos por grupos de acciones, como grandes robos, secuestros, etcétera. Siempre contamos con un psicólogo y con la Policía para dar cabida a todo lo que debemos saber. Siempre hay algo que nos puede indicar la Policía... Hicimos un documental llamado Vulnerables, que iba sobre el secuestro de niños, un tema que no podía ser más duro, a mí me sirvió para seguir algunos consejos: los portátiles fuera del alcance de los niños, tapa la cámara, ten cuidado con lo que hablas, etcétera.

P.Acerca de esto que dice que los derechos de las familias, es imposible no preguntarle por lo que dijo la madre de Gabriel, el niño asesinado en Almería.

R.Estoy totalmente a favor de la madre, pero totalmente... Si su dolor no ha acabado todavía, ¿quiénes somos nosotros para contar ese dolor? No lo haríamos ni por todo el oro ni por todo el prestigio del mundo. Es más, como fue en Andalucía, teníamos apuntado eso como un posible proyecto, y lo borramos inmediatamente. Nunca se me ocurriría hacer nada contra el dolor de una madre. Y menos darle dinero a una asesina confesa para que cuente el crimen. Eso no puede ocurrir.

P.¿Cómo está ahora mismo ADM?

R.Estamos muy contentos. Es una empresa que lleva 25 años, creo que es la más longeva del sector. Y de ser una empresa conocida como la de Andalucía Directo ha pasado a ser conocida por muchos proyectos. Hemos salido fuera, hemos roto la barrera de cristal, estamos en Telemadrid con un programa icónico que es Mi cámara y yo, y con Callejeando también, que ha ido evolucionando desde Andalucía y está vendido en varias partes de España, incluso en Cataluña. Tenemos un proyecto que hacemos en catalán.

P.Esto era impensable hace unos años, ¿no?

R.Absolutamente impensable. Me gusta que los madrileños y los catalanes vengan a trabajar a Andalucía porque aprendo de ellos, pero también me gusta ir a trabajar a Madrid y Cataluña. Y eso en ADM lo hemos logrado. Tenemos que sentirnos orgullloso de que nos hayan permitido hacer un programa en catalán. Lo hemos conseguido a través de nuestras producciones y de la calidad de las mismas. Soy un inmigrante que ha vuelto a su tierra, y estoy muy orgulloso de ello. A veces uno sabe que está en el sitio y en el momento que le apetece. Tengo un equipazo que no me he encontrado en ningún sitio de España, con un talento descomunal. Necesitamos, desde Andalucía, ser el tractor que tire del sector para llevarnos con nosotros a esas empresas que no son capaces de salir fuera. Tenemos que romper la barrera de cristal, desde Andalucía al mundo.