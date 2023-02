Abascal dice que si gana su moción habrá elecciones generales el 28-M

El presidente de Vox, Santiago Abascal, manifestó este lunes su deseo de que la moción de censura que registró su partido y que encabezará el economista Ramón Tamames se debata en el Congreso antes de abril para que, si prosperase, el nuevo Gobierno pudiese adelantar las elecciones generales con tiempo suficiente para hacerlas coincidir con las autonómicas y municipales del 28 de mayo.

La fecha del debate depende de la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, pero Abascal ya ha recordado los precedentes que existen con las cinco enmiendas anteriores, entre una semana y 30 días desde su presentación. Su deseo es que se debata "lo antes posible" y reclama una fecha tope: el 4 de abril, que es cuando correspondería disolver las Cortes para poder celebrar elecciones generales el 28 de mayo junto con las autonómicas y municipales.

El líder de Vox reclama una fecha tope: el 4 de abril, cuando habría que disolver las Cortes

Según aseguró, la convocatoria inmediata de elecciones generales ha sido uno de los compromisos adquiridos para ser el candidato de la moción de censura por el economista Tamames, que además reúne los otros dos requisitos planteados por Vox: ser independiente y contar con experiencia previa.

Con este perfil, Abascal reclamó de nuevo el apoyo del PP ante "el peor Gobierno de la historia" y advirtió a los de Alberto Núñez Feijóo de que el día del debate solo habrá una disyuntiva, "o Pedro Sánchez o el profesor Tamames".

El líder de Vox rechazó así el argumento de que la moción no es útil porque no tiene posibilidades de ser aprobada y explicó que su objetivo es "retratar" al Gobierno. "De nuevo este Gobierno se va a retratar con el apoyo de los enemigos de España, los aliados de Putin y de Maduro y de docena y media de diputados que han convertido el Congreso en un lupanar", censuró haciendo alusión a la trama Mediador. "Hay quienes dicen equivocadamente que esta moción fortalece al Gobierno, no creemos que esas compañías fortalezcan al Gobierno", defendió animando, no obstante, al PP a votar a favor y no quedarse en la abstención. "Mejor será el apoyo de 150 diputados que solo de 52 diputados", reconoció.

El PP justifica su abstención en la moción de censura de Vox contra Sánchez en que no quiere formar parte de quienes apoyan a un "Gobierno en llamas" y tampoco respaldar a los que acuden a su "rescate mediático" como a su juicio hace la formación de Abascal.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, confirmó el pasado jueves la abstención de su grupo y este lunes su portavoz de campaña, Borja Sémper, argumentó este sentido de voto, que supone corregir el no de Pablo Casado a la primera moción de censura presentada por Vox.

El PP considera un "error" y un "espectáculo" la moción de censura, y en ese sentido, Feijóo no acudirá al hemiciclo para seguir el debate. Además, los populares no han decidido cómo encararán el debate ni, aunque es el escenario más probable, si será la portavoz, Cuca Gamarra, la encargada de dar la réplica al candidato, el economista Ramón Tamames.

No modifica la postura del PP el compromiso de Tamames de convocar elecciones generales en mayo si es elegido presidente porque "todos sabemos que ese escenario no se va a producir" y no quieren perder el tiempo en "ficciones e hipótesis imposibles".

El PP evita, además, la "melancolía" de "elucubrar" sobre la fecha en la que se sustanciará la moción y asumen que será "cuando interese" a Sánchez. Sémper evitó replicar a las acusaciones del PSOE sobre que el PP también habría orquestado la moción o acerca de que este partido retrocede al abstenerse. "Que no, que para ellos, que a nosotros no nos interesa esa dialéctica y no vamos a entrar al trapo en ese juego", dijo.

El PP rechaza la moción al considerarla un "balón de oxígeno" a un Sánchez cercado por la ley del solo sí es sí o las divisiones en el seno del Gobierno, un ejercicio de "políticos para políticos" que solo interesa al PSOE y a Vox. También un "deterioro institucional" porque implica convertir el Congreso de los Diputados en un "circo". "Con nosotros que no cuenten para este show, para esta performance política", recalcó Sémper.