Aguirre critica a Sánchez y asegura que "el fin nunca justifica los medios"

La ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha respondido este domingo al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien defendió la amnistía como "única vía" para formar Gobierno, y ha asegurado que "el fin nunca puede justificar los medios".

"Ayer Pedro Sánchez dijo que por España, y reconoció que para seguir en el poder, iba a hacer de la necesidad una virtud. Y yo le digo que no, que el fin nunca puede justificar los medios. Decir que el fin justifica los medios creo que es algo verdaderamente rechazable", ha asegurado a los medios de comunicación, antes del inicio de la manifestación en Madrid de la Fundación Para la Defensa de la Nación Española (DENAES) por la unidad de España.

Aguirre, que ha precisado que ha acudido a la marcha en representación de la asociación Pie en Pared, ha criticado que Sánchez quiera "tomar" todas las instituciones y que afirmase que él representaba a toda España.

"Chantaje"

"Tiene el Legislativo, tiene el Tribunal Constitucional, quiere tomar el Judicial y tiene muy bien subvencionados a los medios de comunicación. Por ello, se comprende cuando ha dicho eso de que él representa a España, a toda España. El último que lo dijo yo creo que fue Luis XIV, pero aquí estamos en una democracia liberal y creo en la división de poderes", ha afirmado.

La ex presidenta madrileña ha apostillado que participar en la manifestación, cuyo lema es '¡Contra la amnistía y el golpe de Sánchez!', sirve para dejar claro que "hay que luchar para que España no se pliegue y no acepte el chantaje de quienes quieren romperla": "Enemigos de España, independentistas, filoterroristas, comunistas y todos estos que están apoyando a Sánchez y un prófugo de la justicia, que es el que está imponiendo sus puntos de vista", ha definido.

En este sentido, considera que los "españoles de bien" tienen que luchar en contra de todo eso.