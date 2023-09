La ANC lo deja claro de cara a la Diada: "Pactar con quien nos reprime y nos espía no puede ser el camino"

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha lanzado este viernes su video promocional para la manifestación independentista de la Diada del 11 de septiembre. En el vídeo advierte a las formaciones independentistas en el Congreso: "Pactar con quien nos reprime y nos espía no puede ser el camino" y llama por ello a la movilización en las calles.

Rodado el 29 de agosto en Vic (Barcelona) con la participación de 200 figurantes, que recorren calles del centro histórico de esa localidad ataviados con las camisetas azules diseñadas para la manifestación de este año, el anuncio promocional cuenta con la locución del actor y doblador Lluís Marco.

Las primeras imágenes muestran calles y plazas vacías, con los que la entidad -según un comunicado- busca evidenciar el intento de desmovilizar al independentismo y el impacto que tuvo la pandemia, una voz en off recuerda que "en estos últimos años nos han intentado vencer y desmovilizar". "Pactar con quien nos reprime y nos espía no puede ser el camino", prosigue, en una clara alusión a las negociaciones de fuerzas independentistas en el marco de una eventual investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

"A la calle" el 11 de septiembre

"No olvidemos nuestro objetivo: la independencia ya la votamos el 1 de octubre", añade. Y con imágenes de independentistas que poco a poco van llenando una calle de Vic tras un repicar de campanas, la ANC pide "hacerles saber que aquí no se ha acabado nada y que continuamos en la calle. Por nuestro futuro, por nuestros derechos, por los que no están, por los que han luchado toda la vida", señala la entidad, que reclama que "todo el mundo salga a la calle" este 11 de septiembre.

Según ha apuntado la Asamblea en un comunicado al respecto, "tras años donde la represión, los pactos con el PSOE y la mesa de negociación ha fracaso y ha blanqueado el Estado, el movimiento independentista ha de volver a desbordar las calles de Barcelona para volver a poner la independencia en el centro del debate". Más aún, añade la entidad, en un contexto en que España tiene la presidencia de turno de la UE y en "plena negociación de la investidura española".

"Los partidos independentistas tienen la oportunidad de bloquear las Cortes y de que los medios internacionales vuelvan a poner la mirada aquí", explicita dicho comunicado. En la manifestación de este 2023, bajo el lema "Via fora!", que la ANC recuerda que es un "grito medieval de alarma que avisaba al pueblo de que saliera a las calles para defender su libertad de una amenaza externa o interna y que iba acompañado de repicar de campanas", la entidad ha diseñado un recorrido de cuatro "columnas" de manifestantes que saldrán de distintos puntos de Barcelona y confluirán finalmente en la plaza de España.