"Hay gente que descubrió en la pandemia que había una zona en la casa que era la cocina"

De bombero a cocinero influencer. Más de dos millones de personas le siguen a través de Instagram, Youtube y TikTok sus recetas y consejos de cocina saludable. A Roberto Bosquet, el Chef Bosquet, fue la preparación de las pruebas de acceso a bombero lo que le llevó a interesarse por la nutrición y la comida saludable.

Comenzó a compartir en redes sus hallazgos y ha acabado por convertirse en uno de los creadores de contenidos culinarios españoles más influyentes. Ha publicado más de 5.000 recetas, muchas de las cuales están recogidas en sus cuatro libros, el último Todos a la mesa, ideal "para toda la familia".

Pregunta.De bombero a influencer, pasando por cocinero, ¿qué conexión tienen esas tres facetas de su vida?

Respuesta.Cuando estudiaba para bombero quería rendir mejor y estudiar más y entrenar más no podía. Entonces, pensé en intentar mejorar mi alimentación para ver si eso me ayudaba. Al final, la comida es la gasolina que introducimos en nuestro cuerpo y cuanto mejor sea esa gasolina, mejor funcionará. Fue cambiar un poco mi alimentación y empezar a rendir mejor. Descansaba mejor, estaba más activo durante todo el día y me fue bien. Aprobé las oposiciones y decidí intentar mantener eso que había hecho en el tiempo.

P.Por lo que transmitís los que como usted fomentan la comida saludable, da la sensación de que la misma ha cambiado bastante...

R.Exacto, cuando yo empecé a cuidar mi alimentación, la comida saludable era todo hervido, a la plancha, sin azúcar... Era muy aburrido. Por ello, cuando decidí mantener ese estilo de alimentación, pensé que había que cambiarlo un poco y empecé a hacerlo más divertido porque de lo contrario era inviable. Me puse a buscar recetas saludables, libros, cursos y no encontré nada. Entonces empecé a coger recetas normales y cambiarles las cosas que no son saludables por otras que sí lo son.

P.¿Qué conocimientos tenía entonces de cocina?

R.Ninguno. Mis padres cocinaban los dos muy bien y yo siempre estaba estudiando o de aquí para allá y, con ellos en casa, no tuve la necesidad de aprender nada. Por ello, al principio era complicado porque ni sabía cocinar ni tampoco se había experimentado entonces con esos cambios, pero me puse a experimentar y al final empezaron a salir cosas bien y me di cuenta también de que donde más disfrutaba era en la cocina. A partir de ahí, me propuse enseñar esto al mundo y abrir mis redes sociales y es cuando empecé todo.

P.¿En qué momento vio que podía sacarle rédito a lo que hacía en redes y convertirlo en su forma de ganarse la vida?

R.Cuando empecé a cocinar, Instagram estaba naciendo. De hecho, no existían los influencers entonces. Salió Instagram y me dijeron que subiera fotos de comidas que había gente que empezaba a subirlas y pensé en intentarlo. Si la comida me había ayudado a mí, yo podía intentar ayudar demostrando que la comida saludable la puede hacer cualquiera en casa y además que esté tanto o más buena que la no saludable. Empecé con las redes sociales y luego ya a partir de 2017 ya empezaron marcas a patrocinar a gente y yo empecé en eso en 2018 y a poder ganar dinero de esto.

P.¿Qué no puede faltar en su cocina?

R.Mucha fruta, mucha verdura y proteínas como el huevo, tampoco chocolate puro y un buen aceite de oliva.

P.¿Y qué no encontraríamos nunca?

R.Ultraprocesados.

P.¿Es consciente de que es de lo que tira la mayoría de la humanidad por las prisas y el poco tiempo?

R.Al final es simplemente tener un poquito de organización. Con muy pocos minutos puedes tener comida saludable. Es mucho más fácil de lo que parece. De hecho, en mi último libro hay una sección dedicado a comida rápida, es decir, a recetas en las que con aplicar 10 minutos, o incluso 5, se pueden tener platos hechos que son mucho mejor que un ultraprocesado.

