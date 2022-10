El PSOE invita a Guerra al aniversario de la victoria socialista tras las quejas del ex vicepresidente

La dirección socialista de Sevilla ha invitado al ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra al acto que se celebrará el sábado en Sevilla con motivo del 40º aniversario de la primera victoria del PSOE en unas elecciones generales. Guerra había manifestado su pesar por no haber sido avisado, aunque la dirección del PSOE explicó que se trataba de un acto abierto del partido que no necesita de invitación. Aun así, la dirección andaluza ha aclarado que Guerra será llamado.

El PSOE celebrará este sábado en Sevilla el aniversario de esa victoria, en un acto donde intervendrán Felipe González y Pedro Sánchez.

Antes, Alfonso Guerra había desvelado que no había sido invitado a los actos organizados con motivo de los cuarenta años de la primera victoria del PSOE en las elecciones generales, algo que, aseguró, asumía "con filosofía epicúrea".

"No me han invitado, no hay más", señaló en declaraciones a Efe, a la vez que ha confesado que no le "sorprende". "Seguramente es que yo no estaba en la dirección del partido, lo verán así y son consecuentes con esa visión", ha ironizado. Alfonso Guerra era vicesecretario general del PSOE cuando su partido ganó las elecciones del 28 de octubre de 1982, Y fue vicepresidente en el primer Gobierno de Felipe González.

Sobre la exposición inaugurada el pasado 17 de octubre en la sede del PSOE, Guerra recalcó que tampoco fue invitado, y agregó: "Por cierto, parece que no se puede visitar porque se hizo para la inauguración". "No está abierta, parece que se ha hecho para el momento de la inauguración", ha zanjado.

El PSOE andaluz reacciona: será invitado

Tras estas declaraciones, el parlamentario andaluz del PSOE-A y secretario coordinador del área de Transición ecológica justa y Cambio Climático de la Comisión Ejecutiva de la federación socialista andaluza, Rafael Márquez, aclaró que la dirección provincial del PSOE de Sevilla iba a cursar una invitación a Alfonso Guerra a asistir al acto que este sábado, 29 de octubre, organizará el partido en Sevilla para recordar el 40 aniversario del histórico triunfo en las elecciones generales de octubre de 1982, del que Guerra fue "uno de los grandes protagonistas".