“Hemos desvirtuado la dieta mediterránea”

Gabriela Pocoví es Doctora en Medicina y Salud Pública por la Universidad de Granada y nutricionista-dietista. Apasionada del estudio del cuerpo y de la mente humana, tiene un máster en Inmunología Celular y Molecular. Dedica gran parte de su tiempo a la investigación y a la docencia, además de a la divulgación en redes sociales. Su último libro es La solución para la inflamación (Zenith).

–¿Qué es la inflamación?

–La inflamación es un proceso fisiológico que se produce cuando nos exponemos a estímulos que nuestro cuerpo reconoce como potencialmente dañinos o peligrosos: dispara las respuestas de defensa del sistema inmunológico y eso genera inflamación. A día de hoy se habla mucho de inflamación, sobre todo crónica, porque estamos demasiado expuestos a este tipo de agentes, y eso hace que se disparen las respuestas inflamatorias, lo que genera un estrés corporal, un desgaste del sistema inmunológico y aumenta el desarrollo de enfermedades.

–¿Cómo puedo saber si tengo inflamación? ¿Normalizamos los síntomas?

–Cuando tienes una inflamación puntual aguda, vas a sentir un dolor puntual. El problema está cuando vives a diario con problemas inflamatorios, es la señal clave que nos va a hacer ponernos en alerta de que algo pasa en nuestro cuerpo. El dolor, la fatiga crónica, las alergias constantes, el malestar persistente, un dolor crónico, el dolor menstrual... Son señales de que estamos ante un escenario de inflamación crónica que tenemos que resolver. Luego están las enfermedades derivadas de la inflamación crónica: problemas cardiovasculares, metabólicos, diabetes, hígado graso…

–Usted es especialista en inmunonutrición, ¿en qué consiste exactamente?

–La inmunonutrición es un concepto diferente porque hemos siempre asociado el nutricionista como la persona que te ayuda a mantener un peso saludable. La inmunonutrición nace como una disciplina que permite combinar la importancia de nutrirnos para mejorar el sistema inmunológico, que es el encargado de controlar la inflamación.

–Las enfermedades autoinmunes, ¿mejoran con la dieta?

–Así es. Mi tesis doctoral fue sobre el impacto de la alimentación en el lupus, que es la enfermedad autoinmune más compleja, digamos la reina. Vimos cómo el patrón de alimentación y una dieta rica en alimentos antiinflamatorios pueden mejorar el estado de la progresión de la enfermedad.

–¿Cuáles son los problemas que conlleva la alimentación moderna?

–Hay muchos. Uno de ellos es que comemos mucho omega 6, un ácido graso importante que está presente en muchos alimentos: cereales, legumbres, aceite vegetales, carnes, huevos… No quiere decir que estos alimentos sean malos, pero consumimos hasta 25 veces más omega 6 que omega 3 y el omega 3 es antiinflamatorio por excelencia. Otro problema es que comemos mucho, hacemos mucho picoteo y no dejamos descansar al sistema digestivo, pero lo que comemos realmente no nos nutre, lo que hace que se desarrollen más deficiencias nutricionales. Y, por otro lado, estamos desconectados de la saciedad, no sabemos cuándo estamos llenos porque tenemos muchísima comida, pero no necesariamente de buena calidad.

–¿Qué hay de nuestra dieta mediterránea?

–Hemos desvirtuado la dieta mediterránea. Ésta se basa en materias primas, en alimentos frescos, de temporada, que se conseguían en un mercado, y la dieta mediterránea actual es pan. También olvidado la importancia de rotar los alimentos y cumplir con las temporadas. Hemos desvirtuado este orden natural.

–¿Afectan los horarios españoles?

–Sin duda. La melatonina, que es la hormona del sueño, es una de las más antiinflamatorias y clave, incluso se ha vinculado con una menor tasa de cáncer. Si cenamos de forma tardía, cortamos el ciclo natural de liberación de melatonina, lo que va a afectar al sueño, a la inflamación y a la salud digestiva. Son hábitos que hay que ir modificando. Somos el único país de Europa que tiene estos horarios

–¿Pueden generar inflamación los alimentos sanos?

–Sí. No es igual comer sano que comer antiinflamatorio. Hay algunos alimentos que aunque su perfil sea muy interesante nutricionalmente, como los lácteos o un buen pan, en una persona que tiene un intestino inflamado o un un sistema inmune hiperactivado, puede que no le venga bien. Comer antiinflamatorio no es comer saludable, ni tampoco es para todo el mundo. Es un tipo de dieta diseñada para mejorar o prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas asociadas a la inflamación.

–Vivimos un auge de intolerancias y alergias alimentarias. ¿A qué se debe?

–Primero a la modificación genética de ciertos alimentos. Los alimentos, a día de hoy, no son iguales que los de años anteriores. Eso se suma a que nuestros cuerpos tampoco son iguales: nuestro sistema inmune ha cambiado, nacemos con más carga tóxica que altera nuestro sistema inmune en edades tempranas.

–¿Somos conscientes de la importancia de la alimentación más allá del control del peso?

–No. Estamos ahora abriendo el melón de la vinculación entre la alimentación y el desarrollo de enfermedades, pero todavía muchos profesionales de salud niegan esta relación. Por suerte cada vez menos.

–¿Qué alimentos desterraría definitivamente?

–Azúcar, aceite vegetales refinados, margarinas y mantecas hidrogenadas, jarabes de glucosa y fructosa, alimentos procesados y harinas refinadas. No ayudan a nadie.

–¿Vivimos en una cultura de la dieta?

–La cultura de la dieta es un concepto que nació para vincular ese sistema que nos propone hacer dieta para perder peso y vernos mejor. Todavía existe eso. La dieta inflamatoria no pretende necesariamente que modifiques tu cuerpo, sino tu salud interna. La dieta es una industria, por eso existen productos light, productos 0%, pero en realidad lo que pretendemos es hacer una reeducación nutricional y enfocarnos más en el consumo de materia prima sin quietar ningún nutriente esencial.