EL HOMBRE DEL ARO. Distinción a una dilatada y exitosa carrera periodística. El hombre del aro. Antoni Daimiel, pucelano nacido en Ciudad Real en 1970, ha ingresado esta semana en el Salón de la Fama del baloncesto español después de tres décadas narrando partidos de la NBA. Analítico, didáctico y socarrón, formó una legendaria pareja televisiva y nocturna con el malogrado Andrés Montes, un icono radiofónico y televisivo.

–Ingresa en el Salón de la Fama del baloncesto español tras 30 años cubriendo la NBA. ¿No se aburre? ¿Huye del riesgo?

–Nunca me he aburrido. Sí me saturaron frenos en mi trayectoria laboral o momentos en los que no se le ha dado relevancia a nuestro trabajo o nuestras retransmisiones. El riesgo a veces está en permanecer.

–¿Ha pensado en montar un club con Jordi Hurtado, Ana Blanco y meter de becario a Jorge Fernández (La Ruleta de la Suerte)...?

–A veces he dicho de broma que soy el Jordi Hurtado de la NBA. Pero creo que mi trabajo ha sido más sencillo y en peores horarios que el de Hurtado o Ana Blanco.

–Aunque sea de cobardes, ¿cuándo duerme?

–Ahora vivo una época más uniforme. Duermo de 03:00 a 10:00. Hubo épocas peores, dormía de día y me despertaba de noche. Lo de Dormir es de cobardes es un gran reclamo pero no hay que tomárselo tan en serio. Hay que dormir, la franja horaria es secundaria.

–¿Cuál es el secreto para estar con la mente lúcida a esas horas?

–Siempre fui noctámbulo y nunca me gustó madrugar. El café ha ayudado pero la gran medicina es despertarse tarde.

–Como aficionado, tengo la impresión de que en la NBA ya juega cualquiera, no hay tanta calidad aunque sí físico. ¿Es cierto o romantizamos el pasado por la nostalgia?

–Hay mucho romanticismo nostálgico. En la NBA se tira mejor que nunca, los jugadores grandes corren y botan mejor que nunca.

–¿Cuál sería su quinteto ideal de todos los tiempos?

–Magic Johnson, Michael Jordan, LeBron James, Tim Duncan y Abdul Jabbar. Curry podría estar cerca de pelearle el puesto a Magic.

–"Amarás a los hermanos Gasol sobre todas las cosas". ¿Ése tendría que ser el undécimo mandamiento del baloncesto español?

–Son los dos mejores jugadores de la historia de nuestro baloncesto, los que más condiciones han ofrecido para ser determinantes al más alto nivel. Los mandamientos hay que reducirlos más que aumentarlos, pero hay que honrar a los padres, a Agustí Gasol y a Marisa Sáez.

–¿Cree que la era gloriosa de la selección española se fue para no volver?

–Parece que se ha ido, poco a poco. Si hay opciones de que vuelva otra gran generación, dependerá de cómo evolucione la estructura del baloncesto europeo en cuanto a competiciones, calendarios, financiación y relación con la NBA.

Andrés Montes fue el primer 'youtuber' o 'streamer', 20 años antes de aparecer esos formatos"

–Hay dos cuestiones imposibles de seguir hoy: los avances de la IA y las competiciones europeas de clubes de baloncesto.

–Nos pasa ya con casi todo. Además, hay muchos partidos, todos televisados, temporadas largas. Equipos que cambian ocho o diez jugadores cada temporada.

–¿Qué pecadillos más comunes asume en sus visitas al confesionario?

–He entrevistado mucho en confesionario pero yo me he confesado poco. Eso sí, fui a colegio religioso y aprendí a orientar mi comportamiento, con mi aquiescencia, para cumplir con los mandamientos cuarto, quinto, séptimo, octavo y décimo. Respuesta regalo para los que aún los recuerden.

–Quince años ya sin el eterno Andrés Montes. Dígame la verdad, ¿cuántas veces al día le dicen "¡pero bueno, Daimiel"!? Casi le gasta su apellido de tanto usarlo...

–La gente no olvida a Montes y los jóvenes que no lo vivieron quieren ver vídeos suyos. Fue el primer youtuber o streamer, veinte años antes de que aparecieran esos formatos.

–Sus charletas de madrugada eran míticas: baloncesto mezclado con pensamientos de la vida. Filosofía pura.

–Estaba convencido de que iba a incrementar la afición a la NBA salpicando las retransmisiones de teorías y reflexiones que nada tenían que ver. Era muy creativo, muy original. Su estilo era aparentemente trivial pero muchos de sus mensajes eran muy profundos.

–En Antena 3 Radio él desarrolló su talento con los motes: Alberto Caviar Herreros, El rascacielos más alto de la ciudad (Sabonis), Desde Rusia con amor (Biriukov), De repente un extraño (Rafa Vecina), Pedro Picapiedra Rodríguez, El chico más listo de la clase (Azofra)… ¿Cuál es el más gracioso de los que se inventó en su etapa juntos?

–Me gustaban Cortefiel Saunders, Melodía de seducción Sprewell y Adivina quién viene esta noche Rodman.

–Su estilo no es nada de chiringuitos y sálvames. ¿Volverá el periodismo de calidad sin insultos ni ruidos?

–No lo creo. Hay periodistas jóvenes muy buenos y muy preparados pero es más fácil llegar al éxito a través de los fanatismos, la discusión y el sensacionalismo. Y la mayor parte de los medios compra este modelo, están encantados.

–Poco se habla de sus inicios en El día después. Se dice que era una redacción muy loca...

–No tan loca pero sí disfrutona y bohemia. Era de espíritu libre, de atrevimiento y de un estado de ánimo arrebatador que nos hacía trabajar como bestias tres días seguidos, casi sin dormir, y luego poder tener más de dos meses de vacaciones.

–Vivió de joven con el futbolero Maldini y un tiempo con el hoy motero Nico Abad. ¡Vaya panda de frikis!

–Maldini siempre lo fue, en el más amplio, puro y positivo sentido de la palabra. Es pionero y auténtico. Nico y yo nos buscamos la vida, en diferentes momentos, para poder vivir de esto.

–No tendrá quedadas mensuales en Madrid con su paisano Óscar Puente...

–No, no, lo he visto dos veces en mi vida. Me lo presentaron en 2015, en un partido de baloncesto en Valladolid. Y luego nos saludamos y cruzamos dos palabras en el palco del Bernabéu hace cuatro o cinco años.

–Conociendo hoy a Pedro Sánchez, imagino que su mayor virtud en la cantera del Estudiantes serían las fintas, ¿no cree?

–No lo vi jugar, dicen que no era un gran jugador, con físico y lectura de juego. Tácticamente bueno, imagino.

–Voy a desarrollar una app de estadísticas llamada Las tablas de Daimiel. ¿Se anima a invertir?

–No le auguraría un gran éxito financiero. Pero si la hace, avíseme.