“De pequeño soñaba con navegar el Congo entero”

Xavier Aldekoa (Barcelona, 1981) narra en Quijote en el Congo (Ediciones Península) su recorrido por el gran río africano. Esta travesía 4.770 kilómetros y dos meses y medio ha llevado al periodista de La Vanguardia a alzarse con un Premio Ortega y Gasset, uno de los reconocimientos periodísticos más importantes en español. Aldekoa subraya su alma de freelance y, con la segunda edición del libro ya en las tiendas, advierte que tiene "dos o tres proyectos en mente o en marcha", entre ellos está el estreno de Indestructibles, un trabajo sobre la infancia africana.

–¿Cómo sueña un niño de Barcelona con el Congo?

–Siempre me ha interesado mucho África desde pequeño. El río Congo recoge la esencia de todos esos sueños. Todo esto lo resume el río, que continúa teniendo este aura de misterio, de impenetrabilidad, de diversidad… Me ha atraído desde siempre, cuando era pequeño veía los mapas y soñaba con que algún día navegaría el Congo entero.

–¿Cómo se le ocurrió llevar el Quijote?

–Fue casualidad, no fue premeditado. No había pensado: "Voy a llevármelo y así llamaré al libro así". Sabía que iba a estar varios meses fuera y quería llevar un libro voluminoso y que estuviera pendiente. El Quijote se me apareció en una edición que podía llevarme, que si se rompía o se perdía no pasaba nada. Se convirtió en un compañero de viaje.

–Y terminó identificándose con Sancho Panza.

–Yo soy un Sancho Panza que está alucinado con lo que ve a su alrededor, ese río que tiene un poco de locura, porque se mete a través de una selva impenetrable. El Congo es un río chiflado, es un río irreal y real, donde la realidad y la irrealidad se confunden. Tenía clarísimo que el Quijote era ese río y yo era ese Sancho Panza que miraba todo con asombro.

–¿Cómo se preparó?

–No hubiera podido acabar este río si no llevara 21 años trabajando en África. Hay muchas cosas que pueden salir mal o que salen mal y que hay que ir corrigiendo. Hay que aprender que el error forma parte de este trabajo. Si hubiera hecho este viaje con 24 años me habría equivocado mucho más, habría gestionado peor los errores y habría hecho un viaje más centrado en mi aventura. Ese habría sido el gran error. Yo este viaje lo emprendo para poder explicar una región que es compleja, que es maravillosa, que está herida, que está golpeada y está llena de luz.

–En la travesía hubo quien le confundió con un chino.

Con un chino, con un espía, con un militar. Ha sido un viaje muy intenso en el que constantemente había que superar obstáculos. Tenía que lidiar con esas cosas. Más que confundirme con un chino, me colocaban en la posición de los chinos, de los explotadores que han venido desde fuera, ya fueran chinos, europeos o árabes. Había que echar mano de mucha diplomacia.

–Antes de irse, su pareja le preguntó qué canción quería que sonara en su funeral.

–Eso, a parte de mostrar lo que significa ser familia, muestra cómo se amplifica la generosidad de quien te quiere libre. Es un trabajo en el que me hacen las entrevistas a mí, pero no se mira a las personas que me apoyan y que, sobre todo, lo sufren en silencio y pese a todo continúan a mi lado.

–Pero tuvo al Barça y al Madrid para estar seguro.

–En las zonas ocupadas por rebeldes, utilizaba pines del Barça y el Madrid para rebajar la tensión. Los pines servían como conexión con gente que está en otro mundo, que está con kalashnikovs y con camisetas rotas. El fútbol era un puente para que la situación acabara bien. Es un lenguaje universal. Pero hay que vigilarlo, había que descubrir quién era el líder, hay que darle un pin a todo el mundo, pero, al líder hay que darle un banderín o un bolígrafo que reforzara su autoridad. Es un pasaporte para entenderse.

–¿Interesa África aquí?

–Está a la cola del interés, no tiene una influencia en nuestras realidades. Un secuestro en una chocolatería de Australia nos afecta más que si hay 200 muertos en Sudán del Sur porque nos interpela directamente en nuestros miedos, Sudán del Sur nos queda muy lejos. No lo estoy justificando. Hay una parte de la sociedad, que no es mayoritaria, que sí tiene interés en mirar hacia el otro lado y en un periodismo a fuego lento.

–Al final es un periodismo de tiempo e inversiones.

–Inversión de tiempo y salud seguramente sí, pero yo iba rascadísimo de pasta. Yo quería viajar como la gente local, coger las mismas canoas o comer la misma comida. Desvestirlo de cualquier comodidad externa permitía que la situación no se descontrolara. Como periodista, lo mejor es que África no interese tanto porque así puedo dedicarle más tiempo. Si yo trabajara en Washington no podría decirle a mi director: "Me voy entre dos y cinco meses", he podido porque me dedico al continente africano.

–Al final, es una ventaja.

–Intento aprovecharme y dedicarle el mayor tiempo posible a las historias. No es por comodidad, sino profundizar en la gente y explicarlo con una honestidad mayor. Si le dedicas tiempo a la gente, aflora lo que realmente es, la dignidad de las personas. Si le dedicas una tarde a un protagonista, te vas con una etiqueta. Si puedes convivir con ellos, esa gente que parecía solo un niño soldado o una niña a la que han casado con 13 años, deja de ser ese momento de su vida o esa etiqueta. Uno es mucho más que eso, es lo que ha sido hasta ahora, lo que será o lo que le pase.

–Y le ha merecido un premio Ortega y Gasset, el más importante del periodismo en español.

–Estoy supercontento. Es un reconocimiento del sector, un reconocimiento a un proyecto muy personal al que he dedicado mucho años y mucho esfuerzo. Estoy contento por ese reconocimiento a un tipo de periodismo que necesita hacerse valer. Además, me lo dijeron un día a las tres de la tarde y a las siete presentaba el libro, fue una maravillosa coincidencia. Si ya era un día feliz, imagínate que ese día te den el premio más importante del periodismo en castellano. Ese día brindamos con ganas.