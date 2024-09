"Desde el pueblo se pueden hacer también grandes cosas"

DE PARÍS AL RETIRO. Campeón mundial y europeo, se coronó en París, en sus cuartos Juegos Olímpicos, con un oro junto a la granadina María Pérez en el relevo mixto y un bronce en los 20 kilómetros. El marchador Álvaro Martín (Llerena, Badajoz, 1994), licenciado en Ciencias Políticas y Derecho, cuelga las botas para embarcarse en otros proyectos laborales después de una carrera de largo recorrido, mucho sacrificio y enormes resultados.

–¿Cómo le da a un niño por echarse a andar? ¿Era masoca, solitario, hiperactivo?

–Era muy hiperactivo y corría, pero por el crecimiento me dolía mucho una rodilla, tuve que dejarlo, mi hermana hacía marcha y quise probar eso que parecía tan raro.

–Cuando de joven le decían "salimos de marcha", ¿se presentaba en chándal?

–Soy más de marcha diurna que de nocturna, que no se me da tan bien.

–¿Qué piensa en una competición: en la estrategia, canta, reflexiona sobre la insoportable levedad del ser?

–Antes, con los 50 kilómetros marcha, eran entre tres horas y media y cuatro, pero se pasa volando y piensas en la carrera, así que pocas canciones y reflexiones filosóficas como la insoportable levedad del ser.

–De las 20 medallas olímpicas del atletismo español, ocho han sido en marcha. ¿Son muy buenos nuestros andarines o los demás muy malos?

–Muy buenos nosotros, echo flores a mi disciplina. Llevamos toda la vida dando guerra, desde la primera medalla olímpica en atletismo, que fue de un marchador, ellos abrieron el camino.

–De las otras 12, tres las han ganado españoles nacidos y entrenados hasta edad adulta en Cuba...

–Es curioso. Nosotros estamos muy contentos pero a lo mejor los cubanos no tanto...

–María Pérez es de Orce (Granada) y usted de Llerena (Badajoz). ¿Para cuándo una campaña de la España vaciada?

–Pues sí, joé, demostrando que no hace falta irse a centros de alto rendimiento para conseguir grandes resultados, sino que desde el pueblo, con más dificultades, lógicamente, se pueden también hacer grandes cosas.

–Se han unido al club de dobles medallistas olímpicos de nuestro atletismo junto a...

–Ruth Beitia y Fermín Cacho, pare usted de contar.

–Aprobado.

–Si no sabemos nuestra historia como para contarla...

–Otra de Trivial: es el cuarto campeón olímpico extremeño, ¿los otros?

–Alberto Ginés, en tiro con arco no recuerdo el nombre...

–Juan Carlos Holgado, la damos por buena.

–Y la otra debe ser Nuria en rítmica en Atlanta 96.

–Nuria Cabanillas, sí. Un compañero dice que no se quitará el luto hasta que no se reinstauren los 50 kilómetros.

–Yo igual. Era la distancia emblemática, la más larga del programa de atletismo y nosotros decíamos que quien no había hecho nunca uno, no era verdadero marchador.

–Al menos la marcha estará en Los Ángeles 2028.

–El año pasado estábamos hablando de un tema más desagradable y al menos estamos vivos, que no es poco.

–¿Su peso, estatura y dieta?

–69 kilos es mi peso de combate, mido 1,85 y mi dieta básica son hidratos de carbono con verduras y algo de proteína, pescado azul o carne roja.

–Admirador de Robe Iniesta, ¿es la marcha un deporte extremo y duro?

–Sí, desde la Extrema y Dura, sólo para valientes y tocados de la cabeza. Creo que esa genialidad de los marchadores es copiada por Robe Iniesta...

–Robe, Pizarro, Rodríguez Ibarra, Cercas, Calderón… ¿Los ha adelantado a todos en el ranking de extremeños ilustres?

–No, ellos tienen un largo recorrido y yo no, mi trayectoria se verá con el tiempo.

–Todo se andará. Ante los problemas con los trenes en su tierra, ¿recomienda la marcha como alternativa?

–Por desgracia sí, tenemos bonitas tierras para caminarlas; y si no quieres vivir la aventura de subirte en un tren y no saber si llegarás a tu destino o estarás a 45 grados en mitad de la nada, recomiendo salir a andar, claro.

¿Torta del Casar o de la Serena? Creo un tercer bando: El Prado de Llera; lo recomiendo encarecidamente"

–Es muy de izquierdas. ¿Qué le diría a María Guardiola si le ofrecería la Consejería de Deportes de la Junta de Extremadura?

–No podría aceptarlo porque no existe, es una Dirección General, y tampoco estoy interesado en política.

–Licenciado en Ciencias Políticas y en Derecho, ahora está con los idiomas. Tiene más estudios que la mayoría de los miembros del Consejo de Ministros...

–No lo sé, pero una cosa es tener estudios y otra la práctica. Hay gente que vale mucho, no sólo en un Consejo de Ministros, sino en un ayuntamiento, y tampoco tener estudios significa que estés capacitado.

–¿Qué le dijo doña Letizia tras ganar una medalla?

–Me disculpé porque me salté el protocolo, no la vi y saludé antes a María; me dijo que era momento de disfrutar.

–¿Disfruta del sufrimiento?

–Sí, con el ejercicio se genera dopamina y, aunque sufres mucho, hay cierto placer e incluso engancha. Suena muy raro porque parece que hablamos de droga, pero es así.

–Ha perdido algún espónsor por no hacerse TikTok. ¿Se nos ha ido la pinza con las redes sociales?

–Eso es anecdótico, más bien con otros compromisos, como ir contra casas de apuestas, que me lo ofrecieron; soy menos rico materialmente, pero más en valores y ética.

–Es el primer socio que conozco del Leganés...

–Somos muchos. Hoy el aficionado cada vez está más lejos del club, de la plantilla, de la directiva; lo han expulsado de los estadios. Un amigo fisio me ofreció ir a Butarque en 2017 y me gustó, sí hay esa unión. Me enganché y siete años después me he abonado, no por estar en Primera, sino porque vivo en Madrid.

–¿Es el rey de la pista con su movimiento de caderas?

–A veces bromeamos: "Con todo lo que la movemos, imagina lo que podemos hacer con ella en otros ámbitos".

–Mejor no profundizar.

–Mejor, mejor.

–La penúltima va de quesos, pero no de pies: ¿torta de la Serena o del Casar?

–Eso puede provocar una guerra civil en mi tierra. Creo un tercer bando: El Prado de Llera. Está muy, muy bueno. Lo recomiendo encarecidamente.

–¿Quemaron María Pérez y usted París tras el oro olímpico o no fue para tanto?

–Más bien París nos quemó a nosotros, sobre todo a mí. Llevábamos desde las 03:30 en planta, competimos, no paramos y llevábamos sin salir muchos meses, hicimos lo que pudimos. París nos pudo, París nos pudo...