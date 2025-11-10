Mario Picazo, meteorólogo: “En Andalucía las sequías son más preocupantes que las inundaciones y los incendios”

El calor es cada vez más intenso y las precipitaciones más torrenciales como consecuencia del cambio climático. Para combatir las opiniones de los negacionistas, Mario Picazo (Pueblo, Colorado, EEUU) pone a la ciencia “por delante”. El rostro más conocido de la meteorología patria ofrecerá mañana, martes 11 de noviembre, una ponencia en el III Congreso de inteligencia artificial de Andalucía que se celebra en Granada. A su juicio, la IA servirá para “encontrar soluciones en tiempo récord” y “pronosticar riesgos meteorológicos extremos con precision”. En definitiva, ayudará a “salvar muchas vidas”.

Pregunta.Andalucía ha pasado de las olas de calor a las inundaciones en apenas dos meses. ¿Lo que estamos viviendo es normal?

Respuesta.No todo lo extremo que ocurre meteorológicamente hablando en Andalucía está fuera del guion de lo que tiene que pasar con el tiempo. Sí es cierto que el calor es cada vez más intenso y esas olas de calor perduran en el tiempo más que antes. Las precipitaciones son, a menudo, más torrenciales y esa intensidad es también más frecuente. Por eso, en líneas generales, vivimos en un clima cada vez más anormal en comparación con lo que pasaba décadas atrás.

P.¿Andalucía llegará a temperaturas de 50 grados con frecuencia en pocos años?

R.Que se llegue a esa marca redonda es cada vez más probable. Año tras año vemos cómo se baten récords de calor, sobre todo cuando se hacen promedios de semanas, meses o del verano entero. No dudo que algún día no tan lejano se registre una temperatura a la sombra de 50 grados, pero de momento quiero pensar y espero que no sea algo frecuente.

P.Algunos expertos alertan de la pérdida de una treintena de playas en la región e incluso peligra la situación de Doñana por la subida del mar. ¿Podrían llegar a cumplirse estas amenazas?

R.Esa señal global de aumento del nivel del mar tiene un alto grado de incertidumbre, sobre todo porque aún no sabemos del todo cuál será el ritmo de deshielo de la Antártida y de otras zonas heladas del planeta. Lo más probable es que el nivel del mar suba entre 20 y 50 centímetros para finales de siglo, y ese aumento afectaría sobre todo a las costas de Huelva y Cádiz. Las del Mediterráneo también, pero menos. Por eso las playas y otras zonas costeras, incluidas zonas urbanas, van a experimentar niveles de mar y mareas ciclónicas de mayor impacto.

P.¿Es posible, más pronto que tarde, un tsunami en las costas onubenses o gaditanas?

R.El riesgo existe y cada año que pasa aumenta, salvo que se libere energía de las zonas tectónicas cercanas. Huelva se encuentra en la zona de colisión entre las placas tectónicas Euroasiática y Africana, cuya frontera se sitúa en el Golfo de Cádiz. Esta interacción genera gran parte de la actividad sísmica de la región, incluyendo terremotos que pueden sentirse en Huelva, como los ocurridos cerca de las costas de Huelva y Portugal. Eso no se puede predecir, pero sí se puede preparar a la población para actuar debidamente ante el riesgo de tsunami o de un temblor intenso.

P.¿En España qué es más preocupante: las sequías, los incendios o las inundaciones?

R.Todo es preocupante porque los tres fenómenos son cada vez más extremos y afectan a más zonas. Si tuviera que decir uno, diría que la sequía, sobre todo en Andalucía, que es una comunidad muy agrícola. Además, muchas zonas de la región se enfrentan a un futuro marcado por un proceso de desertificación constante y más estrés hídrico debido a las elevadas temperaturas. Está claro que el futuro pasa por una adaptación a sequías extremas, incendios devastadores y precipitaciones torrenciales.

Algún día, no tan lejano, se registrarán temperaturas a la sombra de 50 grados”

P.¿Cómo podemos prepararnos como ciudadanos?

R.Lo primero sería apostar por todo aquello que ayude a mitigar el cambio climático. También habría que plantear seriamente invertir en adaptación, en esas infraestructuras tan necesarias para que todos los extremos que genera ese nuevo clima tengan el menor impacto posible. Finalmente, es fundamental educar a la población en todos los niveles, desde jóvenes hasta personas mayores, para que sepan cómo actuar ante situaciones de este tipo evitando potenciales sorpresas.

P.¿Y las ciudades?

R.Las ciudades necesitan una seria e intensa adaptación a los cambios que llegan para evitar que se hagan más intensos. Es fundamental, sobre todo porque en un par de décadas se espera que cerca del 70% de los humanos vivamos en ellas. Tendrán que ser más eficientes energéticamente, más verdes, menos contaminadas y más amigables con el ciudadano. Apostar por una movilidad cada vez más sostenible es uno de los grandes retos de muchas de ellas, y parece que poco a poco se va consiguiendo, aunque estamos lejos de lo que necesitamos.

P.¿Hay algún fenómeno al que no estemos acostumbrados que podría llegar a España?

R.España, que nunca había sido un país de climas excesivamente extremos, lo es cada vez más. Nos vamos acostumbrando y adaptando a muchos fenómenos que antes casi ni experimentábamos: tornados, vientos huracanados, lluvias tropicales, incendios de sexta generación, calores del desierto más cálido y prolongadas sequías. El caso es que nuestro clima se ha ido tropicalizando y eso podría implicar ver fenómenos meteorológicos tan extremos como los huracanes, que cada vez se aventuran más al norte, fuera de las regiones tropicales.

P.¿Cómo se convence a los negacionistas?

R.No es tarea fácil, pero con la ciencia por delante, ante todo. Las observaciones, lo que medimos y analizamos en materia de clima, son lo más sólido para mostrar los cambios que estamos experimentando y el impacto que están teniendo en la población, la biodiversidad y el entorno. Cada día hay menos negacionistas y más gente comprometida con solucionar un problema que para muchos está entre los principales de su día a día. Por desgracia, los intereses económicos y las etiquetas políticas pesan y hacen que ese negacionismo no desaparezca al ritmo deseado. Aun así, soy optimista y confío en que el futuro sea uno con cada vez menos negacionismo.

Aunque cada vez somos más en el mundo, está en nuestras manos evitar que el planeta siga deteriorándose"

P.¿Cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial?

R.La IA nos va a ayudar y mucho a encontrar soluciones en tiempo récord, a encontrar alternativas energéticas cada vez más eficientes, a pronosticar riesgos meteorológicos extremos con más precisión y en menos tiempo. También nos ayudará a pronosticar los futuros escenarios del clima terrestre con mayor claridad para que los humanos podamos adaptarnos debidamente. Lo principal es que va a ayudar a salvar muchas vidas, aunque está claro que eso dependerá también de nosotros.

P.¿Algún mensaje que invite a la calma y a la tranquilidad?

R.Solo transmitir que, aunque cada vez somos más en el mundo, está en nuestras manos evitar que el planeta siga deteriorándose. Tenemos el conocimiento y las herramientas para aplicar a nuestro día a día soluciones que pueden marcar la diferencia, capaces de revertir o frenar ese impacto nada positivo para millones. Está en nuestras manos, y nada es imposible si realmente unimos fuerzas a nivel global para conseguirlo. Como decía Abraham Lincoln: La mejor forma de predecir el futuro es creándolo.