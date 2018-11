Iglesias sentencia a Sánchez

"Creo que ese no es el proyecto de Pedro Sánchez, pero en política todo puede cambiar y tenemos que ser inteligentes" porque "nos vamos a enfrentar a adversarios muy fuertes dispuestos a cualquier cosa para impedir que gobernemos en ayuntamientos y comunidades", ha advertido.

De cara a las elecciones generales, Iglesias ha dejado otra instrucción a los miembros de su dirección, que asuman ya que parte de las élites económicas y sus "aparatos mediáticos" van a trabajar por cualquier solución que implique que Podemos no forme parte del Gobierno y que el PSOE vuelva a entenderse con Ciudadanos.

"Hoy es muy difícil y no miento si digo que el estilo político parlamentario rufianista quizá no sea en estos momentos la táctica más sensata, sospecho que muchos independentistas piensan lo mismo, aunque mantengan prietas las filas", ha dicho.

"Se preparará al conjunto de la organización para que una decisión rápida del Gobierno no pueda pillarlos desprevenidos " y "pueda estar preparada para afrontar un adelanto electoral con garantías", explican fuentes de la dirección, pese a que insisten en que su opción preferida sigue siendo es sacar adelante "los Presupuestos y acabar la legislatura".

"¿Se puede Gobernar por decreto?, No", ha respondido Iglesias al explicar que con esa fórmula sólo podrán aprobarse medidas "de tipo simbólico " que Podemos sólo apoyará si sirven para mejorar la vida de los ciudadanos.

Iglesias lo ha dejado claro ante los miembros de la dirección: ha dado por rota la mayoría de la moción de censura que hizo a Sánchez presidente ante la imposibilidad de pactar con los independentistas y ha dicho que un Gobierno con 84 diputados y sin Presupuestos "no puede sostenerse".

La Ejecutiva del partido morado había convocado este viernes de forma extraordinaria a su máximo órgano de dirección entre asambleas para analizar todos los escenarios ante el contexto de incertidumbre política abierto por el bloqueo de los Presupuestos, y con su decisión deja claro que la opción que consideran más probable es que no se agote la legislatura.

La dirección de Podemos ha apretado el acelerador electoral y ha acordado por unanimidad convocar primarias antes de Navidades para reelegir a Pablo Iglesias candidato a la Presidencia, una presión más que recae sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, que no ha descartado un adelanto de las generales.

El presidente se enroca: “No habrá elecciones en bastantes meses"

Pedro Sánchez salió este viernes al paso de la presión podemita y advirtió a Pablo Iglesias que no se debe apurar y que se tome su tiempo para unas próximas elecciones generales ya que, según dijo, aún quedan “bastantes meses” para que los españoles sean llamados a las urnas. “Respeto los procesos y calendarios internos de cada partido. No me voy a inmiscuir, pero le diría al señor Iglesias que se puede tomar su tiempo porque va a haber unos cuantos meses por delante, bastantes meses por delante antes de que se produzca ese hecho”, reiteró el presidente del Gobierno. El presidente del PP, Pablo Casado, instó por su parte a Sánchez, a claudicar. “Pablo Iglesias ha convocado primarias y eso quiere decir que ya está calentando en la banda y que, por fin, se pueden convocar elecciones, así que ya mismo”, dijo.