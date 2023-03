La Agencia Tributaria sufre ataque informático en busca de información sensible

La Agencia Tributaria sufrió recientemente un ciberataque. Se trató de un ataque masivo y coordinado a los servidores de la entidad, que gracias a la rápida respuesta de los especialistas frustró las intenciones de los delincuentes, dejándolas en tan solo tentativa.

El ataque podría haberse producido con el objetivo de robar información de las bases de datos de la Agencia Tributaria, en la que se almacena información fiscal, números de cuenta, información identificativa y otros datos de la población.

Según la Agencia Tributaria los ciberdelincuentes no consiguieron su objetivo, aunque este intento ha llevado a detectar posibles brechas en los accesos y tomar una serie de decisiones para revisar y asegurar la seguridad de los sistemas, especialmente de aquellos que permiten las conexiones remotas que se usan para que los funcionarios puedan teletrabajar.

Suspendido el teletrabajo hasta nuevo aviso

Ante estos hechos, la Agencia Tributaria ha suspendido el teletrabajo temporalmente, bloqueando las conexiones remotas que tenían los ordenadores con los que trabajaban decenas de inspectores de Hacienda. Desde la entidad se mandó además una nota a sus trabajadores informándoles de la suspensión y la obligatoriedad de personarse en las oficinas.

Según informan desde el medio ABC, esta brecha y el ataque se producen apenas semanas después de que la Agencia Tributaria hubiera solicitado un cambio de todas las contraseñas de acceso al sistema remoto para aumentar la complejidad de las claves y reforzar la seguridad de los accesos.

Por otra parte, hasta que la Agencia no encuentre un nuevo mecanismo de acceso que no comprometa la seguridad los funcionarios no podrán teletrabajar.

Todo esto ha tenido lugar mientras la Audiencia Nacional continúa con la investigación del ciberataque que tuvo lugar en octubre de 2022 y cuya víctima fue el Punto Neutro Judicial gestionado por el Consejo General del Poder Judicial. El Punto Neutro Judicial es la red de telecomunicaciones que conecta los órganos judiciales con otras instituciones del estado, permitiendo acceder a diversos datos sobre los investigados en una causa judicial.

Este ciberataque, según publicaron algunos medios en su momento, habría afectado aproximadamente a medio millón de españoles, cuyos datos habrían sido expuestos; aunque desde el CGPJ no se confirmó este número directamente, sí se admitió que el ataque pudo afectar a los datos personales de los contribuyentes.