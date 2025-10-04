20 aniversario de la UME: las fuerzas armadas más próximas a los ciudadanos

Robles felicita a la UME por sus 20 años de "generosidad" en un mundo de ruido y guerras

La Unidad Militar de Emergencias (UME) es una fuerza de intervención rápida especializada en emergencias derivadas de incendios forestales, inundaciones, nevadas, terremotos y otros riesgos como el químico, nuclear, radiológico y biológico.

Creada en 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en julio de 2011, el Consejo de Ministros aprobó un protocolo que estableció las causas y mecanismos de intervención de la UME ante situaciones de emergencia.

Este documento especifica las situaciones en las que la UME puede ser activada: desastres naturales, incendios forestales, riesgos tecnológicos como emergencias químicas, nucleares, biológicas y radiológicas, así como atentados terroristas.

Además, puede ser activada en emergencias internacionales, como parte del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea y el Grupo Internacional de Asesoramiento en Búsqueda y Rescate (INSARAG) de Naciones Unidas.

Según el protocolo, la UME puede utilizar efectivos y medios de otras unidades de las Fuerzas Armadas y que sus actuaciones se centren, fundamentalmente, en salvaguardar, proteger o socorrer la vida e integridad de las personas y de sus bienes, el medio ambiente, los espacios naturales y sus recursos, y el patrimonio histórico-artístico.

Las comunidades autónomas -siempre que la catástrofe no sea nacional- serán quienes soliciten al Ministerio del Interior la actuación de la UME y éste al de Defensa.

En diciembre de 2011, la UME logró la certificación de Naciones Unidas para formar un equipo de búsqueda y rescate urbano, convirtiéndose así, junto a la Unidad de Emergencias y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, en los primeros equipos españoles en obtener este tipo de certificación.

3.500 militares, siete bases por toda España

La UME cuenta con una plantilla de unos 3.500 militares, un 7,45 por ciento de ellos mujeres, y tiene bases en Torrejón de Ardoz (Madrid) -donde se encuentra su cuartel general-, Morón de la Frontera (Sevilla), Bétera (Valencia), Zaragoza, San Andrés del Rabanedo (León), Gando (Las Palmas) y Los Rodeos (Tenerife).

Los jefes de la UME desde su fundación han sido los generales Fulgencio Coll (2006-2008), José Emilio Roldán (2008-2012), César Muro (2012-2015), Miguel Alcañíz (2015-2019), Luis Manuel Martínez Meijide (2019-2023) y Francisco Javier Marcos Izquierdo (Desde agosto de 2023).

781 intervenciones, la mayoría incendios forestales

Desde su creación, esta unidad de élite de las Fuerzas Armadas ha intervenido en 781 emergencias a lo largo de todo el territorio nacional y en misiones internacionales, la mayoría de ellas -559- en la extinción de incendios forestales, seguidas de actuaciones en inundaciones y rescates (77) y tormentas invernales (45).

Algunas de sus actuaciones más destacadas han sido las labores de desinfección y rastreo de casos de covid-19 durante la pandemia (2020), las ayudas a la población durante la tormenta Filomena y la erupción del volcán de La Palma (2021)y los rescates y ayudas a la reconstrucción tras el paso de la DANA en las provincias de Valencia, Albacete y Cuenca (2024).

En el terreno internacional, efectivos de la UME se desplazaron en 2023 a Chile para ayudar en las tareas de extinción de los cruentos incendios forestales que azotaron el centro del país, y a Turquía y Siria para colaborar en las tareas de búsqueda y rescate urbano tras el fuerte terremoto que sacudió ambos países.

En septiembre de 2023, también participaron de forma activa en las tareas de rescate de las víctimas del terremoto que azotó el sur de Marruecos el día 8 de septiembre y causó casi 3.000 muertos.

Felicitación de Robles

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha felicitado este sábado a la Unidad Militar Emergencias (UME) por sus 20 años de historia, marcados por su "generosidad" en un mundo "de ruidos" y de guerras, en el que "hay mucha gente que sufre".

Durante un acto de conmemoración del XX aniversario de la unidad en la Base Aérea de Torrejón (Madrid), Robles ha reconocido haberse emocionado, al borde de las lágrimas, cuando ha impuesto las primeras condecoraciones a los militares, a los que se ha referido como "un orgullo" para España.

Ha puesto en valor su humildad, entrega y trabajo al poner en riesgo sus vidas para proteger a los ciudadanos y ha dicho haber aprendido mucho de ellos durante estos años, es especial por cómo "las mayores heroicidades" las hacen "sin decir nada".

La ministra ha repasado algunos de los momentos más importantes de la trayectoria de la UME, como la pandemia, cuando algunos efectivos le contaron que tenían dentro el olor de las personas fallecidas pero no abandonaron a ninguna víctima; la erupción del volcán de La Palma o las grandes nevadas tras el paso de la borrasca Filomena, en la que estuvieron "pico y pala" ayudando a los ciudadanos.

Ha mencionado los múltiples incendios en los que ha intervenido todos estos años, a cuyos heridos ha dicho llevarles "en el corazón" cada día, y la dana que arrasó Valencia hace casi un año, donde, ha recalcado, estuvieron "desde el primer momento, desde el minuto uno".

Por su parte, el teniente general jefe de la UME, Francisco Javier Marcos Izquierdo, ha felicitado a la unidad, por "sublimar" el juramento que todo militar hace ante la bandera de España: estar dispuestos a derramar hasta la última gota de su sangre, "ya sea en el combate, empuñando un fusil, o frente a otro enemigo, las catástrofes"

El teniente general ha destacado, entre todas emergencias, la dana en Valencia porque, ha asegurado, el "dolor vivido", el "trabajo realizado" y "las miradas de agradecimiento, de confianza y de esperanza" recibidos han dejado "una huella imborrable" en cada uno de los efectivos.

Al acto, que también ha conmemorado la festividad de la patrona de la UME, Nuestra Señora del Rosario, han asistido veteranos de la unidad y varios centenares de familiares de los miembros de la unidad homenajeada.

Durante el mismo se han entregado 60 condecoraciones y ha tenido lugar un homenaje a los caídos y un desfile militar presidido por la ministra en el que también ha participado el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y el Espacio y la Guardia Real.