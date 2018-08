Torra reclama a Sánchez propuestas en lugar de “amenazar” con el 155

"El 155 no ha sido objeto de debate por este Gobierno en ningún momento", zanjó la portavoz.

Desde la Moncloa, sin embargo, la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa , emplazó al jefe del Govern a que rebaje la tensión y no entre en una "escalada dialéctica", sino que aproveche el camino del diálogo institucional abierto y dé "una oportunidad" a la política para solucionar el conflicto. Celáa reiteró que Torra "sabe perfectamente a qué conduciría el camino de la quiebra legal, de la unilateralidad o el del desacato", aunque la portavoz descartó que Sánchez sugiriera la aplicación del 155.

Ya antes, a primera hora de la mañana, Torra había publicado un mensaje en su cuenta de Twitter al respecto: "Querido presidente Sánchez -escribió-, creía haber entendido que a un problema político íbamos a buscarle una solución política. Por nuestra parte, siempre nos encontrarás en la vía de la obediencia al pueblo de Cataluña, el diálogo , la convivencia y la no violencia. Un abrazo".

En respuesta a qué podría ocurrir si el president le lanza un ultimátum para celebrar un referéndum de autodeterminación, Sánchez advirtió a Torra desde Bogotá (Colombia) que sabe "perfectamente cuál es el camino que le depararía volver al unilateralismo, la quiebra de la legalidad y el desacato", si bien no aludió explícitamente al artículo 155 de la Constitución.

La dualidad entre el compromiso del presidente de la Generalitat de seguir avanzando hacia la independencia y el hecho de que no renuncie al diálogo y la negociación con el Gobierno central generó el jueves una contundente advertencia de Sánchez durante su gira latinoamericana.

Ciudadanos acusa al PP de "asumir el discurso separatista"

El secretario general de Ciudadanos (C’s), José Manuel Villegas, acusó este viernes al PP de asumir “el discurso separatista” en Cataluña por decir que “los que defienden la legalidad” en la comunidad autónoma “son los que provocan el conflicto”. En una rueda de prensa en la sede nacional del partido, Villegas indicó que, este tipo de actitudes y “complejos” que en alguna ocasión también “ha tenido el PSC”, “es lo que ha hecho que el PP esté desaparecido en Cataluña” y “que no sea referente para nadie” en la comunidad autónoma. “Nos sorprende que líderes del PP asuman el discurso separatista diciendo que son los que defienden la legalidad los que provocan la confrontación”, expresó en referencia a las críticas han recibido tras la agresión al cámara de Telemadrid en la manifestación convocada por la formación para condenar los delitos de odio. A su juicio, hay que actuar contra los partidos independentistas y contra el Govern, que están utilizando el espacio público para difundir la causa secesionista, no contra C’s. En este contexto, Villegas criticó que el Ayuntamiento de Vic, en Barcelona, emita todos los días por “esa megafonía machacona” los “salmos separatistas”, como si se tratara de una “actividad religiosa” de culto.

El líder del PP, Pablo Casado, insistió por su parte desde Málaga al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en que “si los independentistas siguen por la ilegalidad y el Gobierno no pone orden en Cataluña”, instarán a que se ponga en marcha el artículo 155.