P.¿Es fácil calar ese mensaje en el día a día de aquellos que van siempre corriendo?

R.Primero tengo que convencer para que cocine, por lo que tienen que ser cosas fáciles, y luego tengo que convencer con el resultado, porque si yo digo de cocinar algo que es saludable, pero a la gente no le gusta, no va a repetir. Por ello hay que enseñar a hacer recetas que sean fáciles y encima estén buenas y ahí sí voy a convencer para seguir cocinando.

P.¿Y es fácil convencer a la gente?

R.No, no es fácil. No porque tiene que ser algo muy fácil, con productos accesibles para todo el mundo, que estén en el supermercado debajo de casa, que lo pueda preparar con los ingredientes básicos que se tienen en casa y que sin nociones previas de cocina se pueda cocinar y que salga bien.

P.¿Cuál es su secreto?

R.Yo lo que hago es simplificar de forma que si sigues los pasos y con los ingredientes correctos, te va a salir.

P.¿Estamos en el boom de la cocina saludable, al menos de cara a la galería?

R.Sí, yo creo que sí, pero lo bueno es que esto es muy positivo porque antes éramos muy pocos los que cocinábamos en redes y ahora todo el mundo se está animando y eso quiere decir que a la gente le gusta cocinar, le gusta enseñar lo que cocina y, al final, eso significa que estamos consiguiendo lo que buscamos.

P.¿Qué recetas presenta en Todos a la mesa?

R.Hay más de 120 recetas y lo que he hecho es organizar, porque normalmente todos los libros de recetas vienen con una serie de recetas saladas, otras dulces, a lo mejor puedes encontrar secciones de entrantes, primer plato, segundo y postre. Lo que yo he hecho en este libro es agrupar las recetas de forma que sirvan para solucionar cualquier momento, ya sea desde un desayuno a una cena improvisa, por ejemplo.

P.¿Cuál dirías que es la receta estrella de este libro?

R.Por ejemplo, una dulce, las galletas María, que son unas galletas que parecen las que son compradas. Y una receta salada, por ejemplo, hay una pizza que está hecha sin gluten, sin harinas refinadas, y es como la pizza napoletana, además, esa masa de pizza la puedes hacer pan y parece un pan de masa madre de la mejor panadería que encuentres.

P.¿Qué espera que sus seguidores descubran de la cocina gracias a este último libro?

R.Para empezar, quiero que se animen, si aún no lo han hecho, a cocinar, y también lo que hago en este libro, es enseñar recetas que a priori son mucho más elaboradas, pero lo que hago es simplificarlo al máximo para que salgan. Por ejemplo, hay una receta de pierna de Cordero, que sólo perdiendo 10 minutos de tu tiempo vas a conseguir que parezca de restaurante.

P.¿A la gente le interesa saber cocinar?

R.Lo que yo creo que más le interesa es comer y cuidarse. Desde la pandemia hay una tendencia a ser más conscientes sobre los alimentos que comemos y la forma de introducir estos alimentos en el día a día es cocinando.

P.Ha citado la pandemia, en la que también mucha gente se inició en la cocina, en ese tiempo libre que teníamos. Podemos decir que es una de las cosas buenas que dejó aquella etapa, ¿cómo la vivió?

R.Lo que hice es trabajar más de la cuenta. Y, de hecho, llegué a hacer hasta tres directos al día. Es cierto que hay gente que descubrió que había una zona en la casa que era la cocina y que no habían entrado nunca, no habían cocinado hasta entonces nada. La gente se animó y descubrieron que cocinar se puede y cualquier persona lo puede hacer y que, si además sigues bien una receta, puedes salir rico.

P.Estamos en Sevilla, en Andalucía, la pregunta obligada. ¿Cuál es tu plato favorito de aquí, de nuestra tierra?

R.El pescaíto frito me gusta mucho y, algo más saludable, los espetos. Me parece algo espectacular.