Vicente Romero: "Yo no me formé en el método Stanislavski, sino en el método de la poca vergüenza"

El actor Vicente Romero Sánchez (Sevilla, 1969) tiene una prolongada trayectoria en series de televisión y películas que se sustenta en las tablas de los escenarios. Su auténtica vocación era la de ser autor teatral y de alguna manera había que comenzar, así que llevamos disfrutando de su trabajo de actor durante un puñado de lustros. Se nos viene de inmediato a la memoria su primer papel de reconocimiento con Padre Coraje, de Benito Zambrano, o su perruno sicario de Crematorio, pero también se hizo popular en la comedia con El culo al aire. Entre sus series más recientes, La novia gitana y La red púrpura, de la saga de Carmen Mola, o la recuperada Express, de Mediapro, que se puede ver en Netflix.

–¿Se molesta si le recordamos el papel de El Maquea en Padre Coraje o el de Eladio en Crematorio? Ha pasado tanto tiempo, pero son series que está tan presentes...

-Nunca me importa que me paren por la calle y me recuerden los personajes que he hecho. El Maquea me permitió darme a conocer y trabajar con tantos compañeros y especialmente con un grande como Juan Diego. Todavía me recuerdan las frases del El Maquea. De Crematorio sólo tengo buenos recuerdos y el aprendizaje junto a Pepe Sancho. Es una novela maravillosa y un guion a su altura. Trabajé mucho los gestos para un personaje tan lateral y obediente. Saqué gestos de la película Los siete samuráis, con el comportamiento canino de uno de los personajes, quería que Eladio fue el perro de su amo, de Rubén Bertoméu (Sancho).

-Express, de Mediapro, se estrenó en Starzplay, servicio que dejó de emitir. y ha regresado en primer plano con Netflix.

-No tuvo la oportunidad que se merecía este proyecto. Se grabó en 2022, en las condiciones de la pandemia. Es una serie trepidante, muy elaborada. Con historias paralelas entre la acción y la vida personal de la agente que interpreta Maggie Civantos, que está magnífica, como el resto del reparto. Fue un buen trabajo que merece la pena rescatar para el público.

-Y una veterana como Ana Marzoa, en un rol sorprendente.

-Es una actriz muy brillante e inteligente. Ana Marzoa ha hecho de todo y siempre bien. Se aprende con ella, como de Kiti Manver. Qué decir de ambas que esté a la altura de ellas.

-Santiago Roldán, su personaje, es un sicario a las órdenes de Kiti.

-Dentro del drama y la acción queríamos que Santiago destilara humor. Yo empecé haciendo comedia, antes de Padre Coraje. Un tipo como Santiago tiene más complicidad con esa cualidad de la comedia. Yo intento con personajes así que tengan un punto de humor, que sean capaces de hacer reír. Es lo que sucede con muchos villanos, que gustan cuando despiertan la complicidad del humor. Con humor se empatiza más con los personajes aparentemente fríos. Así muestran su fragilidad y enganchan con el público.

-¿Santiago Roldán es Eladio en un mundo paralelo?

-Sería primo hermano del sicario de Crematorio. Santiago es un militar que ha perdido la cabeza, viene de la guerra de Afganistán, y es la mano derecha de su ama. Está desquiciado, tiene pocos escrúpulos. Vive en su mundo particular, a la sombra de la señora Ortega. Ella le ha salvado y le ha dado un lugar en un mundo.

-¿Es usted de los que mira a fondo los guiones?

-Los analizo, sí, para saber dónde estoy, dónde está mi personaje. La historia de Roldán no es el hilo principal de Express, pero se va engarzando con el papel principal, el de Maggie. Yo estudio mucho cómo se va hilando todo en series así.

-¿Tiene la serie, la película, en la mente, antes de rodarla?

-Me pongo en situación. Hay veces que veo la película antes de que esté hecha, me hago mi propia película.

-Se debe de preparar todas esas escenas de acción en las que participa

-Tengo hecho el callo. En rodajes así están los especialistas, especialistas en armas, pero tienes que estar en forma para que tus escenas sean creíbles. Es muy interesante el asesoramiento que hacen policías y militares. En Express me rompí el hombro me di un hostión al corre en un desnivel, llevando unas botas. Estuve tes semanas de baja y el hombro aún me cruje.

-Entre tanto drama ¿echa de menos la comedia?

-Me gusta mucho la comedia. En una carrera de actor existe en primer plano el factor suerte y la casualidad. Me ha ido bien. Y ahora sí me gustaría elegir, hacer otro tipo de personajes

-Usted en realidad no quería ser actor.

-En Andalucía hay que estar a pico y pala buscando la oportunidad. Yo me formé como director teatral porque quería escribir y eso me abrió las puertas del teatro, gracias a Pepa Gamboa. Yo no me había formado en el método Stanislavski así que me empleé en el método de la poca vergüenza.

-¿Qué le gustaría hacer con ese método de la poca vergüenza?

-Vivo en Madrid pero tengo la espinita de encontrar mi sitio en Sevilla, de tener un gran proyecto donde viven mis padres y mis amigos. Es como una asignatura pendiente