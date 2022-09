La ANC no cambiará el lema de la manifestación de la Diada para que acuda Aragonès

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha descartado este jueves cambiar el mensaje de la manifestación de la entidad por la Diada para que acuda el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès: "Llamamos a todo el mundo a participar en la Diada, pero nuestro sentido crítico con el autonomismo actual está, y estará también el 11 de septiembre".

En una entrevista en El Nacional.cat ha afirmado que la manifestación es crítica con la estrategia de los partidos independentistas pero "no es excluyente hacia ninguna persona que quiera la independencia", y ha rechazado valorar las razones por las que ERC ha criticado la convocatoria de la ANC, mientras que Junts sí asistirá.

Ha negado que la manifestación esté pensada en contra de los partidos: "Yo no diría en contra porque ellos también tienen su programa hacia la independencia. Pero sí que queremos espolearles y decirles de forma muy clara que, si no lo hacen, la gente no estará a su lado" para impulsar políticas sin avanzar hacia la independencia.

"No sabemos muy bien cómo se ha articulado toda esta polémica, que es un poco extraña teniendo e cuenta que este espíritu crítico siempre ha inspirado las manifestaciones del 11 de septiembre", ha dicho sobre la ausencia de Aragonès, y ha pedido a los defensores de la independencia que asistan a la movilización --si no, se dará la imagen de que el independentismo se desinfla, según ella--.

Sobre la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU que dictamina que se violaron derechos del exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y de los exconsellerss Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, ha defendido que se traduzca en cambios normativos, y ha pedido también al Parlament modificar su reglamento tras la suspensión de la presidenta de Junts, Laura Borràs, como presidenta de la Cámara antes de disponer de sentencia.