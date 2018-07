Alfonso Guerra rechaza la "política de apaciguamiento" de Sánchez en Cataluña

El ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra rechazó ayer la "política de apaciguamiento" por la que apuesta el Gobierno de Pedro Sánchez para resolver la crisis de Cataluña: "De la política de Chamberlain, de apaciguamiento, regalando cosas, no soy partidario", dijo Guerra, que participó en los cursos de verano de la Complutense de Madrid con una ponencia sobre la reforma de la Constitución, y que se refirió a esa vía como un "modelo frágil y fracasado" en España: "¡Llevamos 40 años apaciguando a la fiera y la fiera no se calma! ¡Todavía pide más!", argumentó.

Tras apuntar que el presidente Pedro Sánchez fue el miércoles "muy sutil" en su comparecencia en el Congreso, dijo que "dentro de esa sutileza" no cree que éste "eligiera el mejor camino". A su juicio, el "esquema de cambiar el Estatuto (de Cataluña) cambiando la Constitución es absurdo" y supone un "arreglo de yo te cambio el Estatuto y tú me cambias la Constitución" del que él no es partidario. En esa línea, aseveró que no tiene "ningún interés" en buscar posibles cambios en el Estatut que contribuyeran a resolver el conflicto y recordó que este Estatuto se hizo con "muchos artículos inconstitucionales", que el Congreso modificó 118 artículos y 17 disposiciones adicionales y transitorias y que "quedó un Estatut que cuando fue al TC sufrió la modificación de catorce artículos más".