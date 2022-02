Albares: "Es el momento de la diplomacia y no de abrir hipótesis de guerra"

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó hoy que es el momento de la diplomacia y el diálogo para resolver la crisis en torno a Ucrania y no de abrir escenarios e hipótesis sobre un posible ataque ruso contra el país vecino."La situación es lo suficientemente tensa ya de por sí como para introducir más tensión o crear una especie de profecía que tiene que terminarse autocumpliendo", dijo en una rueda de prensa en línea tras reunirse con su homólogo ucraniano, Dmitro Kuleba."Creo que todos los esfuerzos, y mi visita hoy es parte de ello, que ser para encauzar la desescalada y la distensión a través de la vía del diálogo para que Ucrania pueda vivir en paz con respecto a sus fronteras y garantizando su soberanía".Para Albares, no hay razón para creer en lo contrario pese a la presencia de más de 100.000 soldados rusos desplegados en la frontera con Ucrania y que ha despertado todas las alarmas en Occidente."No veo por qué eso no sería posible. Nadie en este lado de Europa se está preparando para una guerra. Y por tanto no tenemos que dar la impresión de que ese es un escenario inevitable, porque no lo es. Y hoy en día lo que se está privilegiando es la vía diplomática", recalcó.Albares admitió que la tensión se produce estos días en torno a Ucrania ocupa y ha ocupado buena parte de la conversación con Kuleba, a quien ha reiterado el apoyo de España a la soberanía y a la integridad territorial del país.El ministro español, al ser preguntado si ese apoyo de España se puede trasladar en pasos concretos como el envío de sistemas defensa a Ucrania como han hecho otros países europeos, respondió que la posición de España y la de la Unión Europea (UE) es clara: "nosotros trabajamos por un escenario en el que cualquier diferencia que pueda haber se resuelva a través del diálogo"."Un diálogo que dé paso a la distensión y para eso es necesario una desescalada en estos momentos", recalcó."Esa es la vía por la que nosotros optamos. Creemos que este es el momento de la diplomacia, no de abrir escenarios e hipótesis que no están ahí", sostuvo.Reconoció que España sigue "evidentemente con preocupación" el despliegue de tropas rusas a pocos kilómetros de las fronteras con Ucrania, "pero está convencida de que esta situación debe abordarse y puede reconducirse a través del diálogo"."Y por supuesto hay también un escenario de disuasión en el que muy claramente la UE y España (...) han adoptado un paquete de medidas económicas que serán masivas" para Rusia en caso de un ataque o una invasión y que serían adoptadas de forma rápida, subrayó Albares."Esto forma parte de un escenario que no queremos, que no es inevitable, pero ante el cual también estamos preparados de forma unida", añadió.Se trata de sanciones que son disuasorias y no preventivas, especificó, porque "nuestro objetivo, y creemos que es un objetivo factible, es hallar soluciones que permitan proteger la seguridad de todos los estados europeos, salvaguardando los principios en los que se basa el derecho internacional: soberanía, integridad territorial de los estados y la prohibición del uso o de la amenaza del uso de la fuerza".Enfatizó que ahora es el tiempo de la diplomacia y del diálogo, "y creemos que se dan todas las condiciones para que ésa sea la forma de reconducir esta crisis".Recordó que todas las vías de diálogo y de diplomacia están abiertos en estos momentos, tanto bilaterales, en el Consejo Rusia-OTAN, con la UE y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)."Esa es la pista que tenemos que privilegiar", enfatizó.Kuleba a su vez se sumó a las palabras del ministro español, al afirmar que "ahora mismo existen todas las posibilidades de superar esta crisis por la vía diplomática".

Ofrenda floral

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, depositó este miércoles una ofrenda floral en el muro dedicado a la memoria de los caídos en el conflicto armado en el este de Ucrania, junto al monasterio de San Miguel de la Cúpulas Doradas de Kiev.

Albares estuvo acompañado de su homólogo ucraniano, Dmitro Kuleba, con quien se reunirá a continuación en el Ministerio de Exteriores de Ucrania, que se encuentra al lado del muro.

El ministro español depositó unas rosas rojas y amarillas con un lazo de los mismos colores, los de la bandera de España.

Los dos ministros, ambos provistos de mascarillas, guardaron un minuto de silencio delante del muro de los caídos.

Según la ONU, son ya más de 14.000 los fallecidos entre civiles y combatientes en el conflicto armado en el Donbás, que estalló en abril de 2014 entre los separatistas apoyados por Rusia y el Ejército ucraniano.

El ministro español de Asuntos Exteriores quiere hoy con su visita a Kiev expresar a Ucrania la solidaridad de España y de la Unión Europea, y "avanzar en el camino de la diplomacia, la distensión y la desescalada" de la actual crisis.

Antes de emprender el viaje, Albares definió la visita a Ucrania como el inicio de una gira de "diplomacia de alta intensidad", que busca aportar en la solución de la crisis con Rusia e impulsar el diálogo como vía para resolver esta crisis.

Desde Kiev, Albares viajará a Lyon (Francia) para asistir a la reunión de ministros europeos de Exteriores y Sanidad convocada por la Presidencia francesa de la Unión Europea (UE), tras lo que mantendrá un encuentro bilateral con su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian

A continuación, viajará a Bruselas, donde tiene previsto mantener sendos encuentros con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltemberg, y el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

"Queremos que la voz de España se oiga en esta crisis, porque es una crisis europea", aseguró Albares antes de emprender la gira.

Subrayó que la "situación es muy tensa y volátil", y debe ser reconducida a través de la diplomacia y el diálogo, una estrategia a la que -dijo- están abiertos todos los grandes organismos como la UE, la OTAN y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Agradecimiento ucraniano

El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, agradeció este miércoles a España por el apoyo prestado ante la amenaza de la agresión rusa durante una reunión en Kiev con su homólogo español, José Manuel Albares.

"Le estoy sumamente agradecido a José Manuel por su respuesta sumamente positiva a mi llamamiento de realizar una visita a Kiev como una señal de apoyo al pueblo ucraniano en el fondo de acciones agresivas de Rusia", dijo Kuleba, durante una rueda de prensa conjunta.